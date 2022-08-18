Соцсети
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VK начнёт предупреждать пользователей, если их пароли попали в базы утечек стронних сервисов Статьи редакции

Функция уже доступна во «ВКонтакте», в будущем она появится и в других сервисах VK.

  • Алгоритм сравнит пароль в профиле пользователя с базами скомпрометированных паролей в сторонних сервисах, сообщила компания.
  • В случае совпадения пользователь получит уведомление, в котором пароль предложат сменить. Процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK, отметили в компании.

  • Команда безопасности VK проводит мониторинг утечек из других местных и международных сервисов, проверяет информацию и учитывает в системе предупреждения пользователей.

Ранее можно было увидеть аналогичное предупреждение при попытке создать новый пароль в своём аккаунте VK ID — мы давно не даём использовать данные, которые ранее попадали в базы утечек.

Однако многие пользователи не меняют пароли годами и при этом используют одну и ту же комбинацию в нескольких сервисах — именно такие пользователи часто оказываются в группе риска.

Ольга Фролова, директор по экосистемным продуктам VK
  • VK также усилила требования к паролям: в личном кабинете VK ID теперь не получится создать однотипный простой пароль или использовать данные публичного профиля.
  • В 2019 году похожий инструмент выпустила Google — расширение для проверки паролей, которое сверяется с базой утечек 4 млрд учётных записей. Если пароль скомпрометирован, компания предупредит об этом.

#новость #vk

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27 комментариев
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Подходящий супер_стар

неужели это самый большой риск для тех, кто еще не удалился из vk?

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zhuk navoznyi

Вот теперь я уверен что ВК ещё и все мои пароли помнит и хранит в открытом виде ;))

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СОКР

Ну и зря. Для доступа ко всей Вашей и вообще пользовательской информации ВК (и любым другим сервисам) пароли абсолютно не нужны (-:

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СОКР

Давно уже пора было сделать.
Mozilla это довольно давно делает – мегаполезная вещь, мониторит аккаунты по почтовым ящикам во всех известных утечках.
Так что и ВК молодцы, хоть и с запозданием, но реализовали.

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Михаил Сватов

вк часто с запозданием что-то делают, но главное, что делают, уже не плохо

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Аноним Аркадьевич

А будет ли VK предупреждать что твой пост, коммент, фото или сообщение попали на стол к тарщ Майору?

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Письменный хичхакер

Пост всегда попадает в майору, это по дефолту. Вот когда не попадает - будет алерт.

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Елизавета М

Вот, кстати, гугл периодически алярм мне устраивает по поводу слитых паролей. Прикол в том, что когда меняю пароль на указанном сайте на новый, который никогда нигде вообще не использовался, гугл тут же начинает рассказывать, что и этот пароль слит. Это как так? Для меня функция оказалась бесполезной, т.к. не понятно, как она работает. Или она сверяет мой пароль без пары с логином среди вообще всех паролей мира. Тогда да, конечно, не могу не согласиться, что из 7млрд населения Земли я не придумываю супер уникальные пароли))

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додекаэдр

Пользуйтесь менеджерами паролей с генерацией. Сведете все совпадения к минимуму + пароль запомнить достаточно будет один :)

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Александр Соколов

А за подписку будут заранее предупреждать, что через пару дней пароль утечет?

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AntoN

вк чтоли пароли в открытом виде хранит?

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Defacto

Лучше бы сразу предупредили что « у нас специалисты информ безопасности не компетентны чтобы защитить ваши данные, которые вы оставляете у нас на платформе». Вопросов стало бы меньше. Не только к вк, а ко всему мэилру

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Marobuntu

Причем тут компетентность? Часто пользователи регистрируется и одним и тем же ником и паролем на разных ресурсах. У знакомого так что-то или взломали, или тоже пароль утек. И как итог все популярные сервисы с таким же ником и паролем (скайп как минимум) тоже были угнаны

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Defacto

Не знаю, может быть при том что у меня только почту с маэил ру постоянно уводят? Два раза за последние пять лет, на других сервисах все ок. Или может потому, что периодичность выполнения пентестов составляет 2 года?

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Андрей Васильев

Как можно защитить данные пользователя, если он их сам сливает?

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Исторический кран

полезная функция,но желательно было раньше до нее додуматься

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hakhagmon

был пост, что вк на ру зону переезжает?

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Al

Давно уже тестится и домен и лонгполл под ним

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15 сантиметров в обхвате

То есть у ВК есть доступ к базам и контактам тех кто делает сливы, и ВК следит за их актуальностью, правильно?

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redpanda

В Я.Браузере такое есть

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Юрий Долгоруков

и после такого сообщения просто в панике меняешь пароль со скоростью света

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Участковый чайник

Напомните мне, у них ещё стоит ограничение на длину пароля, чтобы тащ.майору не ждать до обеда? 😄

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Участковый чайник
Алгоритм сравнит пароль в профиле

Откуда у алгоритма зашифрованный пароль для сравнения с утёкшей текстовой версией?
Или как это делается?

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Александр

И теперь vk сотрудничает с воровскими сервисами на официальном уровне....
Иначе как ещё понимать осведомлённости о том кто, где и что крадёт....

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СОКР

Сравнивают попадание пользователей сервиса (любого) с данными утечек – они известны и публикуются. А проверка по почте/телефону, в общем, по логину, как правило.

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Alexey Taruntaev

Базы утечек есть и они известны, часть лежат в открытом доступе, так что никакое сотрудничество и не нужно. В хроме это вообще одна из стандартных функций уже давно.

Ps. У большинства и так простые пароли из раздела 123456, Password и тд, о чем слитые базы активно и говорят.

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Александр

Часть в открытом доступе, а основная масса за деньги......

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