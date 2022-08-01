«Блокировки только вредят развитию»: в Узбекистане разблокировали Twitter, «ВКонтакте» и WeChat Статьи редакции
С TikTok ведут переговоры.
Власти Узбекистана сняли ограничения на доступ к трём соцсетям: Twitter, «ВКонтакте» и WeChat. Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при администрации президента.
Ведомство ведёт переговоры с TikTok. Об их итогах сообщат позже.
Доступ к Twitter, Skype, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat заблокировали в Узбекистане в 2021 году. Поводом стало нарушение закона «О персональных данных»: соцсети отказались хранить информацию о пользователях на территории республики.
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Астрологи объявили месяц Узбекистана, количество эмигрировавших айтишников увеличилось вдвое.
У них там оттепель получается?
Замах
Может быть, даже рывок.
Бархатный сезон, судя по календарю, скоро. Индейское лето.
эдак скоро в недружественные запишем
Это называется «начали сотрудничать с государством» 😂
О, Узбекистан говорит о принципах и планирует развитие. в отличие от нас.
Это ж они вражьи ресурсы разрешают как попало?! Совсем что ли того, либералы?! 😱
Сарказм, конечно.
Иноагенты...
Ну а вообще звучит как притеснение простых русских людей, которые спокойно хотят жить в стране без этих деструктивных «западных ценностей»
да, зашел в фейсбук, увидел призывы прям вот убивать россиян и... да в общем даже страшно представить! хорошо что нас оградили.
и этот ваш ютьб давно пора прикрыть. там арестовичей показывают...
😂
И как эта "новость" связана с заголовком? Где контекст связанный с развитем? Похоже на кривой бот. Или того хуже, выдача желаемого за действительное.
Нихуя себе. А так можно?
Можно, как только дед помрет
Че там по летописям?
по шумерским свиткам, простите
База
Молодцы...