«ВКонтакте» обновила дизайн личного профиля в приложении — упростила описание и добавила обложки Статьи редакции
А также появился блок, где отображается контент от пользователя — вкладка со свежими публикациями в нём будет на первом месте.
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- Соцсеть заявила, что новый профиль — это «центр самовыражения пользователя», который становится «полноценной цифровой визиткой», помогающей развивать собственный бренд. Обновление станет доступно в течение нескольких недель.
- На странице профиля будет показана только основная информация в несколько строк. На одной — краткое описание себя или род занятий, на второй — город проживания и место работы. Если нажать на этот блок, откроется вся информация о пользователе.
- Блок, где отображались друзья, тоже упростят — он станет меньше, будет показано количество всех друзей и общих с пользователем, а также несколько аватарок с именами. Чтобы посмотреть остальное, нужно перейти в раздел с друзьями.
- В профиль можно добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами: например, для заказа футболок собственного производства или записи на приём к пользователю.
- Также у профилей появились обложки: можно поставить атмосферную фотографию, поделиться своим творчеством или прорекламировать свой бренд. Такие обложки до этого были только в сообществах.
- Для публикации контента теперь не нужно сначала выбирать раздел, куда его нужно разместить — вместо этого появится одна кнопка «опубликовать». Также появилось «окно контента»: в нём отображаются фотографии, клипы, видео и другое.
- Свежий контент будет на первом месте, остальной — в других вкладках. Например, у пользователя-художника, который часто публикует свои работы, в профиле первым отобразится блок с фотографиями. А у музыканта — с новыми песнями.
- В начале августа «ВКонтакте» обновила дизайн ленты — добавила фиксированные пропорции картинок и изменила дизайн вложений.
А вот этот колхоз оставили
Напоминает китайские приложения
Не пользуйся.
Мдаа уж, не понимаю. Нахуя ПОГОДА блять внутри приложении?!
они поэтапно обновляют, так что до сервисов тоже доберутся
Эх и не уберешь их никак
Было бы супер, если бы там тоже добавили возможность настраивать сервисы
Озон.Знакомства
Кто-то в 2k22 ещё сидит в этой помойке?
кто-то в 2022 еще пишет 2k22?
да, кто задолбался сидеть в инсте с ВПН
приведи аналоги сообществ вк? нулевая альтернатива
Орки, тролли, колхозники, недалекие любители порнушки
только после блока инсты - все перешли обратно в вк
Наверно кто-то пользуется, может кто-то еще кого-то ищет. Хз. Мне кажется все уже нашли своих знакомых и теперь там либо чем-то хвастаться надо, либо пытаться что-то продать.
Другой мотивации я не вижу.
Ты такой оригинальный. Долго придумывал коммент?
Ты такой особенный, загадочный, не сидишь ВК. Вауууу!
Но другие люди там сидят и пользуются сервисом на полную, представляешь? 🤡
Да.
Разве это не обновленный дизайн Фейсбука из 20-го года?
https://www.adweek.com/performance-marketing/facebook-tests-a-new-page-layout-for-its-mobile-app/
У ВК лучше
Ждем комменты про майора и про то, что ВК никто не пользуется
Привет товарищу майору. ВК никто не пользуется
Оптимизировать вес приложения не собираются? Даже хром на мобильник не так много жрет памяти
сейчас разве это проблема? у всех минимум 64 гб
Сколько миллиардов вбухано, чтобы подвигать пару полей?
Может быть я дурачок, но какую задачу решил этот редизайн и что он сделал лучше для конечного пользователя? Кроме возможности пихнуть плашку как у сообщества
Можно хоть каждый месяц менять дизайн профиля, если объясните смысл
Вот смысл менять товары местами в супермаркетах есть, чтобы чел больше прошлялся по территории и по пути набрал товара (смысл для заказчика, не покупателя, причем), а тут?
А тут они просто зашли на фейсбук и такие: "О! Это мы забираем)"
А прочитать новость? Акцент на бренде пользователя, продвижение своего творчества, услуг и т.д.
смысл в том чтобы пользователи не расслаблялись ...
Как прекрасно, что удалился из этого шлак-приложения Вк для отслеживания каждого чиха населения. И вам советую.
Держите в курсе
Суперапп — и точка!
Сфейсбучили у фейсбука.
Очередное бездумное копирование Фейсбука
Что там скопировано? А фейсбук у кого скопировал?
Теперь сотрудникам ФСБ будет еще проще находить несогласных?
Выкинуть их из appstore нах
У меня у одного пока ничего не обновилось?
Вот бы еще Клипы убрали из ВК или хотя бы убрали их с нижней панели так, чтобы их не было видно.
Как всегда — новости вышли, а приложение запускаешь, и там всё по-старому, хотя последняя версия стоит
Сейчас мы проводим тестирование обновления на небольшом проценте пользователей. Для всех оно станет доступно в течение нескольких недель.
Как всегда - новые фишки по очереди, а не сразу
так пафосно про личный бренд говорят...до сих пор не могу привыкнуть к тому как выглядят диалоги
Квадратное скруглить, круглое оквадратить.
А вообще стало похоже на профиль на Ютубе. Тоже обложка и все по центру.
И так каждые 5 лет... еще сокрый пол и тень добавить убрать...
сначала надо вернуть стенку
Кучу сервисов выбросить и получится годная соцсеть.
Не понятно что делают, телефонную книгу, социальную сеть или вообще что? «полноценной цифровой визиткой» - т.е. они решили LinkedIn копировать?
Сижу в телеге, ибо у всех пабликов давно есть свои каналы, общаюсь там же, музыка в стриминговом сервисе – сама не знаю, зачем захожу в вк. Небзабельное днище с нагромождением ерунды.
Товарищ маёр делает всё для удобства потенциальных клиентов.
Прочитал, но ничё не понял. Напоминает попытку реанимировать icq в 202х в эпоху телеграмма, когда wa уже умер
Теперь шапка профиля выглядит почти как шапка в твиттере , вроде и до этого неплохо было, к чему вот это, если в обычной браузерной версии этого нет? 🤔
То, что мёртво, умереть не может