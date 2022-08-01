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«Блокировки только вредят развитию»: в Узбекистане разблокировали Twitter, «ВКонтакте» и WeChat Статьи редакции

С TikTok ведут переговоры.

Власти Узбекистана сняли ограничения на доступ к трём соцсетям: Twitter, «ВКонтакте» и WeChat. Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при администрации президента.

Ведомство ведёт переговоры с TikTok. Об их итогах сообщат позже.

Блокировки только вредят развитию.

АИМК

Доступ к Twitter, Skype, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat заблокировали в Узбекистане в 2021 году. Поводом стало нарушение закона «О персональных данных»: соцсети отказались хранить информацию о пользователях на территории республики.

#новость #блокировки #узбекистан

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21 комментарий
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 z0mb1e

Астрологи объявили месяц Узбекистана, количество эмигрировавших айтишников увеличилось вдвое.

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Ушлый тип

У них там оттепель получается?

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Mitya 🍀🔰⚡

Замах

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Император Нолимоций

Может быть, даже рывок.

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Владимир Кондратьев

Бархатный сезон, судя по календарю, скоро. Индейское лето.

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неформат

эдак скоро в недружественные запишем

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Zypar Akhmat

Это называется «начали сотрудничать с государством» 😂

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Иван Иванов

О, Узбекистан говорит о принципах и планирует развитие. в отличие от нас.

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Вадим Д.

Это ж они вражьи ресурсы разрешают как попало?! Совсем что ли того, либералы?! 😱
Сарказм, конечно.

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Roman Missetskiy

Иноагенты...

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Ilya Grigoriev

Ну а вообще звучит как притеснение простых русских людей, которые спокойно хотят жить в стране без этих деструктивных «западных ценностей»

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Максим G

да, зашел в фейсбук, увидел призывы прям вот убивать россиян и... да в общем даже страшно представить! хорошо что нас оградили.

и этот ваш ютьб давно пора прикрыть. там арестовичей показывают...

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TURKMEN MACHO

😂

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Александр Шаталович

И как эта "новость" связана с заголовком? Где контекст связанный с развитем? Похоже на кривой бот. Или того хуже, выдача желаемого за действительное.

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Денис Ананьев

Нихуя себе. А так можно?

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Скрытый кран

Можно, как только дед помрет

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Ilya Grigoriev

Че там по летописям?

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Максим Горький

по шумерским свиткам, простите

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Qnoc

База

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Растительный шар

Молодцы...

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Viktor Fedoreev
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