Соцсети
Маша Цепелева

«В этом нет смысла, если мы движемся к третьей мировой»: Маск отложил сделку с Twitter из-за речи Путина — Insider Статьи редакции

Так заявил в суде представитель соцсети. Адвокат Маска назвал это чушью.

  • 6 сентября на слушаниях о переносе суда, который должен начаться 17 октября, юрист Twitter зачитал переписку Маска с представителем Morgan Stanley — компания частично финансировала сделку. Об этом рассказал Business Insider.
  • В сообщениях от 8 мая Маск предлагал «притормозить сделку» на несколько дней из-за предстоящей речи Путина в День Победы.

Давайте притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина очень важна. Нет смысла покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне.

из переписки Илона Маска с Morgan Stanley
  • По мнению юриста Twitter, сообщения доказывают, что Маск заботился о своих деньгах, перенося сделку, а не о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.
  • Адвокат Маска заявил, что характеристика сообщений в суде — чепуха. Он обещал показать суду полный текст переписки на следующей неделе.
  • 8 июля 2022 года Маск отказался от покупки Twitter якобы потому, что компания «не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». В середине июля Twitter подала иск с требованием, чтобы предприниматель завершил сделку и купил компанию за $44 млрд. После этого Маск подал встречный иск, но попросил суд не раскрывать детали.

#новость #twitter

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21 комментарий
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 Ильяс
По мнению юриста Twitter, сообщения доказывают, что Маск заботился о своих деньгах, перенося сделку, а не о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.

Вот те на, каков подлец, заботился о своих деньгах

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Юлия Литуновская

Действительно. Че это он за миллиарды еще какие то запросы делает.. Бери не ссы, сказал юрист Twitter

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nkmstudio

https://youtu.be/bWudL2wPLgI

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Alex Shevchenko

В случае Маска, это не баг, а фича😁

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Нелепый нос

Ничего.
Бритни отстояли, и Маска отстоим!

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Alex Shevchenko

Речь Путена:

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Lester White

сделки не будет, можем расходиться

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чертов бадминтон

третьей мировой не будет, можем расходиться

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Buck Mulligan

Твёрдо и четко

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Родной спрей

В статье нет даты речи Путина…

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Sergey

может уже добавили после комментария:
В сообщениях от 8 мая Маск предлагал «притормозить сделку» на несколько дней из-за предстоящей речи Путина в День Победы.

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Платон Щукин

"День победы"

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Родной спрей

В глаза долблюсь... Спасибо!

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Платон Щукин

А кто бы не заботился бы о миллиардах долларов?)

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Автомат Томпсона
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роман долгополов

Он имел ввиду что должен получить указания от Путина в этой речи

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Минеральный браслет

А всё почему мы движемся к 3 мировой? Потому что нет Демократии.
Я вот даже не представляю как один человек может руководить ядерной страной.
Саму систему правления менять надо.

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роман долгополов

Ну вместе не так страшно помирать а вот одному...

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Волшебный Филипп

В чём смысл не покупать Твиттер, если мы движемся к третьей мировой войне

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Alena Аl

-А че Маск Твиттер не купил?
-Да из-за Путина.
-А он при чем тут?
-?
-???

Испытываю смешанные чувства, что наш Дед везде заноза.

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Acupuncture USA
В этом нет смысла, если мы движемся к третьей мировой

Как нет смысла? На пепелище тоже можно видосики снимать и подписоту набирать )))

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