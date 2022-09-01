Соцсети
Полина Лааксо

Twitter начал тестировать редактирование твитов Статьи редакции

Соцсеть хочет ввести функцию для платных подписчиков до конца сентября.

  • Об этом сообщило издание TechCrunch. Отредактировать твит можно будет в течение 30 минут после публикации. После этого у сообщения будет соответствующая пометка с указанием даты внесённых изменений. По словам TechCrunch, нажав на неё, пользователи смогут изучить всю историю редактирования.
  • Сейчас компания проводит внутреннее тестирование функции, но чуть позже в сентябре 2022 года планирует открыть её для владельцев подписки Twitter Blue. Оформить последнюю пока что можно только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США.
  • О том, когда функция станет доступна всем 237,8 млн пользователей, Twitter не сообщает. И не говорит также, планирует ли расширять географию платной подписки.
  • В апреле 2022 года Twitter обещала, что начнёт тестирование «в ближайшие месяцы», хотя ещё в 2021 году заявляла, что функция не входит в список приоритетов компании.
  • 30 августа 2022 года Twitter также запустила функцию Twitter Circle — возможность публиковать твиты только для «круга близких друзей».
«Это отредактированный твит. Тестируем функцию». Источник: Twitter

#twitter #новость

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Небывалая функция! Твиттер первый, это ж надо такое придумать и реализовать в 2022-м!
Сарказм.

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Roman Firsov

Слабаки. Надо было сначала сделать удаление букв, а дописывание — ещё через 5 лет.

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Вадим Д.

Удаление по заявке профоргу!

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Andre Macareno

Не, ну там все-таки как минимум есть задача «а как сделать чтобы во всех системах и на всех репликах твит обновился»

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Arty Shatilov

Невозможность редактирования заставляет каждый твит перед публикацией перечитывать по несколько раз и перепроверять, что всё ок. И я бы не сказал, что это плохо

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Кусок Идиотизма

вот вот

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Pushkareva Ekaterina

И всё-таки последние времена настают

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Айрат Галиуллин

Так надо было 3022 года дождаться :), а так фича очень нужна!!!

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tabularasa

Передайте им, чтоб сделали для платных подписчиков ещё опцию видеть историю правок

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Олег Комаров

ПРОРЫВ! МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! ТЕПЕРЬ ВАС КУПИТ МАСК!

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Слегка Придурковатый

"всем 237,8 млн пользователей"

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Артём Сергеевич

Ставочники в экстазе

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Илья Посаженников

Твиттеру не нужно редактирование твитов.

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Oleg Korzhanov

Лучше бы они говорили за что блочат конкретно, а не посылают в пешее

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Псков Бурито

Лет через 10 и WhatsApp добавить возможность править сообщения

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