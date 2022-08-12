«Instagram* должен извиниться, тогда взаимодействие будет конструктивным»: депутат Госдумы о разблокировке соцсети Статьи редакции
Она заблокирована с марта, на суде представители Meta* выступали против русофобии, призывов к геноциду и другим видам насилия.
- Instagram* в России могут разблокировать, если соцсеть официально извинится и изменит политику, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, отвечая на вопросы АНО «Диалог».
- Facebook* и Instagram * 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Призывать к насилию над мирными гражданами России было запрещено.
11 марта Госдума попросила генпрокурора и следователей дать оценку решению Meta. Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать Instagram* в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта. Facebook заблокирован в стране с 4 марта за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов».
- 14 марта Meta* запретила желать смерти главам государств в Facebook* и Instagram*. Вице-президент компании в письме сотрудникам сказал, что Meta* выступает против русофобии.
*Суд в России признал Meta экстремистской организацией 21 марта и заблокировал принадлежащие ей Facebook и Instagram.
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Первое фото в инсту я запостил в 16 лет
Дон
Зашел в новость, только чтобы удостовериться что этот коммент на первом месте
Но при этом желать смерти украинцам в России разрешено
а пруфы будут?
В рекламе да? .. вы не понимаете, это другое😂
Это депутаты должны перед нами извинится. За свою недалёкость. Тогда взаимодействие будет конструктивным
Антон, зачем им унижаться перед вами, если они потеряли копейки от рынка РФ?
Учитывая бесконечные многомиллиардные штрафы — они еще выиграли от блокировки.
Если это "копейки" в процентном соотношении от заработка во всем мире, то в денежном эквиваленте это все равно миллионы долларов 🙂 Так что на самом деле деньги эти совершенно не лишние 🤷♂️
Западу нельзя, России можно: желать смерти украинцам, оскорблять американцев и весь запад.
Логика как у первоклассницы.
Я извинений не просил, как и другие граждане. Госдума устраивает цирк шапито, как маленькие дети в песочнице.
Не забывайте про детей в своей стране, делайте будущее для них!
Мне 17 лет, я не могу зарегистрировать на себя ИП, только через эмансипацию! Меня в серьёз не воспринимают, никакой помощи от государства-нет! Постройте школы для обучения будущих предпринимателей! Вот что нужно делать! А не устраивать ЦИРК! Я вам за что налоги оплачиваю? За этот цирк?
ВОУ ВОУ, перед тем как ставить минусы-обоснуйте
17-летний налогоплательщик - это мощно!
Не можете зарегистрировать ИП? Ну так за 30 секунд станьте самозанятым, зарабатывайте и платите налоги. В чем сложности-то? Сейчас это делается все элементарно. Но лучше, конечно, поплакаться в интернетах, сидя на диване.
Ну, как оказалось, это ведущие европейские ценности прямиком из эстонского правительства
"Сказать что да, мы призывали убивать российских граждан"
Так они же не призывали...
Российские военные это не граждане России?
Как тут комментики чистят, любо-дорого😁
Без инсты: грустно и точка(
Жаль если вам без инсты грустно, почитайте книгу может понравится
Ольга, меняйте свою жизнь! 😁😁
Мальченке, с ущемленным самомнением лавры разманчика покоя не дают.
О, кто-то лоббирует разбан?
Так-то он может открыть твиттер пиарщиков меты, где они таки извинились
Не думаю, что кто-то лоббирует, скорее всего, чиновник захотел попасть в СМИ, вот высказался по актуальной теме.
также депутаты
Палка о двух концах. С одной стороны дико слышать эту чушь от лица российских чиновников, озвученную публично, позоря Родину. С другой стороны, и это моё субъективное мнение, я стал реально счастливее без этой дегенеративной соцсети для умственно-отсталых. Как я не пытался размещать красивые фото из своей жизни с комментариями о своей жизни, массе нужны - сиськи, дебильные пранки, марафоны и челленджи. Словом - беда с башкой, которая только усугубляется под фальшивым флагом свободы. Хотите деградировать - для Вас сделали ВК. Там целая корпорация таких же. Люди думающие - давно на VC.
читаю и удивляюсь, сколько же говна готов вылить человек на других, оскорбить и при этом считать себя умным. откуда все это?
Ага, постят "а что случилось" и "программировай"
.
А мне нравится insta, там отличные люди со всего мира и можно делиться личными фото, рекомендации - горы, хайкинг, путешествия, наука и марафонцы.
Там что уже всеми Кадыров рулит?
Какой-то хер с горы... Как будто он решает вопросы такого уровня.
Конечно не решает, слова этого безызвестного человека стоит воспринимать как сигнал от самой макушки
Вы кстати заметили, что youtube гораздо токсичнее чем инстаграм ?
Всегда так было
Но самый токсичный пожалуй пикабу
Ютуб всегда был токсичным, в Инстаграме токсиков в миллион раз меньше.
Нихера себе заявление. Я думал у Дон-Дигинона монополия на "извинения".
https://youtu.be/tHjr9Wf9msw
смешно берет на понт...такое написать это как чистосердечное....неразблакируют да ещё впаяют
Может быть если сменить «должен» на более конструктивный тон, дело пойдёт
/del
прЕклонить колено
А когда депутат извинится?
Извинись, дон
А когда депутат угрожает убивать граждан нашей страны, так и еще с имунитетом законным. Типа про извинения они молчат) Не могут все с уже какой попытки рассмотреть в комиссии по этике.
Там какой-то депутат обещал ехать убивать немецкий журналистов. Есть подозрения что он не извинился
Нп
Уверена, что корпорация уже про бан забыла и чихать хотела. Их аудитория и так успешно растёт за счёт тех стран, которые будут выливать всю ненависть на русских)))
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А с какой стати Горелкин делает вот такие заявление. Он что, решает этот вопрос, от него зависит решение о разблокировке? Нет. Может быть, он это обсуждал с уполномоченными органами? Тоже не похоже, иначе бы стоило про это упомянуть. Так с какого перепуга он советует что-то там делать, чтобы, может быть, после этого, как он думает, что-то там произошло?
Удивляют такие люди, которые мнят себя истиной в последней инстанции. Он про Инстаграм-то знает меньше, чем моя бабушка, а туда же.
Любители извинений, швабр и бутылок…
Ну кстати вы тут орете. А это хоть какой то возглас смысла в толпе. Вполне себе решение, если бы Цукерберг позвонил многие выпикаткли тортиков вновь получили бы себе заказики. Что в нынешнее время очень даже надо
Зачем Цукербергу заботится о выпекателях тортиков?
надоело депутатской жене дочкам лакшери лайф через впн листать, приходится теперь депутатику отдуваться на предмет «оно должно было позвонить первым».
Почему все пытаются доказать свою правоту другим ?
Неужели нельзя жить и не навязывать своё мнение другим ?
Почему все всегда считают что они правы ?
Живите для себя и не кому нечего не доказываете !
Meta ещё 14 марта все откатила и выступила с заявлением, но Горелкину мало. Он ещё за всех граждан будет говорить. Меня meta никак не оскорбила.
Напротив, более русофобских и вредительских личностей чем сами депутаты госдумы, это ещё поискать нужно