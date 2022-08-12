Соцсети
Маша Цепелева

«Instagram* должен извиниться, тогда взаимодействие будет конструктивным»: депутат Госдумы о разблокировке соцсети Статьи редакции

Она заблокирована с марта, на суде представители Meta* выступали против русофобии, призывов к геноциду и другим видам насилия.

  • Instagram* в России могут разблокировать, если соцсеть официально извинится и изменит политику, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, отвечая на вопросы АНО «Диалог».

Во-первых, эта соцсеть должна изменить свою политику. Они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами, причём не надо преклонять колено или каким-то другим специфическим образом извиняться, как это принято сегодня в западной культуре. Достаточно официальных извинений, достаточно признать свою ошибку, сказать, что да, мы призывали убивать российских граждан, но мы поняли, что это неправильно, мы считаем, что мы сильно ошибались, и мы раскаиваемся в случившемся. Вот этого будет вполне достаточно, чтобы начать движение навстречу друг другу. И тогда уже, я думаю, взаимодействие с нашим регулятором будет конструктивным.

Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике
  • Facebook* и Instagram * 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Призывать к насилию над мирными гражданами России было запрещено.

  • 11 марта Госдума попросила генпрокурора и следователей дать оценку решению Meta. Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать Instagram* в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта. Facebook заблокирован в стране с 4 марта за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов».

  • 14 марта Meta* запретила желать смерти главам государств в Facebook* и Instagram*. Вице-президент компании в письме сотрудникам сказал, что Meta* выступает против русофобии.

*Суд в России признал Meta экстремистской организацией 21 марта и заблокировал принадлежащие ей Facebook и Instagram.

#новость #instagram

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117 комментариев
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 Полина Лааксо
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Александр Добриневский

Первое фото в инсту я запостил в 16 лет

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1 комментарий
Всемирный коктейль

Дон

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redsoxwalker

Зашел в новость, только чтобы удостовериться что этот коммент на первом месте

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Желающий историк
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Alex R

Но при этом желать смерти украинцам в России разрешено

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00exe
при этом желать смерти украинцам в России разрешено

а пруфы будут?

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34 комментария
Nikita Nagibin

В рекламе да? .. вы не понимаете, это другое😂

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Василий Буров

Это депутаты должны перед нами извинится. За свою недалёкость. Тогда взаимодействие будет конструктивным

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Дмитрий Филиппов

Антон, зачем им унижаться перед вами, если они потеряли копейки от рынка РФ?

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Tannim

Учитывая бесконечные многомиллиардные штрафы — они еще выиграли от блокировки.

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1 комментарий
Константин Лебедев

Если это "копейки" в процентном соотношении от заработка во всем мире, то в денежном эквиваленте это все равно миллионы долларов 🙂 Так что на самом деле деньги эти совершенно не лишние 🤷‍♂️

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5 комментариев
Roman Karasev

Западу нельзя, России можно: желать смерти украинцам, оскорблять американцев и весь запад.
Логика как у первоклассницы.

Я извинений не просил, как и другие граждане. Госдума устраивает цирк шапито, как маленькие дети в песочнице.
Не забывайте про детей в своей стране, делайте будущее для них!

Мне 17 лет, я не могу зарегистрировать на себя ИП, только через эмансипацию! Меня в серьёз не воспринимают, никакой помощи от государства-нет! Постройте школы для обучения будущих предпринимателей! Вот что нужно делать! А не устраивать ЦИРК! Я вам за что налоги оплачиваю? За этот цирк?

ВОУ ВОУ, перед тем как ставить минусы-обоснуйте

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Высокий чувак

17-летний налогоплательщик - это мощно!

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3 комментария
Штуки из труб

Не можете зарегистрировать ИП? Ну так за 30 секунд станьте самозанятым, зарабатывайте и платите налоги. В чем сложности-то? Сейчас это делается все элементарно. Но лучше, конечно, поплакаться в интернетах, сидя на диване.

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10 комментариев
Andre Macareno

Ну, как оказалось, это ведущие европейские ценности прямиком из эстонского правительства

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Марат Яз

"Сказать что да, мы призывали убивать российских граждан"

Так они же не призывали...

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Юрий Б.

Российские военные это не граждане России?

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1 комментарий
Nikita Nagibin

Как тут комментики чистят, любо-дорого😁

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1 комментарий
Оля Янко

Без инсты: грустно и точка(

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Кузьмич

Жаль если вам без инсты грустно, почитайте книгу может понравится

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1 комментарий
Sam Esq

Ольга, меняйте свою жизнь! 😁😁

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Александр Еремин

Мальченке, с ущемленным самомнением лавры разманчика покоя не дают.

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Andre Macareno

О, кто-то лоббирует разбан?

Так-то он может открыть твиттер пиарщиков меты, где они таки извинились

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Штуки из труб

Не думаю, что кто-то лоббирует, скорее всего, чиновник захотел попасть в СМИ, вот высказался по актуальной теме.

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Пряничный дедушка

также депутаты

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Высокий чувак

Палка о двух концах. С одной стороны дико слышать эту чушь от лица российских чиновников, озвученную публично, позоря Родину. С другой стороны, и это моё субъективное мнение, я стал реально счастливее без этой дегенеративной соцсети для умственно-отсталых. Как я не пытался размещать красивые фото из своей жизни с комментариями о своей жизни, массе нужны - сиськи, дебильные пранки, марафоны и челленджи. Словом - беда с башкой, которая только усугубляется под фальшивым флагом свободы. Хотите деградировать - для Вас сделали ВК. Там целая корпорация таких же. Люди думающие - давно на VC.

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diman

читаю и удивляюсь, сколько же говна готов вылить человек на других, оскорбить и при этом считать себя умным. откуда все это?

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1 комментарий
Поджог Сараев
Люди думающие - давно на VC.

Ага, постят "а что случилось" и "программировай"

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Abnatop Sky
я стал реально счастливее без этой дегенеративной соцсети для умственно-отсталых. Как я не пытался размещать красивые фото из своей жизни с комментариями о своей жизни, массе нужны

.

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scromno tak

А мне нравится insta, там отличные люди со всего мира и можно делиться личными фото, рекомендации - горы, хайкинг, путешествия, наука и марафонцы.

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Pietro Aretino

Там что уже всеми Кадыров рулит?

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Марат Яз

Какой-то хер с горы... Как будто он решает вопросы такого уровня.

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Nikita Nagibin

Конечно не решает, слова этого безызвестного человека стоит воспринимать как сигнал от самой макушки

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1 комментарий
Евгений Алиев

Вы кстати заметили, что youtube гораздо токсичнее чем инстаграм ?

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Nikolay Ganin

Всегда так было
Но самый токсичный пожалуй пикабу

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2 комментария
Штуки из труб

Ютуб всегда был токсичным, в Инстаграме токсиков в миллион раз меньше.

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nkmstudio

Нихера себе заявление. Я думал у Дон-Дигинона монополия на "извинения".
https://youtu.be/tHjr9Wf9msw

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Traderdzen

смешно берет на понт...такое написать это как чистосердечное....неразблакируют да ещё впаяют

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Айрат Галиуллин

Может быть если сменить «должен» на более конструктивный тон, дело пойдёт

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MyrtleGirl

/del

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Аня

прЕклонить колено

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تقي

А когда депутат извинится?

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Nikolay Ganin

Извинись, дон

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Yan

А когда депутат угрожает убивать граждан нашей страны, так и еще с имунитетом законным. Типа про извинения они молчат) Не могут все с уже какой попытки рассмотреть в комиссии по этике.

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Oleg Samoil

Там какой-то депутат обещал ехать убивать немецкий журналистов. Есть подозрения что он не извинился

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Анастасия Лоза

Нп

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Galina Shemukhina

Уверена, что корпорация уже про бан забыла и чихать хотела. Их аудитория и так успешно растёт за счёт тех стран, которые будут выливать всю ненависть на русских)))

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Abnatop Sky
Во-первых, эта соцсеть должна изменить свою политику. Они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться

.

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Штуки из труб

А с какой стати Горелкин делает вот такие заявление. Он что, решает этот вопрос, от него зависит решение о разблокировке? Нет. Может быть, он это обсуждал с уполномоченными органами? Тоже не похоже, иначе бы стоило про это упомянуть. Так с какого перепуга он советует что-то там делать, чтобы, может быть, после этого, как он думает, что-то там произошло?

Удивляют такие люди, которые мнят себя истиной в последней инстанции. Он про Инстаграм-то знает меньше, чем моя бабушка, а туда же.

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Alexey V

Любители извинений, швабр и бутылок…

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Philips

Ну кстати вы тут орете. А это хоть какой то возглас смысла в толпе. Вполне себе решение, если бы Цукерберг позвонил многие выпикаткли тортиков вновь получили бы себе заказики. Что в нынешнее время очень даже надо

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Oleg Samoil

Зачем Цукербергу заботится о выпекателях тортиков?

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Пряничный дедушка

надоело депутатской жене дочкам лакшери лайф через впн листать, приходится теперь депутатику отдуваться на предмет «оно должно было позвонить первым».

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Mi 6

Почему все пытаются доказать свою правоту другим ?
Неужели нельзя жить и не навязывать своё мнение другим ?
Почему все всегда считают что они правы ?
Живите для себя и не кому нечего не доказываете !

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Евсей

Meta ещё 14 марта все откатила и выступила с заявлением, но Горелкину мало. Он ещё за всех граждан будет говорить. Меня meta никак не оскорбила.
Напротив, более русофобских и вредительских личностей чем сами депутаты госдумы, это ещё поискать нужно

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