Соцсети
Командный Женя

«Одноклассники» начнут делиться с сообществами выручкой от рекламы в видео Статьи редакции

В группе должно быть больше тысячи участников и хоть одно видео длиной в минуту, у которого больше 10 тысяч просмотров.

  • «Одноклассники» открыли подачу заявок на участие в программе монетизации видео.
  • Подать заявку может только администратор группы через специальное мини-приложение. Команда соцсети проверит заявку и пришлёт уведомление с результатами в личные сообщения.
  • После этого группа будет получать отчисления с каждого показа рекламы в видео. Сумма рассчитывается от глубины просмотров и аудитории. Отслеживать статистику и уровень заработка можно в личном кабинете на сайте партнёра.
  • Присоединиться к программе можно, если в группе есть больше тысячи участников. Должен быть хотя бы один ролик длиннее минуты, на котором больше 10 тысяч просмотров, и есть больше 10 тысяч просмотров всех видео за месяц.
  • Программа монетизации видео есть и у «ВКонтакте»: администраторы групп и сообщества получают часть денег от показа рекламы в их видео, сумма зависит от просмотров и интереса пользователей.

#новость #одноклассники

599 просмотров
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6 комментариев
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 annoying suchara

а ведь кто-то реально тратит рекламный бюджет на одноклассники...

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LobioL

Действительно, аудитория в 50млн.
«Зачем же тратить бюджет на одноклассники»

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Андрей
сайт о бизнесе и рекламе
пользователи не понимают полезность ОК как площадки для рекламы своих товаров и услуг

Чудненько.

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Руслан Хаматнуров

💸💸💸💸

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Никита Климанов

Все сообщества "Все об огороде":

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Lukas Dexter

Одноклассники и точка 😁

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