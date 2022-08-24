Пользователи Facebook* из-за ошибки смогли размещать посты вместе с популярными сообществами — и заспамили ленты Статьи редакции
Теперь на страницах знаменитостей — реклама криптовалют, спам и абстрактные мемы.
- В Facebook* появилась возможность опубликовать пост вместе с любой группой или официальной страницей, тогда его увидят все подписчики последней.
- Например, в лентах повторяется картинка с надписью «Если вы видите это, поделитесь постом на странице другой знаменитости в Facebook, чтобы сэндвич с индейкой продвигался». Её опубликовали на страницах The Beatles, Muse и других, пишет The Verge.
- Ошибку также начали использовать для рекламы, спама, ссылок для пожертвований на PayPal и продвижения криптовалютных проектов, сообщает издание.
- В Meta (признана экстремистской в России) не комментировали сбой.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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Россиянам, кажется, теперь чуть более чем похуй на новости про Фейсбук.
VPN...
Что ВПН? Спасибо, у меня платный. И да, меня, собственно, кроме Фейсбука больше ничего и нет. Другое дело вы на ежедневную аудиторию гляньте после блокировки.
уже ничем не удивить
Почему сбой то сразу, может так новую фичу тестировали? Зато вон сразу сколько тестировщиков объявилось
Сэндвич-тестеры
весело конечно
мемы на страницах знаменитостей это как отдельный вид искусства
Кстати, Meta не является экстремистской организацией. И в Реестре экстремистских организаций Минюста не значится. Но судебным решением деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Поэтому вообщем-то маркировать посты тегом, что Meta признана экстремистской в России – неправильно. Это все от запугивания журналистского сообщества.
А еще интересно, что Meta оспаривала решение в апелляции, но не получилось. Рынок не хотят терять, до последнего хотят работать в России.