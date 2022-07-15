Facebook* протестирует создание дополнительных аккаунтов для пользователей Статьи редакции
Такая функция уже есть у Twitter — из-за неё соцсеть три года ошибочно завышала число пользователей.
- Facebook* в рамках теста разрешит некоторым пользователям создавать до четырёх дополнительных аккаунтов. При этом вести их от своего настоящего имени не обязательно, пишет Bloomberg. Пока функция доступна только небольшому количеству людей из США и других стран.
- Это позволит вести отдельный аккаунт для общения с друзьями и для работы. При этом комментировать записи или ставить отметку «нравится» можно будет только с того профиля, с которого выполнен вход.
- Сейчас соцсеть запрещает создавать несколько аккаунтов сразу, но можно завести страницу для своего бренда или компании. Также, как отмечает Bloomberg, Facebook* разрешала заводить несколько профилей общественным деятелям.
- Дополнительные аккаунты не изменят статистику подсчёта ежедневных и ежемесячных пользователей, говорит Meta*: пользователи с дополнительными аккаунтами будут считаться как один.
- Функция, которая позволяет пользователям создавать несколько учётных записей, связанных друг с другом, с 2019 года есть у Twitter. Из-за неё соцсеть три года неправильно считала пользователей: она засчитывала тех, у кого было несколько аккаунтов, за разных людей.
*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.
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Блин, а я не знал и создавал несколько сразу, вот незадача.
Твою так, я ведь тоже когда-то ажно 3 акка создал. Вот те раз. Ну теперь-то можно, я спокоен!
«из-за неё соцсеть три года ошибочно завышала число пользователей» – так роскошно заменить понятие на$бывала на ошибочные данные, это сильно. Всем топ-менеджментом сочиняли, не иначе (-:
Теперь Маск выведет их на чистую воду в суде.
А может и вывезти на глубокую (-:
Странная вся эта история с «фейковыми» акками. Если так считать, то в vk вообще дай боги только 20-30% живых людей.
@ВКонтакте у вас сколько? В принципе умеете их отделять?
Я ещё с пучком тех что есть аккаунтов не разобрался…
Нет уж, уважаемый, будь добр создать дополнительные до 4 дополнительных аккаунтов!
Помню настраивал рекламный кабинет под [запрещенная соцсеть].
Залупа наиредчайшая, требующая 3 аккаунта для хуй пойми чего, путающая тебя сильнее федеральных законов РФ.
Теперь ещё аккаунты в аккаунтах, классно, Цукенберг молодец, всё делает, чтобы [другая запрещенная соцсеть] стала ещё лучше.
А другая кому принадлежит? ))
Речь о том, что [другая запрещенная соцсеть] нужа, чтобы рекламировать [запрещенная соцсеть], понимаете?
Да
Ох уж эти нелепые ошибки, которые повышают капитализацию компании... ))
Может Маск нашёл ещё парочку таких досадных ошибок и передумал покупать.