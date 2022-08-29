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Соцсети
Невинный Абдужаббор

«ВКонтакте» обновила дизайн личного профиля в приложении — упростила описание и добавила обложки Статьи редакции

А также появился блок, где отображается контент от пользователя — вкладка со свежими публикациями в нём будет на первом месте.

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  • Соцсеть заявила, что новый профиль — это «центр самовыражения пользователя», который становится «полноценной цифровой визиткой», помогающей развивать собственный бренд. Обновление станет доступно в течение нескольких недель.
  • На странице профиля будет показана только основная информация в несколько строк. На одной — краткое описание себя или род занятий, на второй — город проживания и место работы. Если нажать на этот блок, откроется вся информация о пользователе.
  • Блок, где отображались друзья, тоже упростят — он станет меньше, будет показано количество всех друзей и общих с пользователем, а также несколько аватарок с именами. Чтобы посмотреть остальное, нужно перейти в раздел с друзьями.
  • В профиль можно добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами: например, для заказа футболок собственного производства или записи на приём к пользователю.
  • Также у профилей появились обложки: можно поставить атмосферную фотографию, поделиться своим творчеством или прорекламировать свой бренд. Такие обложки до этого были только в сообществах.
  • Для публикации контента теперь не нужно сначала выбирать раздел, куда его нужно разместить — вместо этого появится одна кнопка «опубликовать». Также появилось «окно контента»: в нём отображаются фотографии, клипы, видео и другое.
  • Свежий контент будет на первом месте, остальной — в других вкладках. Например, у пользователя-художника, который часто публикует свои работы, в профиле первым отобразится блок с фотографиями. А у музыканта — с новыми песнями.
  • В начале августа «ВКонтакте» обновила дизайн ленты — добавила фиксированные пропорции картинок и изменила дизайн вложений.

#новость #вконтакте

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123 комментария
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 Аноним Аркадьевич

А вот этот колхоз оставили

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OKA ABK

Напоминает китайские приложения

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1 комментарий
СвяТой_ТапоК

Не пользуйся.

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8 комментариев
Эчис Тюлюш

Мдаа уж, не понимаю. Нахуя ПОГОДА блять внутри приложении?!

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17 комментариев
Невинный Абдужаббор

они поэтапно обновляют, так что до сервисов тоже доберутся

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Olga Kalashinkova

Эх и не уберешь их никак
Было бы супер, если бы там тоже добавили возможность настраивать сервисы

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Sergey S

Озон.Знакомства

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Alex R

Кто-то в 2k22 ещё сидит в этой помойке?

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Жертва стартапа

кто-то в 2022 еще пишет 2k22?

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2 комментария
Иван Вялков

да, кто задолбался сидеть в инсте с ВПН

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Сергей Сергеев

приведи аналоги сообществ вк? нулевая альтернатива

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14 комментариев
Павел Нонгратов

Орки, тролли, колхозники, недалекие любители порнушки

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6 комментариев
Иван Вялков

только после блока инсты - все перешли обратно в вк

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nkmstudio

Наверно кто-то пользуется, может кто-то еще кого-то ищет. Хз. Мне кажется все уже нашли своих знакомых и теперь там либо чем-то хвастаться надо, либо пытаться что-то продать.
Другой мотивации я не вижу.

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Галя Перидол

Ты такой оригинальный. Долго придумывал коммент?

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Биба и Боба

Ты такой особенный, загадочный, не сидишь ВК. Вауууу!
Но другие люди там сидят и пользуются сервисом на полную, представляешь? 🤡

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СвяТой_ТапоК

Да.

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1 комментарий
Victor

Разве это не обновленный дизайн Фейсбука из 20-го года?

https://www.adweek.com/performance-marketing/facebook-tests-a-new-page-layout-for-its-mobile-app/

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Аноним

У ВК лучше

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6 комментариев
Сергей Сергеев

Ждем комменты про майора и про то, что ВК никто не пользуется

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Ушлый тип

Привет товарищу майору. ВК никто не пользуется

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5 комментариев
Евгений Широков

Оптимизировать вес приложения не собираются? Даже хром на мобильник не так много жрет памяти

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Иван Вялков

сейчас разве это проблема? у всех минимум 64 гб

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5 комментариев
Деда Миша

Сколько миллиардов вбухано, чтобы подвигать пару полей?

Может быть я дурачок, но какую задачу решил этот редизайн и что он сделал лучше для конечного пользователя? Кроме возможности пихнуть плашку как у сообщества

Можно хоть каждый месяц менять дизайн профиля, если объясните смысл
Вот смысл менять товары местами в супермаркетах есть, чтобы чел больше прошлялся по территории и по пути набрал товара (смысл для заказчика, не покупателя, причем), а тут?

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Максим Першин

А тут они просто зашли на фейсбук и такие: "О! Это мы забираем)"

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1 комментарий
Галя Перидол

А прочитать новость? Акцент на бренде пользователя, продвижение своего творчества, услуг и т.д.

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Дмитрий Затокин

смысл в том чтобы пользователи не расслаблялись ...

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1 комментарий
Mr. xXx

Как прекрасно, что удалился из этого шлак-приложения Вк для отслеживания каждого чиха населения. И вам советую.

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Аноним

Держите в курсе

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1 комментарий
Analtoy Wasserschlang

Суперапп — и точка!

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Alex

Сфейсбучили у фейсбука.

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Redifym

Очередное бездумное копирование Фейсбука

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Аноним

Что там скопировано? А фейсбук у кого скопировал?

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1 комментарий
Варяга

Теперь сотрудникам ФСБ будет еще проще находить несогласных?

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Павел Нонгратов

Выкинуть их из appstore нах

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Илья Адамс

У меня у одного пока ничего не обновилось?

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Antony Feirmont

Вот бы еще Клипы убрали из ВК или хотя бы убрали их с нижней панели так, чтобы их не было видно.

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Сергей Москвин

Как всегда — новости вышли, а приложение запускаешь, и там всё по-старому, хотя последняя версия стоит

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ВКонтакте

Сейчас мы проводим тестирование обновления на небольшом проценте пользователей. Для всех оно станет доступно в течение нескольких недель.

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3 комментария
Аноним

Как всегда - новые фишки по очереди, а не сразу

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Оптимист

так пафосно про личный бренд говорят...до сих пор не могу привыкнуть к тому как выглядят диалоги

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Vasek Romanov

Квадратное скруглить, круглое оквадратить.

А вообще стало похоже на профиль на Ютубе. Тоже обложка и все по центру.

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Международный дебаркадер

И так каждые 5 лет... еще сокрый пол и тень добавить убрать...

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максим карандашев

сначала надо вернуть стенку

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Askersky

Кучу сервисов выбросить и получится годная соцсеть.

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Псков Бурито

Не понятно что делают, телефонную книгу, социальную сеть или вообще что? «полноценной цифровой визиткой» - т.е. они решили LinkedIn копировать?

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Gatito

Сижу в телеге, ибо у всех пабликов давно есть свои каналы, общаюсь там же, музыка в стриминговом сервисе – сама не знаю, зачем захожу в вк. Небзабельное днище с нагромождением ерунды.

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Слегка Придурковатый

Товарищ маёр делает всё для удобства потенциальных клиентов.

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M-S-R

Прочитал, но ничё не понял. Напоминает попытку реанимировать icq в 202х в эпоху телеграмма, когда wa уже умер

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Olga Kalashinkova

Теперь шапка профиля выглядит почти как шапка в твиттере , вроде и до этого неплохо было, к чему вот это, если в обычной браузерной версии этого нет? 🤔

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Vlad Ivanov

То, что мёртво, умереть не может

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