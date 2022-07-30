Илон Маск подал встречный иск к Twitter после требования соцсети купить её Статьи редакции
Бизнесмен попросил суд не раскрывать детали своего иска.
- Через пару часов после объявления даты начала разбирательства по заявлению Twitter Илон Маск подал встречный иск против компании.
- Маск попросил суд сохранить подробности своего иска в тайне, но, как отмечает CNBC, правила разрешают публикацию отредактированной версии со скрытыми конфиденциальными деталями. Вероятно, она появится в открытом доступе к ближайшее время.
- В середине июля 2022 года Twitter подала иск с требованием, чтобы Илон Маск завершил сделку и купил компанию за $44 млрд. Предприниматель отказался от покупки якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». Разбирательство начнётся 17 октября 2022 года, оно пройдёт в ускоренном режиме за пять дней.
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Мне кажется, что больше всех на этой сделке заработают юристы и адвокаты ))
Гениально: сбреет деньги с Твиттера и потом на них же купит его.
Роман Аркадьевич одобряет
Будь мужиком, купи меня блять!
Твиттер за 16 лет всего пару лет был в плюсах и вся его бизнес-модель основывается на росте акций. Наконец-то, забрезжил лучик надежды зафиксировать прибыль, но вдруг обломалось. Это как если тебя просят губы закатать. Вот и негодуют.
А в России другие механизмы
Это который молодой и ещё не умерший?
который ручку взад просил вроде бы
Тут главное не дать твиттеру повлиять на выборы в штатах. Поэтому, интриги, скандалы и расследования только усилятся.
Секретный иск. Твиттеру хоть содержание донесут или до последнего интрига будет? (-:
а кто-то удивлен вообще?
Вот людям делать нехуй. Нажили состояние и от безделья всем мозги ебут это мы хотим а это мы не хотим.
Упал, очнулся, контракт на 44 ярда!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NVcZcA99930
А зачем Маску нужен запрос по фейковым аккаунтам? Объясните, пожалуйста.
Чтобы пометить их плашками иноагентов.
Основной актив твиттера - его пользовательская база. Если там половина акков липовая, то и стоимость соответствующая.