Соцсеть Polywork привлекла $28 млн — она позволяет делиться интересами и находить людей для совместной работы Статьи редакции
И одновременно с этим вышла из закрытой бета-версии — раньше в соцсети можно было зарегистрироваться только по приглашению.
- Среди инвесторов — бывший гендиректор GitHub Нат Фридман, Caffeinated Capital, а также гендиректор Instacart Фиджи Симо, основатели Stripe, Lyft, Clubhouse, Instacart, Lattic и другие.
- Polywork — это соцсеть «для совместной работы». В ней пользователи могут делиться своими профессиональными интересами и увлечениями и находить людей, с которыми могут сотрудничать.
- Например, приводит пример TechCrunch, если человек — репортёр, но хочет записать подкаст или провести лекцию в университете, на платформе он сможет найти людей, которые ему в этом помогут.
- Соцсеть запустилась в 2021 году, но зарегистрироваться в ней можно было только по приглашению от другого пользователя. С момента основания она привлекла в двух раундах $16,5 млн. Количество пользователей компания не раскрывает.
- Вместе с привлечением инвестиций Polywork открыла регистрацию для всех. В профиле с помощью тегов можно указать свои интересы, а также поделиться, в каких мероприятиях и проектах пользователь участвовал и в чём готов работать вместе с другими людьми. Пользователи в ответ могут отправить запрос на сотрудничество.
- Основатель соцсети Питер Джонстон сравнивает Polywork с LinkedIn, чтобы показать их различие как площадок: в LinkedIn люди ищут в основном работу на полный день, в Polywork — людей, с которыми можно поработать вместе.
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Взрослый контент надо добавить, тогда пойдет...
PolyFans.
PolyHub
Уже есть TON.place, но Place всё равно не тянет))
Вся суть.
Кажется я впишусь ))
VC active commenting
Эх, соцсети с полным погружением давно придуманы — это работа (-:
половая работа
"раньше в соцсети можно было зарегистрироваться только по приглашению"
Я так во Вконтакте регистрировался, помнится.
а я в Ауре и Клубхаузе
28 лямов получили, но потратить 1к баксов на адаптивность сайта религию не позволяет.
Пузырь.
Mesto уже сделали одни.. гении