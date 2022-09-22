Владимир Кириенко анонсировал интеграцию «ВКонтакте» с Госуслугами Статьи редакции
Например, в мини-приложении Госуслуг появится раздел «Здоровье» и «Авто».
- Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал на Kazan Digital Week, что «ВКонтакте» интегрирует «самые популярные услуги». Прямую трансляцию сессии вёл Telegram-канал Минцифры.
- Например, в мини-приложении Госуслуг во «ВКонтакте» появится раздел «Здоровье», благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу, а также раздел «Авто». «Будет доступно и получение госуведомлений в VK-мессенджер. Пользователь по своему желанию может подключить “ВКонтакте” уведомления о госуслугах», — добавил Кириенко.
- Отвечая на вопросы, топ-менеджер добавил, что «Здоровье» появится на федеральном уровне в ближайшее время. По его словам, например, можно будет поставить QR-код на стойке в больнице, и человек вместо того, чтобы стоять в очереди, запишется через паблик в соцсети.
- О том, что Минцифры протестирует связь соцсети с Госуслугами, ведомство сообщило в июне 2022 года. Тогда министерство анонсировало, что официальные сообщества школ, больниц и органов власти смогут подтвердить их подлинность: на таких страницах появляется специальный значок.
- На сессии глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что госорганизации должны пользоваться соцсетями, чтобы россиянам «было проще взаимодействовать с государством, а ему — проще предоставлять услуги и сервисы». При этом метрики сообществ (количество постов, подписчиков, комментариев), в отличие от сайтов, прозрачные. Поэтому «чётко будет понятно, кто вкладывает силы и развивает их».
5312 просмотров
Повестка прямо в ленту. Набор стикеров в подарок.
С ленточками
На медалях можно сэкономить. Сделать вместо них иконки на аватар.
Харооооошшшшш!!!
А потом я кааааак понял!
Так это получается аккаунт вк надо удалять чтобы не призвали?
Верно .я ещё 24 февраля удалил
Иди служи
Мне кажется, что государство сильно преувеличивает значимость Вконтакте для россиян. Это раньше, в 2008-2014 сложно было представить жизнь без ВК.
Сейчас же ВК мертва. Я иногда смотрю группы и поражаюсь. Например, у меня в городе 1 500 000 человек, а в городских группах, в которых более 300к человек, публикации могут набрать 6-7к просмотров... Комментариев вообще может не быть, либо 2-3. И так во всех группах. Сложно найти живое сообщество. Даже в группах ТГ, где 15-20к подписчиков, активность намного выше.
Мне кажется, лучше бы внутри гос. услуг как-то создали каналы школ\больниц и там публиковали просто новости, без лайков, комментариев и т.д. ВК не подходит, там просто мало действительно живых и активных людей.
ну по разному. Они постоянно работают над охватами. Раз у группы такое плохое посещение, значит они делают то, что не нравится алгоритмам) Сейчас же умная лента, а не как раньше.
Например, мои паблики в один момент лишилась трети трафика из-за изменения алгоритмов. Т.е. стало меньше лайков, комментариев ит.д.
Сейчас вот новый алгоритм и посты начинают набирать просмотры лишь на 3-4 день, как выложил пост)
Но по рекламе и таргету наоборот чувствуется прирост в последние годы, особенно после блокировок инсты)
Абсолютно согласен. Я вообще крайне неактивный персонаж и у меня никогда не было ВК, но периодически захожу к нам в городскую группу "... подслушано". Заметил, что за последние несколько лет активность крайне упала. Возможно отток сделали так же молодые игроки, которые перебрались из ВК сообществ в Discord и подобные сети.
ВК каждый год радует нас своими цифрами и каждый год, после этих данных, на VC находится человек который пытается вскрыть правдивость этих данных. Я тоже думаю, они к ВК приписывают другие сервисы, потом говорят руководству, что отделить их невозможно и начинают считать все вместе.
Зато Кириенко с сыночком не мертв и к рукам все приберает.
Вот почему не написать Екатеринбург, а не у меня в городе? Не надо скрытничать - мы все в одной лодке
Выглядит как новость от панорамы
Учитывая, что ВК это и так сервис с прямым доступом у дяди ФСБ, то теперь хотя бы станет удобнее и новые фишки появится для людей. Чо бухтеть то?
Потому что сначала вход в соцсеть сделают по паспорту, а потом жопу можно будет подтирать только с разрешения от госуслуг
Прямой доступ - это одно. Матчить десятки миллионов аккаунтов - другое.
скоро скоро все фищки к одному чипу и сведутся. А потом у них дядя Гейтс все отнимет. Финал.
А для чего это надо? Если мне нужны будут гос. услуги, я зайду на Гос. Услуги. Для чего мне в этой цепочке ВК?
Что бы как можно завлечь в госуслуги и все базы данных соединить.
Про Яндекс еду и Островок такие же комментарии пишут?
Не все понимают и используют гос.услуги, например, моя мама в них не шарит. Но ВК пользуется с горем пополам. Если через них сможет записаться к врачу, то почему бы и нет. Еще отзывы, наверное, врачам можно будет писать
Раньше ВК выглядел для своего времени более менее прилично 🤞
Было небольшое ощущение развлекательного ресурса
Сейчас ВК превращается в сухой и не сочный госресурс
Есть альтернатива, ок.ру
Жду от гениальных маркетологов слоганы вроде «вконтакте с госуслугами»
И точка!
Заебись. Можно в очередную мобилизацию выслать прямо в вк повесточки тем у кого z на аватарке или стене. Горячие лиды так сказать..
Ждём интеграции с ФСИН
ПОШЛИ ОНИ Н*****
По подпискам и лайкам и перепискам смогут поставить диагноз?
Повестка как подарок за голоса прямиком в личные сообщения
Запишись в добровольцы, выполни все квесты и получи уникальный пак стикеров VK.
Ппц, вспомнила рекламу Дима, позвони маме. Сижу реву
Кто бы сомневался. Зря что ли сын Кириенко ВК приобрел. Уроды вонючие со своей цифровизацией.
ВК решил стать российским аналогом китайского ВиЧат
Надо быть идиотом чтобы не понять что это делается только для контроля
А чего там контролировать то в вк?
Ну, вообще реально здорово.
Ну, че, еще пользуетесь ВКшечкой?)
Да, а что?
Больницам только не забудьте сообщить. У нас в "деревне" до сих пор за талончиком надо с полседьмого стоять, потому что выдают их с восьми до девяти. В теории, записаться через госуслуги можно только к нескольким врачам и у тех нет мест на ближайший месяц, хотя можно попасть по старинке - через живую очередь. А электронные терминалы в самой больнице стоят отключенные в дальнем закоулке.
А у меня в райцентре, и это город, в МФЦ я попала в 9.04 двадцать семьдьмой по очереди. Вышла из дома в 6.15 утра, чтобы к открытию к 9ти быть. Больниц у нас нет, а рожают в областной столице за 3 часа поездом или маршруткой. Но у нас полтора года назад повесили 1 светофор, только один жёлтый сектор. До Москвы всего 10 часов машиной. А что за Уралом?
Вигенрет,а не соц сеть
Интеграция с военкоматом для них актуальной была бы
В военкомате 1.5 компьютера на всех. Все на бумаге и карточках, там цифровых технологий нет от слова совсем, какая тут может быть интеграция.
Ещё одно проявление контроля за гражданами, прикрываясь заботой об их безопасности и плюя на всяческую конфиденциальность
Мы видим как куется на российский WeChat :-)
Моча + говно
Главное с Авито не интегрируйте, а то как нибудь не так кто нибудь головой покрутит на камеру и всё, его забанят
что со стеной?
Их разыскивает военкомат?
Не знаю какую интеграцию со Здоровьем они планируют, у нас в поликлинике все карточки больных и талоны на запись бумажные. И без бумажки никто никого не пускает. И очередь в регистратуру километровая, так как тётка которая ищет мою бумажную карту одна. И часто их даже не находят
Учитывая как часто взламывают акки в ВК, такая себе затея
Ура, дождались!
А это для чего? У всех же есть сайты с электронными дневниками, где есть все объявления, есть возможность связаться с учителями, администрацией школы и т.д. А больницам для чего группы?
Как вовремя
Вот почему ГосУслуги уже 3 дня не работают…
Вот теперь пора удаляться из ВК
Когда только переехала туда как самозанятая из-за отсутствия впн и инсты у своих возрастных клиентов, и пока еле осваиваю, совершенно бесшабашная шарманка.
Меня эти вулканы уже достали!
Товарищи майоры даже не палятся)
Я не понял, лайки/дизлайки штрафам можно будет ставить и фото в ленту отправлять?)))
"Будет доступно и получение госуведомлений в VK-мессенджер"
—— сейчас все пытается отключить уведомлении, только этого еще не хватало всем.
Лайкнул пост, где ругают войну, в ту же секунду падает штраф на госуслугах?
Гениально, уже бежим.
ждем повестку в лс
Они походу в больницу ни когда не пытались записаться... Когда запись только по телефону или личному присутствию с 7 до 8 утра!
Или когда сейчас жена пошла в поликлинику, а там работает один терапевт, а все остальные либо болеют ковидом! либо уволились и уехали в Москву!
Скажите пожалуйста, а анонс - это как <точно будет> или это как <они планируют>?
Госповестка?