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VK начнёт предупреждать пользователей, если их пароли попали в базы утечек сторонних сервисов Статьи редакции

Функция уже доступна во «ВКонтакте», в будущем она появится и в других сервисах VK.

  • Алгоритм сравнит пароль в профиле пользователя с базами скомпрометированных паролей в сторонних сервисах, сообщила компания.
  • В случае совпадения пользователь получит уведомление, в котором пароль предложат сменить. Процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK, отметили в компании.

  • Команда безопасности VK проводит мониторинг утечек из других местных и международных сервисов, проверяет информацию и учитывает в системе предупреждения пользователей.

Ранее можно было увидеть аналогичное предупреждение при попытке создать новый пароль в своём аккаунте VK ID — мы давно не даём использовать данные, которые ранее попадали в базы утечек.

Однако многие пользователи не меняют пароли годами и при этом используют одну и ту же комбинацию в нескольких сервисах — именно такие пользователи часто оказываются в группе риска.

Ольга Фролова, директор по экосистемным продуктам VK
  • VK также усилила требования к паролям: в личном кабинете VK ID теперь не получится создать однотипный простой пароль или использовать данные публичного профиля.
  • В 2019 году похожий инструмент выпустила Google — расширение для проверки паролей, которое сверяется с базой утечек 4 млрд учётных записей. Если пароль скомпрометирован, компания предупредит об этом.

#новость #vk

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130 комментариев
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Подходящий супер_стар

неужели это самый большой риск для тех, кто еще не удалился из vk?

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zhuk navoznyi

Вот теперь я уверен что ВК ещё и все мои пароли помнит и хранит в открытом виде ;))

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5 комментариев
Детровада Фцикалис

Напоминает очередь старых пердунов, рассказывающих друг другу в аптеке как они удалились из ВК. При этом за окном этой аптеки тыщи молодёжи радостно бомбят клипы в ВК и постят посты.

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1 комментарий
Аноним Аркадьевич

А будет ли VK предупреждать что твой пост, коммент, фото или сообщение попали на стол к тарщ Майору?

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Письменный хичхакер

Пост всегда попадает в майору, это по дефолту. Вот когда не попадает - будет алерт.

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hossobulka murrer

Не льсти себе, ты Майора врядли способен заинтересовать.

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3 комментария
Alex Shokhin

Сперва на стол, и только потом в БД на сервер

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Dima Kurilov

да, повесткой от тарща Майора

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Юрий Валетов

без предупреждения,сразу как придут арестовывать так и узнают,что попало

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Rabindranat Tagor
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Участковый чайник
Алгоритм сравнит пароль в профиле

Откуда у алгоритма зашифрованный пароль для сравнения с утёкшей текстовой версией?
Или как это делается?

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Andrey Olenin

Алгоритм возьмет пароль из утечки, захеширует его алгоритмом, который хэширует пароли в VK, и сравнит хэши

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20 комментариев
Сергей С.

Это значит что vk хранит не хэши паролей, а сами пароли.
UPD. Хотя тут верно говорят, можно хэши с хэшами сравнить.

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3 комментария
Данила Романов

открыто в вк могут храниться хэши паролей

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6 комментариев
Михаил Соколов

Вот именно, такая вот конфиденциальность. А я пожалуй не жалею что уже пару лет как удалил аккаунт и туда больше ни ногой

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1 комментарий
СОКР

Давно уже пора было сделать.
Mozilla это довольно давно делает – мегаполезная вещь, мониторит аккаунты по почтовым ящикам во всех известных утечках.
Так что и ВК молодцы, хоть и с запозданием, но реализовали.

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Михаил Сватов

вк часто с запозданием что-то делают, но главное, что делают, уже не плохо

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Семен Смирнов

После того как получил alert про утечку пароля localhost, то усомнился в надежности их алгоритмов

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Александр Соколов

А за подписку будут заранее предупреждать, что через пару дней пароль утечет?

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Елизавета М

Вот, кстати, гугл периодически алярм мне устраивает по поводу слитых паролей. Прикол в том, что когда меняю пароль на указанном сайте на новый, который никогда нигде вообще не использовался, гугл тут же начинает рассказывать, что и этот пароль слит. Это как так? Для меня функция оказалась бесполезной, т.к. не понятно, как она работает. Или она сверяет мой пароль без пары с логином среди вообще всех паролей мира. Тогда да, конечно, не могу не согласиться, что из 7млрд населения Земли я не придумываю супер уникальные пароли))

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додекаэдр

Пользуйтесь менеджерами паролей с генерацией. Сведете все совпадения к минимуму + пароль запомнить достаточно будет один :)

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12 комментариев
Джона уик

Уже не парюсь, эпл показывает что все пароли слиты, все главное поставил на двухфакторку, хотя она не панацея. Уже мозг не запоминает хуевую тучу паролей.

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1 комментарий
Семен Смирнов

Этот пароль уже использует пользователь misha05. Придумайте другой пароль

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1 комментарий
Данила Романов

к паролю добавляйте соль, типа сложный пароль + 3 первые буквы сайта, так надежность значительно выше и можно легко запомнить, хотя лучше конечно же генерировать пароли, но тогда их в голове не удержать)

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2 комментария
Участковый чайник

Напомните мне, у них ещё стоит ограничение на длину пароля, чтобы тащ.майору не ждать до обеда? 😄

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varchar

Глупости какие… у тов.майора наверняка бэкдор есть, зачем ему ждать хоть сколько-то)

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1 комментарий
Andre Macareno

А какая разница, 10 или 20 символов, если хеш будет одинаковой длины

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1 комментарий
AntoN

вк чтоли пароли в открытом виде хранит?

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Marobuntu
При этом весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK.

Т.е. скачивают себе базу паролей и сравнивают с паролями в VK. При этом не нужно хранить у себя пароли в открытом виде

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15 сантиметров в обхвате

То есть у ВК есть доступ к базам и контактам тех кто делает сливы, и ВК следит за их актуальностью, правильно?

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hossobulka murrer

И у тебя есть, ты просто ленив.

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2 комментария
Defacto

Лучше бы сразу предупредили что « у нас специалисты информ безопасности не компетентны чтобы защитить ваши данные, которые вы оставляете у нас на платформе». Вопросов стало бы меньше. Не только к вк, а ко всему мэилру

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Marobuntu

Причем тут компетентность? Часто пользователи регистрируется и одним и тем же ником и паролем на разных ресурсах. У знакомого так что-то или взломали, или тоже пароль утек. И как итог все популярные сервисы с таким же ником и паролем (скайп как минимум) тоже были угнаны

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1 комментарий
Андрей Васильев

Как можно защитить данные пользователя, если он их сам сливает?

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Tim Cookie

тогда уж не только мэйл должны сделать такую рассылку

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Александр

И теперь vk сотрудничает с воровскими сервисами на официальном уровне....
Иначе как ещё понимать осведомлённости о том кто, где и что крадёт....

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Alexey Taruntaev

Базы утечек есть и они известны, часть лежат в открытом доступе, так что никакое сотрудничество и не нужно. В хроме это вообще одна из стандартных функций уже давно.

Ps. У большинства и так простые пароли из раздела 123456, Password и тд, о чем слитые базы активно и говорят.

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3 комментария
СОКР

Сравнивают попадание пользователей сервиса (любого) с данными утечек – они известны и публикуются. А проверка по почте/телефону, в общем, по логину, как правило.

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Пора за дело

Получается, ВК хранит пароли в виде обычного текста?) Не будет же он хеш вычислять для каждого из 4 мрлд паролей 😂

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Fedor Ko

А в чем проблема вычислить хеш миллиарда паролей?

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Zikasak

Именно через хеш данные проверки и делаются.

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Артур Нигай

На всех важных сервисах стоит двухфакторка. Либо яндекс ключ, либо гугл аутентификатор. И не нужно париться с паролями.

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Andre Macareno

Отправил фишинговую страницу, жду код из аутентификатора

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3 комментария
bjorn

Они же взаимозаменяемы
Сервисы которые просят ГА, Яндекс ключ тоже обрабатывает

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redpanda

В Я.Браузере такое есть

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Rabbit Rabbin

Это говно автоматом забирает закладки и пароли из Хрома. Более бесивого браузера на свете нет.

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Исторический кран

полезная функция,но желательно было раньше до нее додуматься

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hakhagmon

был пост, что вк на ру зону переезжает?

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Al

Давно уже тестится и домен и лонгполл под ним

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Юрий Долгоруков

и после такого сообщения просто в панике меняешь пароль со скоростью света

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Alex Me

Лучше бы защитили сеть от утечки паролей

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Алекс Петров

VK: если не можешь побороть утечки данных - возглавь их (без палева)

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Алексей Максимов

Двухфакторку поставить и не париться если кто то знает даже твой пароль :)

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Злой Продаван

Перехватить код из смс или на Андроиде из приложения аутентификатора легче, чем вы себе представляете

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3 комментария
Fedor Ko

Я тоже за 2 FA, но меня пугает, а вдруг гугл скажет "вот вам санкции" вместо кода подтверждения. И что тогда?

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2 комментария
Artemy

Moscow4

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Валерия Золотова

двухфактурку везде ставлю и не парюсь

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Штуки из труб

Лучше бы в ВК сделали проверку контента на уникальность. Как это сделано хотя бы в том же, прости господи, Пикабу. Но нет, в ВК этого не сделали до сих пор. И разместив в группе предложенные пользователями посты потом можно легко получить страйк за неуникальный контент.

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NIK TLM

Товарищ майор сам решит как быть с твоим паролем от ВК.

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Артём Подгорный

Не сохраняют наши пароли, но сравнить могут, это как так

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Тимур Кандауров

Как мило, что вк знает мой пароль, чтобы проверить, не слил ли его кто-нибудь в какую-нибудь базу ммм
Безопасно-то как...

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