Reddit начал принимать заявки на доступ к платформе, через которую можно добавлять новые функции на сайт Статьи редакции
Там будут собственные инструменты Reddit и сторонние расширения.
- Reddit открыл список ожидания для тех, кто хочет добавить на форум новые функции с помощью созданного компанией набора инструментов. В будущем компания собирается также создать пополняемый каталог таких сторонних расширений.
- Помимо выпуска инструментов для разработки, компания — со своей стороны — надеется упростить интеграцию приложений и ботов в пользовательский интерфейс.
- Реддиторы пользовались сервисами сторонних разработчиков и до этого, пишет TechCrunch. Это, например, окна для автоматической вставки текста твитов, перевод сообщений на другой язык, отправка напоминаний по времени.
- Пока Reddit открыл доступ к бета-версии платформы. Она станет доступна для всех в 2023 году.
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Может скоро и до Пикабу доберется эта функция
ботофермы интегрировать нативно
На пикабу никак не могут (не хотят?) автопроигрывание видео отключить. Или вообще хотя бы какиернибудь настройки сделали именно функциональные, а не выбор темы.
Прикольная фишка — функциональная кастомизация сообществ, молодцы 🤘🏻
Как бы только это не превратилось в ад для поддержки и разработчиков.