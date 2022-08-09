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Соцсети
Дипломатический диод

«ВКонтакте» обновила дизайн ленты — добавила фиксированные пропорции картинок и изменила дизайн вложений Статьи редакции

Также поставить лайк можно будет по двойному нажатию, а в ленте нельзя будет посмотреть, кто из друзей оценил пост.

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  • Соцсеть обновит главную ленту новостей, дизайн «Сервисов», профиля пользователей и сообществ, объявила «ВКонтакте». Обновление пройдёт в несколько этапов, первым изменится дизайн ленты, про остальные изменения компания расскажет позже.
  • Сначала обновление будет доступно ограниченной группе пользователей, позже, в зависимости от реакции аудитории, его расширят на большее количество людей.
  • «ВКонтакте» выбрала фокус на «яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации». Особое внимание уделяют эстетической подаче и вовлечению пользователей.
  • Изменится дизайн контента: в ленте предусмотрены три варианта соотношения сторон — 1:1, 3:4 и 4:3. Иллюстрации будут подстраиваться под эти форматы и выстраиваться в аккуратную сетку, а их вёрстка адаптируется с учётом размера экрана.
  • Также короткие текстовые посты будут отображаться в ленте напрямую, более длинные — открываться полностью по касанию. Например, в публикациях с фото покажется только четыре строки, если их больше шести. Если меньше — текст целиком.
  • Дизайн дополнительных вложений станет минималистичнее. В публикациях, сделанных в сообществе от имени пользователей, и в репостах, будет отображаться фотография автора — чтобы подчеркнуть участие подписчиков.
  • Отметку «Нравится» можно будет поставить с помощью двойного касания в любой части публикации. Также в ленте скроют реакции друзей: будет видно, что они поставили лайк, но кто именно — не покажут. Чтобы посмотреть тех, кто оценил пост, нужно перейти в публикацию.

#новость #вконтакте

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59 комментариев
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 Вадим Д.

Вот за фикс. пропорции — благодарность! Ну и в целом выглдят обновления разумно, нужно опробовать и оценить. В целом пока кажется годным 👍🏻

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Примитивный блик
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3 комментария
Kirill Tsukanov

Дуров, верни стену!

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Rafa Ramazanov

Дуров отмени платную подписку

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aka betterlookdeeper

ничто не спасёт вк)

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Мелкий чайник

СВО спасла

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4 комментария
Осенний пёс_анон

Изречения "великих" людей называется.

На какую аудиторию это рассчитано вообще?
🤦🏼‍♂️

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Alexey Taruntaev

В мое время это пряталось под аббревиатура ТП, но не техподдержка.

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Pavel Ivanov

Mary Gu:
177 277 подписчиков

Невероятный Блондин:
71 подписчик

🤷‍♂️

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6 комментариев
Никита

Сколько их таких сейчас... спросим ее мнение лет через 20

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Lena Pliner

На глупую?

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33_rublya

Это lorem ipsum, чего вы прикопались-то

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Dmitri Petrov

.. Слишком много ненужного барахла... Жаль что нельзя полностью настраивать так как хочется

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Евгений Маркин

вот бы ещё музыку без рекламы вернули бесплатно на мобильные версии, всё б лучше было

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1 комментарий
Евгения Шишкина

Согласна, ну очень много всего там, а большей частью никто и не пользуется

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Никита Мардюков

Эх, вот было бы как в браузерной версии, где можно левую менюшку полностью настроить под себя :(

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Илитный Иксперт

Nobody nobody nobody cares

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kirill zagoskin

Хорошая работа на самом деле

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Rabbit Rabbin

Хорошая работа, Олег

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Denis Buslaev

на самом деле выглядит вполне прилично, мне даже очень нравится новый дизайн

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Rabbit Rabbin

От этих изменений есть ощущение, что ВК превратился в госконтору. Пришли такие эффективные менеджеры:

"Мы считаем, что давно не было изменений в соцсети. Давайте лукасы сделаем двойным нажатием. На территории России ни у кого такого нет. А видосы еще теперь сделаем как в письмах: "во вложении". Очень удобно. И это. Сделаем фиксированные аспект рэтио, чтобы фокусировать аудиторию на самом важном (и угарать с перлов от работы автообрезки).

Ах да. Нам на это все нужно 2 млрд."

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Rnatery

так выбирать можно будет

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Pavel Ivanov
От этих изменений есть ощущение, что...

Да, спасибо, но...
...зачем нам на VC знать про твои ощущения? 🤔

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Acupuncture USA

ВК еще раз доказывает что в плане удобства интерфейса всегда был на голову выше ФБ и Инсты, причем с самого начала.

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Макс Фактор

Что глубокие мысли содержанок в образцах? Нельзя было что то поинтересней написать

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nochnoy.ru

Видать руководство ВК именно так видит ЦА своей площадки. Не для нас, проходим.

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1 комментарий
Израильский историк

Лучше бы админ часть обновили, ею вообще никто не занимается.

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z0mb1e

Мне кажется там со времен Дурова ничего не меняли, настолько всё кривое и забагованное

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Denis Uvarov

Не знаю, для кого как, но мне вк нужен только для просмотра тех групп, которые ещё не уехали в телегу )

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Никита Мардюков

Не заметил разницы. Лучше бы вернули на место всю панель с вкладками - заебался каждый раз чтобы зайти в группы нужно десять раз куда-то ткнуть.
Зато клипы прям на видном месте..

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Виталий Томилин

то что теперь будет подстраиваться соотношение сторон и лайк двойным нажатием,я считаю хорошие нововведения

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Михаил

"Отметку «Нравится» можно будет поставить с помощью двойного касания в любой части публикации. "
к чему это не понятно.

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Alexey Kopchenko

Ну видимо лайкают мало... А так может кто то промахнется... Ждем продолжение: автолайк при просмотре ))))

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Никита

А стену уже вернули?

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Михаил

Интересно, а сколько блогерам заплатили за то, что их использовали в рекламе.

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Yy Kk

Какая разница? Это чужие деньги.

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2 комментария
Ильнур Нугманов

Зря они убрали с фокуса видео в постах)
не вяжется с их стратегией развития видеоплатформы

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Revenant

Паша, вернись, мы все простим!

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Dmitry Kapustin

Забота о контенте пользователей это здорово! Но вот обилие сервисов сильно перегрузило взаимодействие с ВК. Пытаешься скрыть и выключить этот лишний, навязываемый, сервисный шум.

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Aleksey B

а когда станет доступно? пока всё по-старому

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Михаил

пока тестят, и доступно не всем.

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Константин Лебедин

Ещё бы вариант с бесшовной каруселью сделали. Для всяких постов-презентаций хорошо

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