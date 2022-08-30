Соцсети
Маша Цепелева

Платные подписки на авторов в Instagram* стали доступны в России Статьи редакции

Блогеры сами определяют стоимость подписки.

  • Доступ к платным подпискам в Instagram* для российских пользователей заметил ТАСС. Кнопка появилась у некоторых блогеров под описанием профиля.
  • Редакция vc.ru нашла профили с подпиской за 75 рублей, 199 и 429 рублей. За эти деньги можно получить доступ к дополнительным публикациям, Stories и Reels автора, и прямым эфирам. Для платных подписчиков есть отдельный чат с блогером. В комментариях под публикациями платный пользователь помечается специальным значком.
  • Instagram* добавил платные подписки в июле, блогеры могли установить цену за доступ к дополнительному контенту от $0,99 до $99,99. Функцию тестировали с января 2022 года.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость

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26 комментариев
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 Ware Wow

Кратчайший путь в экстремисты или иноагенты на крайняк

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Контрольный единорожек88

Интересно, а кто-нибудь встречал нормальный контент в инсте, за который стоило бы хоть рубль отдавать? Всяких бути-блохеров, инфоцыган и прочих типичных обитателей за нормальный контент не считаю, уж простите за снобство. В основном, толковые ребята если и ведут инсту, то по фану, типа ну есть и есть, а дела делают на более серьёзных платформах.

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Всякий паук например

Инстаграм, это прибить время перед сном, или в тубзике..))
Не воспринимается, как серьёзная платформа.

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Случайные фотографии
В основном, толковые ребята если и ведут инсту, то по фану, типа ну есть и есть, а дела делают на более серьёзных платформах.

А примеры можно? Не для принижения авторитета ваших толковых пацанов а для понимания вашего толкования серьёзности.

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Alex

@kevinbparry
Но в целом согласен.

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Даня

а как же "НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО, С ВАС ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ И 2-3 ЧАСА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ".

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Михаил Романов

У половины инста див есть онлифанс в которых они лутают квартиры на подписках, так и здесь желающие найдутся, а им диверсификация «бизнеса» с легкой эротикой «всего» за 429 рублей

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Fart Smella

а платить чем? наши карты не работают

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Иероним Лекс

То чувство когда контент "популярных блогеров" и даром не нужОн

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Buck Mulligan

Теперь мусор инфлюенсеров продаётся.

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Vlad P.

Друг, в инсте ведь не только цыгане и инфлюенсеры. Есть крутые иллюстраторы, дизайнеры, авторы, преподы, делающие крутые штуки, забашлять им за квалити контент — доброе дело будет.

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Жуткий пришелец

А есть реальные примеры?
Слышал часто, но пока увы не встречал ((

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Buck Mulligan

Ну есть другие площадки для продажи.
Нам, россиянам, теперь и за впн платить и за автора

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Посторонний Гоша

Всегда продавался. Только теперь с комиссией Meta

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Посторонний Гоша

Заплатил — сел.
Хотя как?

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Случайные фотографии

Вот и расскажешь тов майору как платил как обходил как сотрудничал с признанной экстремистской в РФ организацией.

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Andre Macareno

А Instgrm зачем звёздочкой помечать, ведь экстремистским признан Instagram

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Всякий паук например

Иногда автор не ставит знаки препинания и допускает орфографические ошибки специально, чтобы люди не испытывали комплекс неполноценности. ))

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Жуткий пришелец

ЗазнаётЬся

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Саша

кто вообще заносит бабло туда, людям деньги девать некуда?
клокака попрошаек, голых жэоп и биомусора.

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Buck Mulligan
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Сергей

Так это же финансирование экстремистов, или получение дохода от таких.
В обоих случаях, живя в России, предусмотрен тюремный срок

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Buck Mulligan
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Buck Mulligan

Ой не тебе ответ

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Всякий паук например

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Юзернейм Юзернеймович

О, теперь можно писать будет в лс российским футболистам что они кривоногие тридварасы.

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