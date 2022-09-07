«В этом нет смысла, если мы движемся к третьей мировой»: Маск отложил сделку с Twitter из-за речи Путина — Insider Статьи редакции
Так заявил в суде представитель соцсети. Адвокат Маска назвал это чушью.
- 6 сентября на слушаниях о переносе суда, который должен начаться 17 октября, юрист Twitter зачитал переписку Маска с представителем Morgan Stanley — компания частично финансировала сделку. Об этом рассказал Business Insider.
- В сообщениях от 8 мая Маск предлагал «притормозить сделку» на несколько дней из-за предстоящей речи Путина в День Победы.
- По мнению юриста Twitter, сообщения доказывают, что Маск заботился о своих деньгах, перенося сделку, а не о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.
- Адвокат Маска заявил, что характеристика сообщений в суде — чепуха. Он обещал показать суду полный текст переписки на следующей неделе.
- 8 июля 2022 года Маск отказался от покупки Twitter якобы потому, что компания «не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». В середине июля Twitter подала иск с требованием, чтобы предприниматель завершил сделку и купил компанию за $44 млрд. После этого Маск подал встречный иск, но попросил суд не раскрывать детали.
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Вот те на, каков подлец, заботился о своих деньгах
Действительно. Че это он за миллиарды еще какие то запросы делает.. Бери не ссы, сказал юрист Twitter
https://youtu.be/bWudL2wPLgI
В случае Маска, это не баг, а фича😁
Ничего.
Бритни отстояли, и Маска отстоим!
Речь Путена:
сделки не будет, можем расходиться
третьей мировой не будет, можем расходиться
Твёрдо и четко
В статье нет даты речи Путина…
может уже добавили после комментария:
В сообщениях от 8 мая Маск предлагал «притормозить сделку» на несколько дней из-за предстоящей речи Путина в День Победы.
"День победы"
В глаза долблюсь... Спасибо!
А кто бы не заботился бы о миллиардах долларов?)
Он имел ввиду что должен получить указания от Путина в этой речи
А всё почему мы движемся к 3 мировой? Потому что нет Демократии.
Я вот даже не представляю как один человек может руководить ядерной страной.
Саму систему правления менять надо.
Ну вместе не так страшно помирать а вот одному...
В чём смысл не покупать Твиттер, если мы движемся к третьей мировой войне
-А че Маск Твиттер не купил?
-Да из-за Путина.
-А он при чем тут?
-?
-???
Испытываю смешанные чувства, что наш Дед везде заноза.
Как нет смысла? На пепелище тоже можно видосики снимать и подписоту набирать )))