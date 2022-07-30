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TJ

Илон Маск подал встречный иск к Twitter после требования соцсети купить её Статьи редакции

Бизнесмен попросил суд не раскрывать детали своего иска.

  • Через пару часов после объявления даты начала разбирательства по заявлению Twitter Илон Маск подал встречный иск против компании.
  • Маск попросил суд сохранить подробности своего иска в тайне, но, как отмечает CNBC, правила разрешают публикацию отредактированной версии со скрытыми конфиденциальными деталями. Вероятно, она появится в открытом доступе к ближайшее время.
  • В середине июля 2022 года Twitter подала иск с требованием, чтобы Илон Маск завершил сделку и купил компанию за $44 млрд. Предприниматель отказался от покупки якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». Разбирательство начнётся 17 октября 2022 года, оно пройдёт в ускоренном режиме за пять дней.

#новость #twitter #илонмаск

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18 комментариев
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Руководящий клуб

Мне кажется, что больше всех на этой сделке заработают юристы и адвокаты ))

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Жора который смог
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Михаил Загоскин
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RomanistHere

Гениально: сбреет деньги с Твиттера и потом на них же купит его.

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Балкон.Ру

Роман Аркадьевич одобряет

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Ащьф Лштшфум
Илон Маск подал встречный иск к Twitter после требования соцсети купить её

Будь мужиком, купи меня блять!

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Аркадий Письков

Твиттер за 16 лет всего пару лет был в плюсах и вся его бизнес-модель основывается на росте акций. Наконец-то, забрезжил лучик надежды зафиксировать прибыль, но вдруг обломалось. Это как если тебя просят губы закатать. Вот и негодуют.

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Дмитрий Алтунин

А в России другие механизмы

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CUYS.ru

Это который молодой и ещё не умерший?

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неформат

который ручку взад просил вроде бы

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Аlех

Тут главное не дать твиттеру повлиять на выборы в штатах. Поэтому, интриги, скандалы и расследования только усилятся.

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Вадим Д.

Секретный иск. Твиттеру хоть содержание донесут или до последнего интрига будет? (-:

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Данил Семёнов

а кто-то удивлен вообще?

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Собачий цветок

Вот людям делать нехуй. Нажили состояние и от безделья всем мозги ебут это мы хотим а это мы не хотим.

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One Droid

Упал, очнулся, контракт на 44 ярда!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NVcZcA99930

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Вячеслав Юрьев

А зачем Маску нужен запрос по фейковым аккаунтам? Объясните, пожалуйста.

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Аркадий Письков

Чтобы пометить их плашками иноагентов.
Основной актив твиттера - его пользовательская база. Если там половина акков липовая, то и стоимость соответствующая.

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Grigoriy Malyshev
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