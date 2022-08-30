«Одноклассники» начнут делиться с сообществами выручкой от рекламы в видео Статьи редакции
В группе должно быть больше тысячи участников и хоть одно видео длиной в минуту, у которого больше 10 тысяч просмотров.
- «Одноклассники» открыли подачу заявок на участие в программе монетизации видео.
- Подать заявку может только администратор группы через специальное мини-приложение. Команда соцсети проверит заявку и пришлёт уведомление с результатами в личные сообщения.
- После этого группа будет получать отчисления с каждого показа рекламы в видео. Сумма рассчитывается от глубины просмотров и аудитории. Отслеживать статистику и уровень заработка можно в личном кабинете на сайте партнёра.
- Присоединиться к программе можно, если в группе есть больше тысячи участников. Должен быть хотя бы один ролик длиннее минуты, на котором больше 10 тысяч просмотров, и есть больше 10 тысяч просмотров всех видео за месяц.
- Программа монетизации видео есть и у «ВКонтакте»: администраторы групп и сообщества получают часть денег от показа рекламы в их видео, сумма зависит от просмотров и интереса пользователей.
599 просмотров
а ведь кто-то реально тратит рекламный бюджет на одноклассники...
Действительно, аудитория в 50млн.
«Зачем же тратить бюджет на одноклассники»
пользователи не понимают полезность ОК как площадки для рекламы своих товаров и услуг
Чудненько.
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Одноклассники и точка 😁