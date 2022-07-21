Facebook* добавит ленту с постами от друзей, а в главной ленте будет показывать в основном рекомендации Статьи редакции
Соцсеть пытается сделать ленту «как у TikTok», чтобы привлечь молодых пользователей.
- Facebook* добавит вкладку «Ленты», где будут находиться сообщения от друзей, групп и людей, на которых подписал пользователь, объявил на своей странице в соцсети основатель Meta* Марк Цукерберг.
- Публикации будут разделены по группам — все, только от друзей, только от групп и другое. Просматривать их можно в хронологическом порядке.
- Приложение будет открываться на вкладке, которая теперь будет называться «Дом»: в ней будет показываться контент, который, по мнению соцсети, может понравиться пользователю. В том числе — от незнакомых людей.
- Лента должна обновиться в приложениях для iOS и Android по всему миру в течение недели, пишет Engadget. В десктопной версии изменения появятся через несколько недель.
- О том, что Facebook* хочет сделать ленту «как у TikTok», в июне 2022-го писал The Verge. Компания хочет таким способом привлечь молодую аудиторию, так как в феврале впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*.
*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.
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Если экстремистская, то неинтересно.🤣
*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.
А в комментах можно упоминать Фейсбук без этой приписки?
Что-то имеешь против законов Российской Федерации?
Нет, пиши приписку быстро
Вообще то «Фейсбук» экстремистская организация. Пометьте у себя.
Вместо этого можно использовать Фб, fb. А инстаграм* можно называть инст, inst
Вроде есть ответственность за комментарии, так что нужно писать
А Цукерберга задержат если он в РФ прилетит?
А если издание иноагент не установил плашку иноагенства а ты ретвитнул или ссылку отправил кому скока сидеть?
Удобная штука. Потеряв фб я понял как маркетолог какого классного инструмента лишились специалисты и бизнес. Тоска.
А как у тик-ток? Как будто я знаю.
Есть тут порриджи? Расскажите, как там, пожалуйста.
Если оно при этом совсем пропадет из ленты друзей - будет отлично)
Свой тикток собирают? С лентами и блэкджеком?
Да и собирайте на здоровье, клятве экстремисты.
Сарказм вечерний, завершающий (-:
Экстремистский Тик Ток какой-то получается
украли у меня идею, но у них это не сработает
Помойка расширяется
Я, которая хочет читать новости от бизнес-страниц….
ВКонтакте неприятно пользоваться из-за мусора в ленте. Соцсеть начинает рекомендовать друзей друзей и посты друзей друзей, человека которому пишешь в ЛС. Скрывать бесполезно.