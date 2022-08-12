Во-первых, эта соцсеть должна изменить свою политику. Они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами, причём не надо преклонять колено или каким-то другим специфическим образом извиняться, как это принято сегодня в западной культуре. Достаточно официальных извинений, достаточно признать свою ошибку, сказать, что да, мы призывали убивать российских граждан, но мы поняли, что это неправильно, мы считаем, что мы сильно ошибались, и мы раскаиваемся в случившемся. Вот этого будет вполне достаточно, чтобы начать движение навстречу друг другу. И тогда уже, я думаю, взаимодействие с нашим регулятором будет конструктивным.