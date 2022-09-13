Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Илону Маску Статьи редакции
Теперь отказаться от покупки соцсети Маск может только по решению суда.
- Акционеры одобрили поглощение компании и её уход с биржи, пишет CNBC. The Wall Street Journal сообщала, что инвесторы одобряют сделку с большим перевесом голосов. Её готовы поддержать в том числе менеджеры индексных фондов, которые вместе контролируют примерно 20% акций Twitter.
- По данным WSJ, Маск не проголосовал за сделку. При этом соглашение между ним и Twitter требует, чтобы он сделал это. Но если решение о покупке поддержит достаточное количество инвесторов, поддержка Маска не будет иметь значения.
- Одобрение инвесторов нужно, чтобы Twitter мог продолжить судебное разбирательство с предпринимателем, пишет The Verge. Теперь Маск может отказаться от покупки, если такое решение примет суд.
- В апреле Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд, но в июле тот отказался от покупки — якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». После этого компания подала иск с требованием завершить сделку, а Маск направил встречный иск.
- Разбирательство должно начаться 17 октября 2022 года, оно пройдёт в ускоренном режиме за пять дней. Со стороны Маска показания даёт бывший глава службы безопасности соцсети Пейтер Затко, который заявил, что компания скрывает правду о количестве спама и ботов на платформе.
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Хехе. А Маск её одобрил? Или будет новый ценник по акции -n%?
"Маск не проголосовал за сделку"
Да он тот ещё продуман, сегодня не проголосовал, завтра "передумал". Он будет действовать, как будет выгодно ему.
у маска бабло в крипте, которая с момента покупки упала в несколько раз.
Когда читаю "Затко", сразу вспоминаю легендарного исполнителя "Zlad!".
https://www.youtube.com/watch?v=MNyG-xu-7SQ
За Затко, за Злада, за Маска! Долой ботов!
Эта тема мусолится в интернет уже пару недель. Какой-то бестолковый пост. Ну очень важная инфа))
Ждём покупки и перемен.
Так хотят избавиться от этого активе?)
уже неделю гуляет сколько можно