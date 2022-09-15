Соцсети
Принудительный дым

Соцсеть Polywork привлекла $28 млн — она позволяет делиться интересами и находить людей для совместной работы Статьи редакции

И одновременно с этим вышла из закрытой бета-версии — раньше в соцсети можно было зарегистрироваться только по приглашению.

  • Среди инвесторовбывший гендиректор GitHub Нат Фридман, Caffeinated Capital, а также гендиректор Instacart Фиджи Симо, основатели Stripe, Lyft, Clubhouse, Instacart, Lattic и другие.
  • Polywork — это соцсеть «для совместной работы». В ней пользователи могут делиться своими профессиональными интересами и увлечениями и находить людей, с которыми могут сотрудничать.
  • Например, приводит пример TechCrunch, если человек — репортёр, но хочет записать подкаст или провести лекцию в университете, на платформе он сможет найти людей, которые ему в этом помогут.
  • Соцсеть запустилась в 2021 году, но зарегистрироваться в ней можно было только по приглашению от другого пользователя. С момента основания она привлекла в двух раундах $16,5 млн. Количество пользователей компания не раскрывает.
  • Вместе с привлечением инвестиций Polywork открыла регистрацию для всех. В профиле с помощью тегов можно указать свои интересы, а также поделиться, в каких мероприятиях и проектах пользователь участвовал и в чём готов работать вместе с другими людьми. Пользователи в ответ могут отправить запрос на сотрудничество.
Пример тегов, которые показывает, в чём пользователь готов поучаствовать
  • Основатель соцсети Питер Джонстон сравнивает Polywork с LinkedIn, чтобы показать их различие как площадок: в LinkedIn люди ищут в основном работу на полный день, в Polywork — людей, с которыми можно поработать вместе.

#новость #инвестиции

1265 просмотров
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12 комментариев
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 Антон piter

Взрослый контент надо добавить, тогда пойдет...

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Слегка Придурковатый

PolyFans.

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Joel Miller

PolyHub

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Mr. xXx

Уже есть TON.place, но Place всё равно не тянет))

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Наивный украинец

Вся суть.

Кажется я впишусь ))

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Александр Соколов

VC active commenting

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Вадим Д.

Эх, соцсети с полным погружением давно придуманы — это работа (-:

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Andrei M

половая работа

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Слегка Придурковатый

"раньше в соцсети можно было зарегистрироваться только по приглашению"

Я так во Вконтакте регистрировался, помнится.

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Максим Горький

а я в Ауре и Клубхаузе

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Руслан Лысенко

28 лямов получили, но потратить 1к баксов на адаптивность сайта религию не позволяет.

Пузырь.

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Пегий Дудочник

Mesto уже сделали одни.. гении

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