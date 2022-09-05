Соцсети
Полина Лааксо

Приложение для знакомств Meete: абсолютно бесплатное для женщин, но платное для мужчин Статьи редакции

Последним придётся заплатить даже за то, чтобы поставить понравившейся девушке лайк.

  • На новый сервис для знакомств обратило внимание издание Vice.
  • По функциональности оно мало чем отличается от Tinder, Hinge и других: человек создаёт аккаунт, лайкает симпатичных ему пользователей и, если те лайкают его в ответ, получает возможность с ними общаться. Отличие в том, что приложение позволяет зарабатывать — но только женщинам.
  • Мужчины, чтобы ставить лайки и переписываться, должны покупать внутреннюю валюту за реальные деньги. Соцсеть также предлагает им дополнительные способы проявить симпатию: это виртуальные сувениры вроде цветов и плюшевых мишек — тоже за настоящую валюту.
  • Каждый такой подарок соответствует определённому количеству баллов, которые девушки в будущем могут конвертировать в реальные деньги и вывести на банковскую карту. Чем больше они вовлекаются в разговор (в том числе соглашаются на обмен голосовыми сообщениями и звонки), тем больше у них шансов получить подарки.

Одна опрошенная Vice пользовательница рассказала, что за два месяца в приложении заработала £1200 (около 84 тысяч рублей на 5 сентября 2022 года). Другая не уточнила срок, но сообщила, что вывела примерно £3600 (250 тысяч рублей).

  • Пользователи TikTok продвигают приложение как «альтернативный источник дохода» или «возможность найти "папика"». Сама компания Meete позиционирует сервис как «способ построить плодотворные отношения и завести друзей». Возможность заработать при этом не указана даже в описании сервиса в App Store.
  • По словам девушек-источников Vice, разговоры с мужчинами в основном касаются работы, хобби и домашних питомцев. «Некоторым просто нужна компания. Кто-то, кому можно излить душу», — признаётся одна. Другая отмечает: «интимных» бесед тоже достаточно. Пользователи могут пожаловаться на нежелательные откровенные фото от собеседников и заблокировать их, поскольку «порнографический контент» запрещён правилами сервиса. Однако как он модерируется самой платформой, неизвестно.
  • Сами мужчины признались изданию, что многие девушки прямо просили их о подарках и деньгах — говорили, что приложение нужно именно для этого. Один из источников Vice скачал Meete «от скуки и одиночества», побеседовал с более чем 250 девушками за два месяца, потратил на общение около £1200 и теперь чувствует себя «обманутым».
Интерфейс приложения

#приложения

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 Вадим Д.

OnlyFans по-новому?
А нет ли здесь какой-либо дискриминации? Да не, не может быть – все на равных!

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Полина Лааксо
Автор

ждем MVP такого же приложения, но ориентированного уже на заработок мужчин и с расширенной функциональностью, в комментариях под грядущими субботними самопиарами дмитрия беговатова!

(привет!)

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Вадим Д.

Привет, Полина!!!
Ух, до слёз 🤣 Боюсь представить, что подразумевается под расширенной функциональностью!

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ECN.Broker

не понимаю, что вам мешает завести женский аккаунт)

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Вадим Д.

Хехе, благодарю, но, пожалуй, всё же обойдусь (-:

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Евгений Широков

Круче, походу эта социальная сеть для девушек ищущих париков, по лайкам сразу видно, у кого много денег)

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Дмитрий Неизвестный

Разве не все сервисы для знакомств так устроены?
Не успел как-то воспользоватсья ни одним из них.

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Вадим Д.

Да вот я как-то тоже. Но представлял себе что можно себя "пиарить" или продвигать, но не в одни ворота же.
Хотя... Тут сервис поиска папиков. Но на онлифанс понятно: эротика, сиськи и т.п. А тут-то за что денег просят?

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Hambala Fully

Зачем тогда люди тратят на это деньги?

Вот все кричат про сексизм - но ведь парни в поисках удовлетворения собственного эго сами на это соглашаются.

Если девушкам не будут предлагать деньги за флирт и секс, то и некому будет такие услуги предлагать. Но ведь сами парни и поддерживают такую систему.

Не можешь обеспечить свою девушку - не мужик, ведь так?)

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Женский Денис
Если девушкам не будут предлагать деньги за флирт и секс, то и некому будет такие услуги предлагать

Разве переведутся те, кто берёт деньги за флирт и секс? Они же всегда есть, их ещё потом вдоль стены ОВД фотографируют.

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Вадим Д.

Нарядные, блестящие во всех смыслах (-:

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ECN.Broker

Одно дело - бытовой сексизм и совсем другое - сексизм на уровне сервисов. Люди за многое готовы платить, но не все из этого нужно делать сервисами(

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Михаил Иванович

Какое-то сексисткое говно

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Leha Shum

Мои 1000 ботов успешно фармят

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Лишенный Слава

В Москве такая хуйня будет работать только в обратную сторону, т.е. когда девушка (в особенности после условных 30) платит за то, чтобы лайки приличным мужчинам ставить, а не наоборот. Город одиноких, образованных и состоявшихся женщин, не иначе.
А вообще сексизм ебаный

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Владимир Соколовский

Фантазер

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Ярослав Николаевич

ты меня называла
Фантазёр, а мы с тобою не пара

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Mefa

Только откуда там найдутся приличные мужчины?

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GanicusCsw

Звучит как то тупо, заходя в приложение, человек уже понимает, что нормальную девушку тут найти невозможно.

В тиндере этим занимаются специальные компании, которые нанимают девушек, чтобы они разводили мужиков, а Meete похоже решили сделать это своей киллер фичей.

Похоже больше на веб-кам с их токенами, но тут ты получаешь только общение с непонятными женщинами. Другие приложения какую то надежду дают мужикам, а тут сразу говорят: "Ты никому не интересен, давай подарки и мы с тобой пообщаемся"

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Sergey Feiler

«Приложение для поиска шкур» кажется так правильно его позиционировать.

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Make Luv

Мир всё мразотнее.

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Onetwo Threefour

Да да, уже побежал донатить, прибыль с нфт кроссовок только вытащу сначала

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Leha Shum

Нищуки не нужны!

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Никита Климанов

Повесточка толерантности опять стрелочки не повернула

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Женский Денис
Мужчины, чтобы ставить лайки и переписываться, должны покупать внутреннюю валюту за реальные деньги. Соцсеть также предлагает им дополнительные способы проявить симпатию: это виртуальные сувениры вроде цветов и плюшевых мишек — тоже за настоящую валюту

Ебал атолин одноклассников.

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Ами Варджа

Сексизм!

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ПармиджаноРиджано

Шлюхогенератор. Если бабки жмут карман )

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Какой-то никнейм

Для этого уже есть пьюр и атолин

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Валерия Гиппиус

а почему здесь по постом никто не пишет harassmeeeent :D:D:D

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