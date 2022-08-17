Соцсети
Маша Цепелева

Reddit начал принимать заявки на доступ к платформе, через которую можно добавлять новые функции на сайт Статьи редакции

Там будут собственные инструменты Reddit и сторонние расширения.

  • Reddit открыл список ожидания для тех, кто хочет добавить на форум новые функции с помощью созданного компанией набора инструментов. В будущем компания собирается также создать пополняемый каталог таких сторонних расширений.
  • Помимо выпуска инструментов для разработки, компания — со своей стороны — надеется упростить интеграцию приложений и ботов в пользовательский интерфейс.

Мы хотим обеспечить разработчикам гибкость и пространство для манёвра. И ожидаем, что благодаря этому пользователи и модераторы смогут настраивать сообщества в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

Пали Бхат, директор по продукту Reddit
  • Реддиторы пользовались сервисами сторонних разработчиков и до этого, пишет TechCrunch. Это, например, окна для автоматической вставки текста твитов, перевод сообщений на другой язык, отправка напоминаний по времени.
  • Пока Reddit открыл доступ к бета-версии платформы. Она станет доступна для всех в 2023 году.

#новость #reddit

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4 комментария
Андрей

Может скоро и до Пикабу доберется эта функция

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Новорег Заблокированный

ботофермы интегрировать нативно

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Вадим Д.

На пикабу никак не могут (не хотят?) автопроигрывание видео отключить. Или вообще хотя бы какиернибудь настройки сделали именно функциональные, а не выбор темы.

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Вадим Д.

Прикольная фишка — функциональная кастомизация сообществ, молодцы 🤘🏻
Как бы только это не превратилось в ад для поддержки и разработчиков.

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