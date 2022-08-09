«ВКонтакте» обновила дизайн ленты — добавила фиксированные пропорции картинок и изменила дизайн вложений Статьи редакции
Также поставить лайк можно будет по двойному нажатию, а в ленте нельзя будет посмотреть, кто из друзей оценил пост.
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- Соцсеть обновит главную ленту новостей, дизайн «Сервисов», профиля пользователей и сообществ, объявила «ВКонтакте». Обновление пройдёт в несколько этапов, первым изменится дизайн ленты, про остальные изменения компания расскажет позже.
- Сначала обновление будет доступно ограниченной группе пользователей, позже, в зависимости от реакции аудитории, его расширят на большее количество людей.
- «ВКонтакте» выбрала фокус на «яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации». Особое внимание уделяют эстетической подаче и вовлечению пользователей.
- Изменится дизайн контента: в ленте предусмотрены три варианта соотношения сторон — 1:1, 3:4 и 4:3. Иллюстрации будут подстраиваться под эти форматы и выстраиваться в аккуратную сетку, а их вёрстка адаптируется с учётом размера экрана.
- Также короткие текстовые посты будут отображаться в ленте напрямую, более длинные — открываться полностью по касанию. Например, в публикациях с фото покажется только четыре строки, если их больше шести. Если меньше — текст целиком.
- Дизайн дополнительных вложений станет минималистичнее. В публикациях, сделанных в сообществе от имени пользователей, и в репостах, будет отображаться фотография автора — чтобы подчеркнуть участие подписчиков.
- Отметку «Нравится» можно будет поставить с помощью двойного касания в любой части публикации. Также в ленте скроют реакции друзей: будет видно, что они поставили лайк, но кто именно — не покажут. Чтобы посмотреть тех, кто оценил пост, нужно перейти в публикацию.
Вот за фикс. пропорции — благодарность! Ну и в целом выглдят обновления разумно, нужно опробовать и оценить. В целом пока кажется годным 👍🏻
Дуров, верни стену!
Дуров отмени платную подписку
ничто не спасёт вк)
СВО спасла
Изречения "великих" людей называется.
На какую аудиторию это рассчитано вообще?
🤦🏼♂️
В мое время это пряталось под аббревиатура ТП, но не техподдержка.
Mary Gu:
177 277 подписчиков
Невероятный Блондин:
71 подписчик
🤷♂️
Сколько их таких сейчас... спросим ее мнение лет через 20
На глупую?
Это lorem ipsum, чего вы прикопались-то
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
.. Слишком много ненужного барахла... Жаль что нельзя полностью настраивать так как хочется
вот бы ещё музыку без рекламы вернули бесплатно на мобильные версии, всё б лучше было
Согласна, ну очень много всего там, а большей частью никто и не пользуется
Эх, вот было бы как в браузерной версии, где можно левую менюшку полностью настроить под себя :(
Nobody nobody nobody cares
Хорошая работа на самом деле
Хорошая работа, Олег
на самом деле выглядит вполне прилично, мне даже очень нравится новый дизайн
От этих изменений есть ощущение, что ВК превратился в госконтору. Пришли такие эффективные менеджеры:
"Мы считаем, что давно не было изменений в соцсети. Давайте лукасы сделаем двойным нажатием. На территории России ни у кого такого нет. А видосы еще теперь сделаем как в письмах: "во вложении". Очень удобно. И это. Сделаем фиксированные аспект рэтио, чтобы фокусировать аудиторию на самом важном (и угарать с перлов от работы автообрезки).
Ах да. Нам на это все нужно 2 млрд."
так выбирать можно будет
Да, спасибо, но...
...зачем нам на VC знать про твои ощущения? 🤔
ВК еще раз доказывает что в плане удобства интерфейса всегда был на голову выше ФБ и Инсты, причем с самого начала.
Что глубокие мысли содержанок в образцах? Нельзя было что то поинтересней написать
Видать руководство ВК именно так видит ЦА своей площадки. Не для нас, проходим.
Лучше бы админ часть обновили, ею вообще никто не занимается.
Мне кажется там со времен Дурова ничего не меняли, настолько всё кривое и забагованное
Не знаю, для кого как, но мне вк нужен только для просмотра тех групп, которые ещё не уехали в телегу )
Не заметил разницы. Лучше бы вернули на место всю панель с вкладками - заебался каждый раз чтобы зайти в группы нужно десять раз куда-то ткнуть.
Зато клипы прям на видном месте..
то что теперь будет подстраиваться соотношение сторон и лайк двойным нажатием,я считаю хорошие нововведения
"Отметку «Нравится» можно будет поставить с помощью двойного касания в любой части публикации. "
к чему это не понятно.
Ну видимо лайкают мало... А так может кто то промахнется... Ждем продолжение: автолайк при просмотре ))))
А стену уже вернули?
Интересно, а сколько блогерам заплатили за то, что их использовали в рекламе.
Какая разница? Это чужие деньги.
Зря они убрали с фокуса видео в постах)
не вяжется с их стратегией развития видеоплатформы
Паша, вернись, мы все простим!
Забота о контенте пользователей это здорово! Но вот обилие сервисов сильно перегрузило взаимодействие с ВК. Пытаешься скрыть и выключить этот лишний, навязываемый, сервисный шум.
а когда станет доступно? пока всё по-старому
пока тестят, и доступно не всем.
Ещё бы вариант с бесшовной каруселью сделали. Для всяких постов-презентаций хорошо