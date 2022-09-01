Twitter начал тестировать редактирование твитов Статьи редакции
Соцсеть хочет ввести функцию для платных подписчиков до конца сентября.
- Об этом сообщило издание TechCrunch. Отредактировать твит можно будет в течение 30 минут после публикации. После этого у сообщения будет соответствующая пометка с указанием даты внесённых изменений. По словам TechCrunch, нажав на неё, пользователи смогут изучить всю историю редактирования.
- Сейчас компания проводит внутреннее тестирование функции, но чуть позже в сентябре 2022 года планирует открыть её для владельцев подписки Twitter Blue. Оформить последнюю пока что можно только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США.
- О том, когда функция станет доступна всем 237,8 млн пользователей, Twitter не сообщает. И не говорит также, планирует ли расширять географию платной подписки.
- В апреле 2022 года Twitter обещала, что начнёт тестирование «в ближайшие месяцы», хотя ещё в 2021 году заявляла, что функция не входит в список приоритетов компании.
- 30 августа 2022 года Twitter также запустила функцию Twitter Circle — возможность публиковать твиты только для «круга близких друзей».
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Небывалая функция! Твиттер первый, это ж надо такое придумать и реализовать в 2022-м!
Сарказм.
Слабаки. Надо было сначала сделать удаление букв, а дописывание — ещё через 5 лет.
Удаление по заявке профоргу!
Не, ну там все-таки как минимум есть задача «а как сделать чтобы во всех системах и на всех репликах твит обновился»
Невозможность редактирования заставляет каждый твит перед публикацией перечитывать по несколько раз и перепроверять, что всё ок. И я бы не сказал, что это плохо
вот вот
И всё-таки последние времена настают
Так надо было 3022 года дождаться :), а так фича очень нужна!!!
Передайте им, чтоб сделали для платных подписчиков ещё опцию видеть историю правок
ПРОРЫВ! МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! ТЕПЕРЬ ВАС КУПИТ МАСК!
"всем 237,8 млн пользователей"
Ставочники в экстазе
Твиттеру не нужно редактирование твитов.
Лучше бы они говорили за что блочат конкретно, а не посылают в пешее
Лет через 10 и WhatsApp добавить возможность править сообщения