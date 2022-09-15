TikTok становится машиной для генерации денег: продаёт как Amazon и рекламирует как

Китайский сервис берёт лучшее от Twitch, YouTube, Amazon и Meta*, добавляя к ним свои алгоритмы — и обходит конкурентов, пока те не очень удачно пытаются копировать TikTok.