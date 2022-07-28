Соцсети
TJ

Цукерберг пообещал, что в лентах Facebook* и Instagram* будет больше рекомендованных постов Статьи редакции

Изменения заработают к концу 2023 года.

  • В конце июля активные пользователи Instagram* запустили акцию против действующей политики соцсети: людям не нравится, что платформа всё дальше отходит от своего изначального концепта и продолжает копировать TikTok в погоне за такой же популярностью. Движение поддержали даже главные мировые инфлюенсеры.

  • Однако глава Meta* Марк Цукерберг к требованием пользователей не прислушался. В отчёте для инвесторов он заявил, что, наоборот, рекомендаций в лентах станет больше.

Одна из главных трансформаций в нашем бизнесе сейчас заключается в том, что ленты в соцсетях переходят из разряда тех, которые в основном определяются аккаунтами, на которые вы подписываетесь, в разряд тех, которые всё в большей степени определяются ИИ, рекомендующим контент, который может показаться вам интересным, даже если вы не следите за этими аккаунтами.

Марк Цукерберг

  • По словам Цукерберга, около 15% контента в ленте Facebook* и «немного больше» в Instagram* — от людей, на которых пользователь не подписывался. Это количество возрастёт в два раза к концу 2023 года. По его мнению, эти изменения «благотворно» повлияют на вовлечённость и качество ленты пользователей.

  • Ранее глава Instagram* Адам Моссери заявил, что соцсеть не планирует возвращаться к прошлым форматам, а будет развивать новые идеи, прислушиваясь к обоснованной критике. По его словам, большинство людей и правда предпочитают видео, а рекомендации ещё предстоит развивать, чтобы показывать пользователям нужный контент.

*Meta, которой принадлежит Instagram и Facebook, признана экстремистской в России

#новость #instagram #facebook #meta #маркцукерберг

7212 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
79 комментариев
Написать комментарий...
Недавний Денис

Нужно пойти дальше, чтобы 100% контента было от незнакомых людей!

Ответить
Развернуть ветку
Артур Ш

И выпилить вообще систему подписок 😂
И пусть эти 100% рекомендаций состоят из рекламы. Найс решение будет 👌🏻

Ответить
Развернуть ветку
Никита Мардюков

У меня итак в инсте весь контент от незнакомых мне людей, на которых я когда подписался 😂

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Это уже так в инсте давно) Надо 24/7 в ней сидеть, полагаю, чтобы тебе рандомайзер кинул апдейты друзей в ленту)

Поэтому я теперь гораздо меньше знаю, с какой скоростью растут чужие дети, кто где отдыхал)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Александр Соколов

Тогда получается впервые что-то фб у вк спиздит, а не наоборот

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Che

Это не проблема, в тиктоке 99% контента от незнакомых людей, но это не мешает ему быть популярным, контент-король, а кто контентмейкер не так важн.
Проблема в их алгоритмах, которые создают эхо-камеру и открывают простор для манипуляций.
А также в том, фейсбук это не соцсеть контента, это соцсеть друзей. Такие изменения это по факту мягкий пивот.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Климанов

Двойную порцию инфоцыган в ленте мое сердечко уже не выдержит

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

Переходите в Тенчат. Там процент инфоцыганского контента стремится к 100.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Печенька

А в этой помойки есть возможность убрать из рекомендаций аккаунт или надо смотреть то что дают?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Антон Гамаюнов

Если тебе рекомендуют инфоцыган, то может ты просто неправильно пользуешься алгоритмами? Ибо сами алгоритмы на редкость крутые в ФБ

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Jackson

переходите в рустор, там еще хуже и вы поймете, что в Instagram еще не так все плохо)

Ответить
Развернуть ветку
z0mb1e

Цукерберг решил уже не скрывать что он рептилоид.

Ответить
Развернуть ветку
Serghei Maveriz

Что он дебил

Ответить
Развернуть ветку
Andrei Apanasik
Ответить
Развернуть ветку
IGTS

Нужно в Инстаграм добавить посты незнакомых людей с фб.

Ответить
Развернуть ветку
Grigoriy Malyshev

с тенчата

Ответить
Развернуть ветку
Gugumot

Окончательно решил похоронить инсту. Да и хрен с ней. Свято место, пустым не бывает.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ланкевич

Или другие придут.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Zoringer

Нет настолько плохого, что нельзя сделать еще хуже

Ответить
Развернуть ветку
Никита Брагин

© Правительство РФ

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Andre Macareno

То есть в Таганском суде Москвы прочитали эти отчеты и признали мету террористами именно из-за хуевых нововведений?

Ответить
Развернуть ветку
Поджог Сараев
чтобы показывать пользователям нужный контент

Примерно как на ценниках пишут "выгодно", но не пишут, кому именно

Ответить
Развернуть ветку
Shodmon Tukhtaev

Раньше я просто смотрел в Инстаграме только фото и короткие видео о артистов или актеров которые мне было интересно 😅 а щас как супер маркет можно все но не интересно 😅 слишком много контента а теперь будет ещё больше и хуже

Ответить
Развернуть ветку
Марат

просто вы уже старый. а цукерберг хочет привлечь детей из тиктока

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Игорь Протасов

Надо дальше развивать. Использовать лучшие мировые решения, которые разработали в россии.
После показа рекомендаций фейсбук оформляет на вас кредит на покупку товара изображенного в рекомендации.

Ответить
Развернуть ветку
Ernest Vlas

Инстаграм стал торговой площадкой (

Ответить
Развернуть ветку
Nik Fedorov

Не переставал ею быть.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Евгения Зайцева

Ну нееет, куда катится инста... Зачем уподобляться тик току, если можно оставить свою самобытность, ведь у того же тт куча конкурентов а нормальной конкурентной площадки для фото контента на данный момент нет

Ответить
Развернуть ветку
Gugumot

Наши уже запустили замену инсте - Freegram, один из них. Народ по тихоньку прибывает

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
умный человек

Движение поддержали даже главные мировые люминисценсеры

Ответить
Развернуть ветку
Никита Мардюков

Эх раньше Инстаграм такой скромный и уютный был, никаких историй, никаких рилсов, только галерея фотографий и страшненькие фильтры…

Ответить
Развернуть ветку
Петр Вавилов

Сейчас кто то стартап выпилит, в котором будут новости только от людей, на кого вы подписаны. Потом Цукер его купит за миллиарды. Круговорот идей в природе.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Алтунин

Фейсбук уже много лет как сливная яма. Здорово, что есть новые инструменты ухудшения

Ответить
Развернуть ветку
Павел Лебедев

Ну так то он прав, эхо-камеры вредная штука, даже если они из твоих френдов. Вопрос по какой формуле процент будет считаться и раскроет ли Цукер общественности эту формулу))

Ответить
Развернуть ветку
Вяйняймейнен Уленшпигель

Теперь будут эхо-камеры из незнакомых тебе инстаблогеров, как в тик-токе

Ответить
Развернуть ветку
MedievalRain

Ничего вредного в этом нет. Жизнь протекает не только в Инстаграме.

Ответить
Развернуть ветку
Morencial

Подскажите плиз, а в твиттере есть настройки, что бы видеть только посты людей, на которые я подписан?

А то твиттер сует:
Посты которые лайкнул человек
Посты похожие по теме
Дурацкие ответы и комментарии

Ответить
Развернуть ветку
Roman Sergeevich

Над лентой в десктопной версии значок с созвездием.

Ответить
Развернуть ветку
неформат

так а зачем тогда акк там вообще просто знай себе крути ленту левака и рекламы

Ответить
Развернуть ветку
Мария Ковалева

Из-за этих “улучшений“ инфоцыганей станет больше 🥲

Ответить
Развернуть ветку
Хрен Моржовый

Или введёт платную подписку, чтоб скрывать рекламу и рекомендации.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ещё больше хуже! Не было бы хуже, да похуже подвезли! (-:

Ответить
Развернуть ветку
Антон Дымов

Левачек беснуется

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Leontyev

15% от всего контента, это примерно каждый 9-ый рекомендованный пост, но у меня на Facebook такой каждый пятый-шестой, только что проверил

Ответить
Развернуть ветку
Максим G

больше энгейджмента богу энгейджмента!

Ответить
Развернуть ветку
Пуганный Аноним

Так-то инста давно отстрелила себе ленту добавив истории. Я подписан на двести человек, из них десяток блогеров что-то регулярно выкладывают, остальные постят только истории. Ясен красен, что при таких раскладах надо чем-то набивать ленту.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

А зачем на телефоне два тиктока?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Саввин

Что бы смотреть тик ток, когда смотришь тик ток

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Инстаграм уже подсдох с Цукербергом, скоро Росграм выйдет (уже прям скоро скоро) и все, прощай FAANG, Марк.

Ответить
Развернуть ветку
Gugumot

Уже заработал Freegram

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Это звучит уже как агония какая-то - выжать максимум из пока имеющейся аудитории, которая стремительно и становится старше, и уменьшается.

Ждем как какой-нибудь выходец из их компании сделает новое "старое-доброе".

Или Дуров сделает ленту в телеграме - отдельной вкладкой. Было бы как минимум интересно - канальчики потыкал какой когда интересно и отдельная вкладка - лента для обновлений от друзей.

Ответить
Развернуть ветку
Genio Genio

Тыкать нужно кое что другое, но не к анальчики

Ответить
Развернуть ветку
Banyanya

А есть еще те, у кого нет меню с лентой только тех на кого подписан? Вроде обещали всем выкатить, а у меня как не было так и нет.

Ответить
Развернуть ветку
Чукча и Гек

Сдох 100грамм и **** с ним

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 79 комментариев
null