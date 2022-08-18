Ранее можно было увидеть аналогичное предупреждение при попытке создать новый пароль в своём аккаунте VK ID — мы давно не даём использовать данные, которые ранее попадали в базы утечек.

Однако многие пользователи не меняют пароли годами и при этом используют одну и ту же комбинацию в нескольких сервисах — именно такие пользователи часто оказываются в группе риска.