«ВКонтакте» представила новый дизайн сообществ, кабинет автора видеоконтента и другие обновления Статьи редакции
Например, добавят разовые донаты, персональные подборки в «Историях» и обновят «VK Клипы».
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- «ВКонтакте» проводит Content Day, на котором рассказывает об обновлениях для авторов и владельцев сообществ.
- Компания обновила дизайн сообществ в мобильном приложении с «витриной контента». Актуальные материалы находятся на самом заметном месте, остальные медиаматериалы — на ближайших вкладках. Например, видеоблогер может закрепить на «витрине» клипы, а художник — свои товары.
- В верхней части сообщества — раздел с информацией, который подстраивается под пользователя. Новая аудитория увидит описание и сможет подписаться, старая — быстро перейти к контенту.
- «ВКонтакте» и «VK Видео» представили кабинет автора для видеоблогеров, профессиональных создателей контента и правообладателей. Пользователи могут подать заявку на тесты бета-версии кабинета в сообществе «VK Видео».
- Кабинет — это инструмент расширенной аналитики, который позволяет смотреть статистику по всем загруженным видео и отдельным роликам: количество просмотров, уникальных зрителей, длительность, удержание и вовлечённость, структуру аудитории, информацию о монетизации.
- По данным соцсети, за восемь месяцев 2022 года авторы заработали с помощью инструментов монетизации более 3 млрд рублей. Год к году их доход вырос на 78% в партнёрской программе, на 214% — в VK Donut и на 55% — на маркет-платформе. К программе монетизации видео подключились 12 тысяч сообществ.
- Теперь кроме подписки в VK Donat пользователи смогут отправлять разовые донаты — прямо в комментариях к публикации. Соцсеть анонсировала обновление и партнёрской программы: форматы «Историй» и клипов подлючат к расчёту выплат, деталей пока нет.
- Также «ВКонтакте» анонсировала начало экспериментов по расширению лимитов для прямой и нативной рекламы в сообществах.
- В «Историях» появится раздел с персональной подборкой для каждого зрителя: алгоритм подберёт «Истории» на основе интересов пользователя и его друзей. Также можно будет прикреплять внешние ссылки и настраивать приватность для отдельных «Историй».
- «VK Клипы» анонсировали запуск мобильных трансляций, улучшенный редактор вертикальных роликов и возможность публиковать клипы в веб-версии соцсети.
- В конце августа 2022 года «ВКонтакте» обновила дизайн личного профиля в приложении: упростила описание, добавила обложки, также появился блок, где отображается контент от пользователя — вкладка со свежими публикациями в нём будет на первом месте. Все обновления станут доступны в течение нескольких недель.
Хуета
Собственно как и всё, к чему прикасается ВК
mailru
Уже VK.
Воистину, хуета!
Любые совпадения с фейсбуком случайны
Я хотел это написать!))
Что мертво, умереть не может
Соцсеть товарища майора
Грустно это всё…
Наоборот весело. Пока одни пилят новые фишечки, куют контент, зарабатывают деньги, другие сидят в обоссаном углу и доказывают друг дружке какие они особенные и не такие как все.
на это всё нологе попутно успевают выделять, так что не очень-то и весело. Если вы, конечно, не за границей уже
Когда фейсбук увидел обнову в вк: "Никогда такого дизайна не видели и вот опять?" 😂
Рад, что меня там нет
после того как фсбшник выложил на стол удалённую переписку 10 летней давности - вк умер навсегда (ещё лет 5 назад), это из личного, если кому мало бесконечных громких дел за лайки и репосты
Хуета хует, суета сует.
Хорошая новость! Здесь уже жалуются https://downradar.ru/ne-rabotaet/vk.com#quick-comments
Дизлайк не глядя
#ВКговно
Проблемы со статистикой начались и не закончились задолго до и очередное косметическое изменение и PR-мероприятие не исправит это.
https://vc.ru/claim/496742-podderzhka-vk-10-let-lzhi-botov-i-otgovorok
Новый дизайн сообществ:
Сверху - Фейсбук
Посередине - Твиттер
Снизу - Инстаграм
P.S. нижняя плашка - АлиЭкспресс
🤔🤷♂️