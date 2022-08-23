Соцсети
Офицерский Мика

Бывший глава службы безопасности Twitter заявил, что компания скрывает правду о количестве спама и ботов в соцсети Статьи редакции

Он утверждает, что у Twitter нет ресурсов, чтобы определить количество ботов, а руководству платят вознаграждения за рост количества пользователей.

  • Бывший руководитель службы безопасности Twitter Пейтер Затко направил жалобу на соцсеть в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федеральную торговую комиссию (FTC), пишут The Washington Post и CNN.
  • В документе он описывает Twitter как компанию с «неумелым руководством, охваченную хаосом и распрями». Затко заявил, что неоднократно предупреждал коллег о проблемах с безопасностью: больше половины серверов компании работают под управлением устаревшего и небезопасного ПО. Это не позволяет обеспечить достаточную защиту от спама и хакеров.
  • Кроме того, компания уделяет приоритетное внимание росту аудитории, а не борьбе со спамом. Например, топ-менеджерам назначали индивидуальные бонусы до $10 млн, выплата которых зависела от количества ежедневных активных пользователей. Также, по его словам, у Twitter попросту нет ресурсов, чтобы достоверно определить число ботов на платформе.
  • Затко уволили из Twitter в январе 2022 года. В компании объяснили, что причиной стали «неэффективное руководство и низкая производительность». А теперь он «мстит»: намеренно пытается причинить вред соцсети, её клиентам и акционерам. А глава Twitter Параг Агравал назвал жалобу «полной лжи».
  • Издания считают, что обвинения связаны с напряженными отношениями Затко и Агравала: согласно документу, Агравал давил на Затко, чтобы тот предоставлял совету директоров неполные отчёты о проблемах безопасности и исказил данные в них.
  • В апреле Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд, но в июле Маск отказался от покупки якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». После этого компания подала иск с требованием завершить сделку, а Маск направил встречный иск. Разбирательство начнётся 17 октября 2022 года, оно пройдёт в ускоренном режиме за пять дней.

#новость #twitter

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6 комментариев
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 Вадим Д.

Это что же, они врали?! О_о
Саркастический вопрос.

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Иван Серик

А кто не скрывает?!

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Revenant

Примерно такая же система мотивации в Valve, из-за чего акцент с качества продуктов смещается на погоню за персональными бонусами.
Но бездарное руководство никогда не признает свои промахи. Проще найти козла отпущения.

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Ульрих фон Лихтенштейн

Жириновского на них, нет.

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Александр Соколов

Не может быть))

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Ware Wow

Обиженный

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