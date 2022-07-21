Соцсети
Ориентированный блик

Facebook* добавит ленту с постами от друзей, а в главной ленте будет показывать в основном рекомендации Статьи редакции

Соцсеть пытается сделать ленту «как у TikTok», чтобы привлечь молодых пользователей.

  • Facebook* добавит вкладку «Ленты», где будут находиться сообщения от друзей, групп и людей, на которых подписал пользователь, объявил на своей странице в соцсети основатель Meta* Марк Цукерберг.
  • Публикации будут разделены по группам — все, только от друзей, только от групп и другое. Просматривать их можно в хронологическом порядке.
  • Приложение будет открываться на вкладке, которая теперь будет называться «Дом»: в ней будет показываться контент, который, по мнению соцсети, может понравиться пользователю. В том числе — от незнакомых людей.
  • Лента должна обновиться в приложениях для iOS и Android по всему миру в течение недели, пишет Engadget. В десктопной версии изменения появятся через несколько недель.
  • О том, что Facebook* хочет сделать ленту «как у TikTok», в июне 2022-го писал The Verge. Компания хочет таким способом привлечь молодую аудиторию, так как в феврале впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*.

*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.

#новость #facebook

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51 комментарий
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 Илья Попов

Если экстремистская, то неинтересно.🤣

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Марат Яз

*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.

А в комментах можно упоминать Фейсбук без этой приписки?

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Женатый Паша

Что-то имеешь против законов Российской Федерации?

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1 комментарий
Похер

Нет, пиши приписку быстро

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Аноним

Вообще то «Фейсбук» экстремистская организация. Пометьте у себя.
Вместо этого можно использовать Фб, fb. А инстаграм* можно называть инст, inst

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3 комментария
Михаил Зеленин

Вроде есть ответственность за комментарии, так что нужно писать

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4 комментария
Марат Яз

А Цукерберга задержат если он в РФ прилетит?

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15 комментариев
Марат Яз

А если издание иноагент не установил плашку иноагенства а ты ретвитнул или ссылку отправил кому скока сидеть?

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11 комментариев
Дмитрий Ковач

Удобная штука. Потеряв фб я понял как маркетолог какого классного инструмента лишились специалисты и бизнес. Тоска.

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Немалый супер_стар
сделать ленту «как у TikTok»

А как у тик-ток? Как будто я знаю.

Есть тут порриджи? Расскажите, как там, пожалуйста.

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Andrey Kulakov

Если оно при этом совсем пропадет из ленты друзей - будет отлично)

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Вадим Д.

Свой тикток собирают? С лентами и блэкджеком?
Да и собирайте на здоровье, клятве экстремисты.
Сарказм вечерний, завершающий (-:

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Марат Яз

Экстремистский Тик Ток какой-то получается

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Mikhail Che

украли у меня идею, но у них это не сработает

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Псков Бурито

Помойка расширяется

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Olga RRR

Я, которая хочет читать новости от бизнес-страниц….

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Вухмьехжбэхлы

ВКонтакте неприятно пользоваться из-за мусора в ленте. Соцсеть начинает рекомендовать друзей друзей и посты друзей друзей, человека которому пишешь в ЛС. Скрывать бесполезно.

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