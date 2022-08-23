Соцсети
Офицерский Мика

Instagram* начала разрабатывать функцию для обмена фотографиями в реальном времени — копию BeReal Статьи редакции

За две минуты нужно сделать фото на заднюю и переднюю камеру и выложить в «Истории».

  • Соцсеть работает над функцией Candid challenge (челлендж откровенности), обнаружил разработчик приложений Алессандро Палуцци.
  • Представитель Instagram* подтвердил Engadget, что это «внутренний прототип» — пользователям пока функция недоступна, но другую информацию раскрыть отказался.
  • По словам Палуцци, пользователи будут получать каждый день в разное время напоминания сделать фотографию на фронтальную и заднюю камеру в течение двух минут. После они будут опубликованы в «Историях».
  • Такая же функция лежит в основе соцсети BeReal для обмена фотографиями в реальном времени. Приложение отправляет пользователю уведомление, после чего нужно сделать фотографию своего окружения и выложить — иначе смотреть посты друзей не получится.
  • По данным на июль, у BeReal около 21,6 млн активных пользователей в месяц, у Instagram*, по данным на декабрь 2021-го, — больше 2 млрд.
  • Соцсеть не первый раз копирует функции из других приложений. Например, в мае 2022 года Instagram* начала тестировать полноэкранную ленту с вертикальными видео в стиле Tiktok, но после критики пользователей временно отказалась от неё.

*Meta, владеющая Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #instagram #bereal

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19 комментариев
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 Инкогнито

Выпустите лучше версию для iPad! Это же позорище, самое популярное приложение и нет поддержки iPad.

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Qwerty54321

Причём такое же позорище - Whatsapp

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Екатерина Продавцова

Айпад у всех не любимый, сами купертиновцы не хотят тот же калькулятор занести.
На часы есть ,а на айпаде нету - гении мысли

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Стерлядка Вяленая

Смотрю я на все это, боже, какой х**ней страдают люди от безделья))

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Внутренний супер_стар

Причем обрати внимание страдают они этим вне рабочего времени и из-за фоток друзей знакомых и публичных личностей смотрят рекламу которая оплачивает банкет. На выходе бизнесы, люди и экономика доволны. А кле-кто все это огранисивает в результате люди недоволны, экономика в жопе, а малый бизнес не знает как продать товар и лепит бестолковые билборды.

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Футбольный ГОСТ

Знаю аналогичное приложение - «Социальный мониторинг» называется)

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Вася Пражкин

Да и ФСИН могли бы поучаствовать в тренде )

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Ivan Katugin

Очевидно что приложение активно уже давно, но в открытый интерфейс добавят официально)

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виктор сикрит

Instagram* начала разрабатывать функцию для обмена дикпиками в реальном времени — копию BeReal

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Внутренний супер_стар

Почему только дик пиками, а сиськи и письки будут?

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виктор сикрит

для этого есть Twitter* и #нюдсочетверг

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Детровада Фцикалис

Где эти ссаные коментёры, которые не любят как Китай ворует идеи/технологии у США. Где осуждение инсты за подобное в отношении других компаний?

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Хлоргексидин

Этот не идея, а херня какая-то

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Детровада Фцикалис

А чё, ты разве достаточно умный челик для категоризации идей?

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Вадим Парамонов

Вот вас и выдало «челик…», дави его ребят, в наш тёплый ламповый пожаловал экземпляр TJика.

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Bookercatch

Совсем уже

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Сергей К

Каждый раз хохочу от этой звёздочки возле Instagram. А обмен фото в реальном времени это буквально любой диалог, херня это всё.

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Саша Прохоренко

Сколько уже популярных сервисов они похоронили своими аналогами. Умеют в бизнес ребята

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Макар Бурак

Что за мониторинг ))) Следить, где находится пользователь, а то не дадим посмотреть посты друзей. Посредством этой функции будут отслеживать людей, не думаю, что много будет желающих...Итак по аудитории не густо, а с такими разработками вовсе растеряют)

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