Одна опрошенная Vice пользовательница рассказала, что за два месяца в приложении заработала £1200 (около 84 тысяч рублей на 5 сентября 2022 года). Другая не уточнила срок, но сообщила, что вывела примерно £3600 (250 тысяч рублей).