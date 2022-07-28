Цукерберг пообещал, что в лентах Facebook* и Instagram* будет больше рекомендованных постов Статьи редакции
Изменения заработают к концу 2023 года.
В конце июля активные пользователи Instagram* запустили акцию против действующей политики соцсети: людям не нравится, что платформа всё дальше отходит от своего изначального концепта и продолжает копировать TikTok в погоне за такой же популярностью. Движение поддержали даже главные мировые инфлюенсеры.
- Однако глава Meta* Марк Цукерберг к требованием пользователей не прислушался. В отчёте для инвесторов он заявил, что, наоборот, рекомендаций в лентах станет больше.
По словам Цукерберга, около 15% контента в ленте Facebook* и «немного больше» в Instagram* — от людей, на которых пользователь не подписывался. Это количество возрастёт в два раза к концу 2023 года. По его мнению, эти изменения «благотворно» повлияют на вовлечённость и качество ленты пользователей.
Ранее глава Instagram* Адам Моссери заявил, что соцсеть не планирует возвращаться к прошлым форматам, а будет развивать новые идеи, прислушиваясь к обоснованной критике. По его словам, большинство людей и правда предпочитают видео, а рекомендации ещё предстоит развивать, чтобы показывать пользователям нужный контент.
*Meta, которой принадлежит Instagram и Facebook, признана экстремистской в России
Нужно пойти дальше, чтобы 100% контента было от незнакомых людей!
И выпилить вообще систему подписок 😂
И пусть эти 100% рекомендаций состоят из рекламы. Найс решение будет 👌🏻
У меня итак в инсте весь контент от незнакомых мне людей, на которых я когда подписался 😂
Это уже так в инсте давно) Надо 24/7 в ней сидеть, полагаю, чтобы тебе рандомайзер кинул апдейты друзей в ленту)
Поэтому я теперь гораздо меньше знаю, с какой скоростью растут чужие дети, кто где отдыхал)
Тогда получается впервые что-то фб у вк спиздит, а не наоборот
Это не проблема, в тиктоке 99% контента от незнакомых людей, но это не мешает ему быть популярным, контент-король, а кто контентмейкер не так важн.
Проблема в их алгоритмах, которые создают эхо-камеру и открывают простор для манипуляций.
А также в том, фейсбук это не соцсеть контента, это соцсеть друзей. Такие изменения это по факту мягкий пивот.
Двойную порцию инфоцыган в ленте мое сердечко уже не выдержит
Переходите в Тенчат. Там процент инфоцыганского контента стремится к 100.
А в этой помойки есть возможность убрать из рекомендаций аккаунт или надо смотреть то что дают?
Если тебе рекомендуют инфоцыган, то может ты просто неправильно пользуешься алгоритмами? Ибо сами алгоритмы на редкость крутые в ФБ
переходите в рустор, там еще хуже и вы поймете, что в Instagram еще не так все плохо)
Цукерберг решил уже не скрывать что он рептилоид.
Что он дебил
Нужно в Инстаграм добавить посты незнакомых людей с фб.
с тенчата
Окончательно решил похоронить инсту. Да и хрен с ней. Свято место, пустым не бывает.
Или другие придут.
Нет настолько плохого, что нельзя сделать еще хуже
© Правительство РФ
То есть в Таганском суде Москвы прочитали эти отчеты и признали мету террористами именно из-за хуевых нововведений?
Примерно как на ценниках пишут "выгодно", но не пишут, кому именно
Раньше я просто смотрел в Инстаграме только фото и короткие видео о артистов или актеров которые мне было интересно 😅 а щас как супер маркет можно все но не интересно 😅 слишком много контента а теперь будет ещё больше и хуже
просто вы уже старый. а цукерберг хочет привлечь детей из тиктока
Надо дальше развивать. Использовать лучшие мировые решения, которые разработали в россии.
После показа рекомендаций фейсбук оформляет на вас кредит на покупку товара изображенного в рекомендации.
Инстаграм стал торговой площадкой (
Не переставал ею быть.
Ну нееет, куда катится инста... Зачем уподобляться тик току, если можно оставить свою самобытность, ведь у того же тт куча конкурентов а нормальной конкурентной площадки для фото контента на данный момент нет
Наши уже запустили замену инсте - Freegram, один из них. Народ по тихоньку прибывает
Движение поддержали даже главные мировые люминисценсеры
Эх раньше Инстаграм такой скромный и уютный был, никаких историй, никаких рилсов, только галерея фотографий и страшненькие фильтры…
Сейчас кто то стартап выпилит, в котором будут новости только от людей, на кого вы подписаны. Потом Цукер его купит за миллиарды. Круговорот идей в природе.
Фейсбук уже много лет как сливная яма. Здорово, что есть новые инструменты ухудшения
Ну так то он прав, эхо-камеры вредная штука, даже если они из твоих френдов. Вопрос по какой формуле процент будет считаться и раскроет ли Цукер общественности эту формулу))
Теперь будут эхо-камеры из незнакомых тебе инстаблогеров, как в тик-токе
Ничего вредного в этом нет. Жизнь протекает не только в Инстаграме.
Подскажите плиз, а в твиттере есть настройки, что бы видеть только посты людей, на которые я подписан?
А то твиттер сует:
Посты которые лайкнул человек
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Дурацкие ответы и комментарии
Над лентой в десктопной версии значок с созвездием.
так а зачем тогда акк там вообще просто знай себе крути ленту левака и рекламы
Из-за этих “улучшений“ инфоцыганей станет больше 🥲
Или введёт платную подписку, чтоб скрывать рекламу и рекомендации.
Ещё больше хуже! Не было бы хуже, да похуже подвезли! (-:
Левачек беснуется
15% от всего контента, это примерно каждый 9-ый рекомендованный пост, но у меня на Facebook такой каждый пятый-шестой, только что проверил
больше энгейджмента богу энгейджмента!
Так-то инста давно отстрелила себе ленту добавив истории. Я подписан на двести человек, из них десяток блогеров что-то регулярно выкладывают, остальные постят только истории. Ясен красен, что при таких раскладах надо чем-то набивать ленту.
А зачем на телефоне два тиктока?
Что бы смотреть тик ток, когда смотришь тик ток
Инстаграм уже подсдох с Цукербергом, скоро Росграм выйдет (уже прям скоро скоро) и все, прощай FAANG, Марк.
Уже заработал Freegram
Это звучит уже как агония какая-то - выжать максимум из пока имеющейся аудитории, которая стремительно и становится старше, и уменьшается.
Ждем как какой-нибудь выходец из их компании сделает новое "старое-доброе".
Или Дуров сделает ленту в телеграме - отдельной вкладкой. Было бы как минимум интересно - канальчики потыкал какой когда интересно и отдельная вкладка - лента для обновлений от друзей.
Тыкать нужно кое что другое, но не к анальчики
А есть еще те, у кого нет меню с лентой только тех на кого подписан? Вроде обещали всем выкатить, а у меня как не было так и нет.
Сдох 100грамм и **** с ним