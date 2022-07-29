Суд по иску Twitter к Илону Маску из-за срыва сделки на $44 млрд начнётся 17 октября Статьи редакции
Заседание пройдёт в ускоренном режиме и продлится пять дней.
- Пятидневное судебное заседение начнётся 17 октября 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на постановление судьи.
- Twitter подала иск с требованием, чтобы Илон Маск завершил сделку и купил компанию за $44 млрд, в середине июля 2022 года.
- Предприниматель отказался от покупки якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети».
- Компания просила провести заседания в сентябре, адвокаты Маска — перенести разбирательство на 2023 год.
На 13 сентября Twitter назначила собрание акционеров, на котором они проголосуют по предложению Маска о приобретении компании.
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