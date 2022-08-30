Платные подписки на авторов в Instagram* стали доступны в России Статьи редакции
Блогеры сами определяют стоимость подписки.
- Доступ к платным подпискам в Instagram* для российских пользователей заметил ТАСС. Кнопка появилась у некоторых блогеров под описанием профиля.
- Редакция vc.ru нашла профили с подпиской за 75 рублей, 199 и 429 рублей. За эти деньги можно получить доступ к дополнительным публикациям, Stories и Reels автора, и прямым эфирам. Для платных подписчиков есть отдельный чат с блогером. В комментариях под публикациями платный пользователь помечается специальным значком.
- Instagram* добавил платные подписки в июле, блогеры могли установить цену за доступ к дополнительному контенту от $0,99 до $99,99. Функцию тестировали с января 2022 года.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
1278 просмотров
Кратчайший путь в экстремисты или иноагенты на крайняк
Интересно, а кто-нибудь встречал нормальный контент в инсте, за который стоило бы хоть рубль отдавать? Всяких бути-блохеров, инфоцыган и прочих типичных обитателей за нормальный контент не считаю, уж простите за снобство. В основном, толковые ребята если и ведут инсту, то по фану, типа ну есть и есть, а дела делают на более серьёзных платформах.
Инстаграм, это прибить время перед сном, или в тубзике..))
Не воспринимается, как серьёзная платформа.
А примеры можно? Не для принижения авторитета ваших толковых пацанов а для понимания вашего толкования серьёзности.
@kevinbparry
Но в целом согласен.
а как же "НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО, С ВАС ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ И 2-3 ЧАСА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ".
У половины инста див есть онлифанс в которых они лутают квартиры на подписках, так и здесь желающие найдутся, а им диверсификация «бизнеса» с легкой эротикой «всего» за 429 рублей
а платить чем? наши карты не работают
То чувство когда контент "популярных блогеров" и даром не нужОн
Теперь мусор инфлюенсеров продаётся.
Друг, в инсте ведь не только цыгане и инфлюенсеры. Есть крутые иллюстраторы, дизайнеры, авторы, преподы, делающие крутые штуки, забашлять им за квалити контент — доброе дело будет.
А есть реальные примеры?
Слышал часто, но пока увы не встречал ((
Ну есть другие площадки для продажи.
Нам, россиянам, теперь и за впн платить и за автора
Всегда продавался. Только теперь с комиссией Meta
Заплатил — сел.
Хотя как?
Вот и расскажешь тов майору как платил как обходил как сотрудничал с признанной экстремистской в РФ организацией.
А Instgrm зачем звёздочкой помечать, ведь экстремистским признан Instagram
Иногда автор не ставит знаки препинания и допускает орфографические ошибки специально, чтобы люди не испытывали комплекс неполноценности. ))
ЗазнаётЬся
кто вообще заносит бабло туда, людям деньги девать некуда?
клокака попрошаек, голых жэоп и биомусора.
Так это же финансирование экстремистов, или получение дохода от таких.
В обоих случаях, живя в России, предусмотрен тюремный срок
Ой не тебе ответ
Del
О, теперь можно писать будет в лс российским футболистам что они кривоногие тридварасы.