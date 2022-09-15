TikTok добавил функцию для обмена видео и фото в реальном времени — копию BeReal Статьи редакции
В будущем её могут выделить в отдельное приложение.
- На обновление под названием TikTok Now обратило внимание издание TechCrunch. Сама компания сообщила, что пока экспериментирует, так что на 15 сентября функция доступна только пользователям из США. В других странах она может появиться уже в виде отдельного приложения.
- Вот как работает TikTok Now: раз в день сервис отправляет пользователю push-уведомление с предложением показать друзьям, чем он занят. Тот за три минуты (судя по официальным скриншотам — vc.ru) должен сделать десятисекундное видео или фотографию на две камеры — фронтальную и заднюю.
- TikTok Now полностью повторяет идею французского сервиса BeReal: у его пользователей есть две минуты, чтобы сделать снимок, иначе они не увидят чужие публикации за день. Есть ли такие ограничения у TikTok — неизвестно.
- Основное отличие в том, что, помимо друзей, пользователи TikTok могут делиться фото и видео со всеми пользователями, правда, без взаимной подписки они не смогут оставлять комментарии. Неугодных зрителей при желании можно заблокировать.
- По словам TechCrunch, пользователи BeReal сталкивались с проблемами конфиденциальности: если они не отключали передачу местоположения, сервис показывал его всем «друзьям». TikTok же, судя по скриншотам, не предусматривает возможности в принципе указывать геолокацию.
- По данным на август 2022 года, у BeReal более 70 млн активных пользователей в месяц. Похожую функциональность уже начал разрабатывать Instagram*, а возможность снимать сразу на две камеры добавили в Snapchat. Но TikTok — первая компания, которая «так открыто скопировала BeReal», пишет TechCrunch.
- Похожая ситуация в мире соцсетей складывалась в 2020-2021 годах вокруг Clubhouse — приложения с аудиочатами. Вслед за ним голосовые комнаты запустили Twitter, Telegram, Facebook*, LinkedIn, Reddit, а стриминг Spotify купил тогда конкурента компании — сервис Locker Room.
*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.
735 просмотров
У пользователя есть 2 минуты чтобы появиться перед телекраном и сделать утреннюю зарядку.
Может не стОит пользователям тиктока показывать друзьям, чем они там заняты?
"Выполняй приказ - показывай", которое воспринимается многими как "круто!"... И ведь у этого Be Real это основная, "несущая" функция...
Знаете, тот факт, что кто-то через рилсы и тиктоки делает и распространяет что-то НЕ тупое, это вопреки. Основная аудитория интернета стремительно тупеет. Нещадно. И можете минусить, к комментам вроде "старпер и душнила" готов - это, собственно, подтверждает мою мысль.
Общему отупению в подтверждение огалтелость и однобокость мнений даже в комментах. Никакой гибкости и анализа с попыткой понять противоположную позицию. 90% ретрансляция штампов.
С приветом,
Старпер и душнила
Вот бы голосовые сообщения ещё…
Да уж спасибо не надо, мне хватает просто огромных порций тиктоков в беседах с друзьями, если там еще и голосовухи будут, то я вообще перестану туда заходить 😂
Иногда я всё же радуюсь, что в России заблокировали Тик-Токи...
Ну это же деградация и просто потеря времени. 95% публикаций будут просто мусором. Для чего это всё надо?
Русским пользователям это, конечно же, недоступно?
пока доступно только омереке, как часто бывает. но, может, до нового года выкатят и для нас
Все равно думаю, что успеха особого не будет среди обычных пользователей)
По себе сужу, конечно, но вот с тех пор как в ленте тиктока перестал попадаться зарубежный контент, а старый начал крутиться по кругу, я уже постепенно присматриваюсь к рилсам в инстаграме, не то, конечно, но хоть какой-то свежак
о нет, не переходите на сторону зла :—(
мне недавно рассказали, как смотреть нормальный тектоник на iOS (я, как истинная бабка, не знала, поэтому просто перестала заходить в приложение — по озвученной вами причине): меняете в настройках регион (я ставлю британию), выщелкиваете слот с симкой, врубаете вифи, впн — и полетели
Тик ток просто не хочет повторить судьбу инсты, когда те не увидели угрозу со стороны тик тока))
Для нас это не особо актуальная информация, правильно понимаю?
БиРил из туалета. Рил круто