Приложение для знакомств Meete: абсолютно бесплатное для женщин, но платное для мужчин Статьи редакции
Последним придётся заплатить даже за то, чтобы поставить понравившейся девушке лайк.
- На новый сервис для знакомств обратило внимание издание Vice.
- По функциональности оно мало чем отличается от Tinder, Hinge и других: человек создаёт аккаунт, лайкает симпатичных ему пользователей и, если те лайкают его в ответ, получает возможность с ними общаться. Отличие в том, что приложение позволяет зарабатывать — но только женщинам.
- Мужчины, чтобы ставить лайки и переписываться, должны покупать внутреннюю валюту за реальные деньги. Соцсеть также предлагает им дополнительные способы проявить симпатию: это виртуальные сувениры вроде цветов и плюшевых мишек — тоже за настоящую валюту.
- Каждый такой подарок соответствует определённому количеству баллов, которые девушки в будущем могут конвертировать в реальные деньги и вывести на банковскую карту. Чем больше они вовлекаются в разговор (в том числе соглашаются на обмен голосовыми сообщениями и звонки), тем больше у них шансов получить подарки.
- Пользователи TikTok продвигают приложение как «альтернативный источник дохода» или «возможность найти "папика"». Сама компания Meete позиционирует сервис как «способ построить плодотворные отношения и завести друзей». Возможность заработать при этом не указана даже в описании сервиса в App Store.
- По словам девушек-источников Vice, разговоры с мужчинами в основном касаются работы, хобби и домашних питомцев. «Некоторым просто нужна компания. Кто-то, кому можно излить душу», — признаётся одна. Другая отмечает: «интимных» бесед тоже достаточно. Пользователи могут пожаловаться на нежелательные откровенные фото от собеседников и заблокировать их, поскольку «порнографический контент» запрещён правилами сервиса. Однако как он модерируется самой платформой, неизвестно.
- Сами мужчины признались изданию, что многие девушки прямо просили их о подарках и деньгах — говорили, что приложение нужно именно для этого. Один из источников Vice скачал Meete «от скуки и одиночества», побеседовал с более чем 250 девушками за два месяца, потратил на общение около £1200 и теперь чувствует себя «обманутым».
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OnlyFans по-новому?
А нет ли здесь какой-либо дискриминации? Да не, не может быть – все на равных!
ждем MVP такого же приложения, но ориентированного уже на заработок мужчин и с расширенной функциональностью, в комментариях под грядущими субботними самопиарами дмитрия беговатова!
(привет!)
Привет, Полина!!!
Ух, до слёз 🤣 Боюсь представить, что подразумевается под расширенной функциональностью!
не понимаю, что вам мешает завести женский аккаунт)
Хехе, благодарю, но, пожалуй, всё же обойдусь (-:
Круче, походу эта социальная сеть для девушек ищущих париков, по лайкам сразу видно, у кого много денег)
Разве не все сервисы для знакомств так устроены?
Не успел как-то воспользоватсья ни одним из них.
Да вот я как-то тоже. Но представлял себе что можно себя "пиарить" или продвигать, но не в одни ворота же.
Хотя... Тут сервис поиска папиков. Но на онлифанс понятно: эротика, сиськи и т.п. А тут-то за что денег просят?
Зачем тогда люди тратят на это деньги?
Вот все кричат про сексизм - но ведь парни в поисках удовлетворения собственного эго сами на это соглашаются.
Если девушкам не будут предлагать деньги за флирт и секс, то и некому будет такие услуги предлагать. Но ведь сами парни и поддерживают такую систему.
Не можешь обеспечить свою девушку - не мужик, ведь так?)
Разве переведутся те, кто берёт деньги за флирт и секс? Они же всегда есть, их ещё потом вдоль стены ОВД фотографируют.
Нарядные, блестящие во всех смыслах (-:
Одно дело - бытовой сексизм и совсем другое - сексизм на уровне сервисов. Люди за многое готовы платить, но не все из этого нужно делать сервисами(
Какое-то сексисткое говно
Мои 1000 ботов успешно фармят
В Москве такая хуйня будет работать только в обратную сторону, т.е. когда девушка (в особенности после условных 30) платит за то, чтобы лайки приличным мужчинам ставить, а не наоборот. Город одиноких, образованных и состоявшихся женщин, не иначе.
А вообще сексизм ебаный
Фантазер
ты меня называла
Фантазёр, а мы с тобою не пара
Только откуда там найдутся приличные мужчины?
Звучит как то тупо, заходя в приложение, человек уже понимает, что нормальную девушку тут найти невозможно.
В тиндере этим занимаются специальные компании, которые нанимают девушек, чтобы они разводили мужиков, а Meete похоже решили сделать это своей киллер фичей.
Похоже больше на веб-кам с их токенами, но тут ты получаешь только общение с непонятными женщинами. Другие приложения какую то надежду дают мужикам, а тут сразу говорят: "Ты никому не интересен, давай подарки и мы с тобой пообщаемся"
«Приложение для поиска шкур» кажется так правильно его позиционировать.
Мир всё мразотнее.
Да да, уже побежал донатить, прибыль с нфт кроссовок только вытащу сначала
Нищуки не нужны!
Повесточка толерантности опять стрелочки не повернула
Ебал атолин одноклассников.
Сексизм!
Шлюхогенератор. Если бабки жмут карман )
Для этого уже есть пьюр и атолин
а почему здесь по постом никто не пишет harassmeeeent :D:D:D