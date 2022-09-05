Соцсети
Стабильный цветок

Регулятор Ирландии оштрафовал Instagram* на рекордные €405 млн за неправильную обработку данных подростков Статьи редакции

Расследование началось ещё в 2020 году.

  • Полная информация о решении будет опубликована в середине сентября, сообщили Reuters в офисе регулятора.
  • Instagram* планирует обжаловать штраф, сообщил представитель его материнской компании Meta*. В компании отметили, что обновили настройки больше года назад и с тех пор выпускали новые функции для обеспечения безопасности подростков.
  • Расследование основывалось на двух случаях, когда компания якобы нарушила законы о защите данных (GDPR), уточняет The Verge.
  • Во-первых, Instagram* позволял подросткам 13-17 лет настраивать бизнес-аккаунты, что делало их контактную информацию общедоступной. Во-вторых, соцсеть якобы сделала аккаунты некоторых молодых пользователей общедоступными по умолчанию.
  • Ирландский регулятор следит за работой Meta*, Apple, Google и других крупных технологических компаний с европейскими штаб-квартирами в Ирландии, указывает Reuters. В 2021 году штраф на €225 млн получил WhatsApp за несоблюдение правил ЕС в отношении данных в 2018 году.

*Meta, которой принадлежит Instagram и WhatsApp, признана экстремистской в России.

#новость #instagram

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11 комментариев
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 Andre Macareno

Значит ли это, что правительство Ирландии финансируется экстремистами?

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Благоприятный фитиль

В Ирландии государственники похлеще наших

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Михаил

Даже ничего не заблокировали ироды

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Бублик

Так казну-то надо пополнять

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Штуки из труб

А ирландцы умеют зарабатывать!)))

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Михаил Петров

Проплаченные подстилки режима зарабатывают на яхты🤷🏻‍♂️

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One Geek

Учитывая, что у Меты основной офис за пределами США и Канады находится именно в Ирландии, поля для маневров у Марка не так много. Будут торговаться и потом заплатят.

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k3rch

Это как у них основной офис за пределами США и Канады? Как раз основной офис у них в США, и туда они набирают основную массу народу. Бабла наличкой в масштабах, как у Apple, у них нет, чтобы его хранить и оптимизировать от налогов в Ирландии.

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One Geek

Ок, рассказываю. У Меты есть штаб-квартира в США, которые, насколько я понимаю по их структуре, работают на рынок США и Канады. Но рынок за пределами этих двух государств управляется из другого места: Meta Platforms Ireland Limited. Сделано это для оптимизации налогообложения. Есть еще один офис, в Индии, но что они там делают я не знаю. Именно поэтому я и написал: "основной офис за пределами США и Канады". Как бы очевидно, но раз не поняли...

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Александр Саввин

У роскомпозора появился конкурент

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Поджог Сараев

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/07/2019/5d386e939a79470f5ea67d3d

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд за работу…
Власти США отметили, что у Марка Цукерберга есть «безграничный контроль» над действиями компаний в…
www.rbc.ru
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