Соцсети
Аккуратный супер_стар

Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Илону Маску Статьи редакции

Теперь отказаться от покупки соцсети Маск может только по решению суда.

  • Акционеры одобрили поглощение компании и её уход с биржи, пишет CNBC. The Wall Street Journal сообщала, что инвесторы одобряют сделку с большим перевесом голосов. Её готовы поддержать в том числе менеджеры индексных фондов, которые вместе контролируют примерно 20% акций Twitter.
  • По данным WSJ, Маск не проголосовал за сделку. При этом соглашение между ним и Twitter требует, чтобы он сделал это. Но если решение о покупке поддержит достаточное количество инвесторов, поддержка Маска не будет иметь значения.
  • Одобрение инвесторов нужно, чтобы Twitter мог продолжить судебное разбирательство с предпринимателем, пишет The Verge. Теперь Маск может отказаться от покупки, если такое решение примет суд.
  • В апреле Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд, но в июле тот отказался от покупки — якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». После этого компания подала иск с требованием завершить сделку, а Маск направил встречный иск.
  • Разбирательство должно начаться 17 октября 2022 года, оно пройдёт в ускоренном режиме за пять дней. Со стороны Маска показания даёт бывший глава службы безопасности соцсети Пейтер Затко, который заявил, что компания скрывает правду о количестве спама и ботов на платформе.

#новость #twitter #илонмаск

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12 комментариев
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 Вадим Д.

Хехе. А Маск её одобрил? Или будет новый ценник по акции -n%?

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Слегка Придурковатый

"Маск не проголосовал за сделку"

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Вадим Д.

Да он тот ещё продуман, сегодня не проголосовал, завтра "передумал". Он будет действовать, как будет выгодно ему.

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Jami Johnson
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Вася Пражкин
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Сергей Мазур

у маска бабло в крипте, которая с момента покупки упала в несколько раз.

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Слегка Придурковатый

Когда читаю "Затко", сразу вспоминаю легендарного исполнителя "Zlad!".

https://www.youtube.com/watch?v=MNyG-xu-7SQ

За Затко, за Злада, за Маска! Долой ботов!

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Светлана Дор

Эта тема мусолится в интернет уже пару недель. Какой-то бестолковый пост. Ну очень важная инфа))

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Давид Губернаторов

Ждём покупки и перемен.

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Инкогнито
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Михаил

Так хотят избавиться от этого активе?)

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Ivan Kazakov

уже неделю гуляет сколько можно

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