VK начнёт предупреждать пользователей, если их пароли попали в базы утечек стронних сервисов Статьи редакции
Функция уже доступна во «ВКонтакте», в будущем она появится и в других сервисах VK.
- Алгоритм сравнит пароль в профиле пользователя с базами скомпрометированных паролей в сторонних сервисах, сообщила компания.
- В случае совпадения пользователь получит уведомление, в котором пароль предложат сменить. Процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK, отметили в компании.
Команда безопасности VK проводит мониторинг утечек из других местных и международных сервисов, проверяет информацию и учитывает в системе предупреждения пользователей.
- VK также усилила требования к паролям: в личном кабинете VK ID теперь не получится создать однотипный простой пароль или использовать данные публичного профиля.
- В 2019 году похожий инструмент выпустила Google — расширение для проверки паролей, которое сверяется с базой утечек 4 млрд учётных записей. Если пароль скомпрометирован, компания предупредит об этом.
687 просмотров
неужели это самый большой риск для тех, кто еще не удалился из vk?
Вот теперь я уверен что ВК ещё и все мои пароли помнит и хранит в открытом виде ;))
Ну и зря. Для доступа ко всей Вашей и вообще пользовательской информации ВК (и любым другим сервисам) пароли абсолютно не нужны (-:
Давно уже пора было сделать.
Mozilla это довольно давно делает – мегаполезная вещь, мониторит аккаунты по почтовым ящикам во всех известных утечках.
Так что и ВК молодцы, хоть и с запозданием, но реализовали.
вк часто с запозданием что-то делают, но главное, что делают, уже не плохо
А будет ли VK предупреждать что твой пост, коммент, фото или сообщение попали на стол к тарщ Майору?
Пост всегда попадает в майору, это по дефолту. Вот когда не попадает - будет алерт.
Вот, кстати, гугл периодически алярм мне устраивает по поводу слитых паролей. Прикол в том, что когда меняю пароль на указанном сайте на новый, который никогда нигде вообще не использовался, гугл тут же начинает рассказывать, что и этот пароль слит. Это как так? Для меня функция оказалась бесполезной, т.к. не понятно, как она работает. Или она сверяет мой пароль без пары с логином среди вообще всех паролей мира. Тогда да, конечно, не могу не согласиться, что из 7млрд населения Земли я не придумываю супер уникальные пароли))
Пользуйтесь менеджерами паролей с генерацией. Сведете все совпадения к минимуму + пароль запомнить достаточно будет один :)
А за подписку будут заранее предупреждать, что через пару дней пароль утечет?
вк чтоли пароли в открытом виде хранит?
Лучше бы сразу предупредили что « у нас специалисты информ безопасности не компетентны чтобы защитить ваши данные, которые вы оставляете у нас на платформе». Вопросов стало бы меньше. Не только к вк, а ко всему мэилру
Причем тут компетентность? Часто пользователи регистрируется и одним и тем же ником и паролем на разных ресурсах. У знакомого так что-то или взломали, или тоже пароль утек. И как итог все популярные сервисы с таким же ником и паролем (скайп как минимум) тоже были угнаны
Не знаю, может быть при том что у меня только почту с маэил ру постоянно уводят? Два раза за последние пять лет, на других сервисах все ок. Или может потому, что периодичность выполнения пентестов составляет 2 года?
Как можно защитить данные пользователя, если он их сам сливает?
полезная функция,но желательно было раньше до нее додуматься
был пост, что вк на ру зону переезжает?
Давно уже тестится и домен и лонгполл под ним
То есть у ВК есть доступ к базам и контактам тех кто делает сливы, и ВК следит за их актуальностью, правильно?
В Я.Браузере такое есть
и после такого сообщения просто в панике меняешь пароль со скоростью света
Напомните мне, у них ещё стоит ограничение на длину пароля, чтобы тащ.майору не ждать до обеда? 😄
Откуда у алгоритма зашифрованный пароль для сравнения с утёкшей текстовой версией?
Или как это делается?
И теперь vk сотрудничает с воровскими сервисами на официальном уровне....
Иначе как ещё понимать осведомлённости о том кто, где и что крадёт....
Сравнивают попадание пользователей сервиса (любого) с данными утечек – они известны и публикуются. А проверка по почте/телефону, в общем, по логину, как правило.
Базы утечек есть и они известны, часть лежат в открытом доступе, так что никакое сотрудничество и не нужно. В хроме это вообще одна из стандартных функций уже давно.
Ps. У большинства и так простые пароли из раздела 123456, Password и тд, о чем слитые базы активно и говорят.
Часть в открытом доступе, а основная масса за деньги......