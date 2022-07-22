Twitter отчитался о снижении выручки за квартал и обвинил в этом рекламный рынок и «неопределённость» сделки с Маском Статьи редакции
Суд рассмотрит иск Twitter к предпринимателю из-за срыва сделки в октябре.
- Twitter отчитался за второй квартал 2022 года: выручка упала на 1% год к году до $1,18 млрд ($1,08 млрд — от рекламы, $101 млн — от подписок и другого); скорректированный убыток составил 8 центов на акцию. Аналитики ожидали $1,32 млрд выручки и прибыли в 14 центов на акцию, отмечает CNBC.
- Среди причин падения выручки компания назвала «сдерживающие факторы рекламной индустрии» и «неопределённость, связанную с предстоящей покупкой Twitter Илоном Маском». Из-за сделки компания не делает прогнозы на третий квартал и не проводит конференцию с аналитиками.
- CNBC отмечает, что Twitter и другие соцсети, чья выручка зависит от рекламы, ощутили тяжесть макроэкономических проблем из-за опасений рекламодателей по поводу роста инфляции, процентных ставок, проблем с цепочками поставок и «спецоперации» в Украине — из-за этого бренды вынуждены корректировать свои рекламные расходы.
- Среднее количество монетизируемых ежедневных пользователей выросло на 16,6% год к году — до 237,8 млн, из них 41,5 млн — в США. Расходы, связанные со сделкой, составили $33 млн за квартал, с выходными пособиями — $19 млн.
- Акции Twitter на 17:44 мск падают на 0,35% и стоят $39,41 за штуку.
- Twitter сообщила о сделке на $44 млрд в апреле 2022 года, но в июле Маск заявил об отказе от покупки. Его юристы объяснили, что компания отказалась отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети. В ответ Twitter подала иск с требованием завершить сделку. Суд рассмотрит его в ускоренном порядке в октябре 2022 года.
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А и правильно, пока суд (ага) да дело — всё на Маска можно валить (-:
А маск святоша, ага) по нему комиссия по ценным бумагам давно плачет
И правильно плачет, но речь о твиттере.
А вы думаете дёргание туда-сюда и постоянные срачи о ботах от Маска на платформу никак не повлияли?
Может стоит просто начать бороться с ботами? Их там действительно слишком много.
Он бизнесмен )
Его и так постоянно проверяют, его сделки практически публичны
Капитализация Твиттера сегодня — 30 млрд долл.
Даже если Маска заставят заплатить штраф в 1 млрд за отказ от покупки за 44 млрд, он в любой момент может вернуться и купить Twitter по новой цене.
Это ж так работает - Твиттер по 30 пробейте пожалуйста
Ну не по 30, по 35 рады будут отдать.
Я примеряю на себя — предположим, мы подписали предварительный договор о покупке квартиры за 44 млн ₽, со штрафом в 1 млн ₽ в случае отказа.
Через какое-то время рынок пошёл вниз, цена квартиры стала 30 млн ₽. Нужно ли нам платить первоначальную цену, чтобы избежать штрафа?
Или лучше заплатить штраф, и купить дешевле?
Квартира на рынке есть другая, а вот другого Твиттера не сложилось - но схема интересная, было бы забавно, если бы Маск так и сделал
Если не знаешь кого обвинить, вини Маска, - беспроигрышный вариант
Рогозин be like:
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Удобно, конечно))
«Ну купи папа, купи 😭😭»
"Во всё виноват Маск"
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Под твитом об этом 100500 акков без аватаров оставили коммент "Awesome"?)
И с тем, что сын Маска сменил пол и имя.
Зато кто то на этом цирке знатно заработал
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