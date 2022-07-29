Соцсети
Татарский Макс

Суд по иску Twitter к Илону Маску из-за срыва сделки на $44 млрд начнётся 17 октября Статьи редакции

Заседание пройдёт в ускоренном режиме и продлится пять дней.

  • Пятидневное судебное заседение начнётся 17 октября 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на постановление судьи.
  • Twitter подала иск с требованием, чтобы Илон Маск завершил сделку и купил компанию за $44 млрд, в середине июля 2022 года.
  • Предприниматель отказался от покупки якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети».
  • Компания просила провести заседания в сентябре, адвокаты Маска — перенести разбирательство на 2023 год.

  • На 13 сентября Twitter назначила собрание акционеров, на котором они проголосуют по предложению Маска о приобретении компании.

#новость #twitter #илонмаск

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4 комментария
Режиссер Максим

Рогозин в сделку не входил

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Алеоп

Профессиональный пиарщик

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Schmid

Кроссава илон. Русскому полупокеру ихарю 6 ярдов доверил, жену Брина оприходовал, Твиттер нагнул. Драгс, секс, рок/н/ролл

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Евгений Бирма

Слыш купи

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