Соцсети
Ненужный хот-дог

Владимир Кириенко анонсировал интеграцию «ВКонтакте» с Госуслугами Статьи редакции

Например, в мини-приложении Госуслуг появится раздел «Здоровье» и «Авто».

  • Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал на Kazan Digital Week, что «ВКонтакте» интегрирует «самые популярные услуги». Прямую трансляцию сессии вёл Telegram-канал Минцифры.
  • Например, в мини-приложении Госуслуг во «ВКонтакте» появится раздел «Здоровье», благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу, а также раздел «Авто». «Будет доступно и получение госуведомлений в VK-мессенджер. Пользователь по своему желанию может подключить “ВКонтакте” уведомления о госуслугах», — добавил Кириенко.
  • Отвечая на вопросы, топ-менеджер добавил, что «Здоровье» появится на федеральном уровне в ближайшее время. По его словам, например, можно будет поставить QR-код на стойке в больнице, и человек вместо того, чтобы стоять в очереди, запишется через паблик в соцсети.
Сервисы «Здоровье» и «Авто» в мини-приложении Госуслуг / скриншот vc.ru
  • О том, что Минцифры протестирует связь соцсети с Госуслугами, ведомство сообщило в июне 2022 года. Тогда министерство анонсировало, что официальные сообщества школ, больниц и органов власти смогут подтвердить их подлинность: на таких страницах появляется специальный значок.
  • На сессии глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что госорганизации должны пользоваться соцсетями, чтобы россиянам «было проще взаимодействовать с государством, а ему — проще предоставлять услуги и сервисы». При этом метрики сообществ (количество постов, подписчиков, комментариев), в отличие от сайтов, прозрачные. Поэтому «чётко будет понятно, кто вкладывает силы и развивает их».
Страница Минцифры во «ВКонтакте» / скриншот vc.ru

#новость #вконтакте #минцифры

5312 просмотров
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82 комментария
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 Светлое прошлое

Повестка прямо в ленту. Набор стикеров в подарок.

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MEGAtraXXXer666

С ленточками

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2 комментария
miyuki

На медалях можно сэкономить. Сделать вместо них иконки на аватар.

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Grandzlo

Харооооошшшшш!!!

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Вадим Д.

А потом я кааааак понял!

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1E0P4RD

Так это получается аккаунт вк надо удалять чтобы не призвали?

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Werjen

Верно .я ещё 24 февраля удалил

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MAD RABBIT

Иди служи

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1 комментарий
Илья Волочков

Мне кажется, что государство сильно преувеличивает значимость Вконтакте для россиян. Это раньше, в 2008-2014 сложно было представить жизнь без ВК.

Сейчас же ВК мертва. Я иногда смотрю группы и поражаюсь. Например, у меня в городе 1 500 000 человек, а в городских группах, в которых более 300к человек, публикации могут набрать 6-7к просмотров... Комментариев вообще может не быть, либо 2-3. И так во всех группах. Сложно найти живое сообщество. Даже в группах ТГ, где 15-20к подписчиков, активность намного выше.

Мне кажется, лучше бы внутри гос. услуг как-то создали каналы школ\больниц и там публиковали просто новости, без лайков, комментариев и т.д. ВК не подходит, там просто мало действительно живых и активных людей.

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Дмитрий Кораблев

ну по разному. Они постоянно работают над охватами. Раз у группы такое плохое посещение, значит они делают то, что не нравится алгоритмам) Сейчас же умная лента, а не как раньше.

Например, мои паблики в один момент лишилась трети трафика из-за изменения алгоритмов. Т.е. стало меньше лайков, комментариев ит.д.
Сейчас вот новый алгоритм и посты начинают набирать просмотры лишь на 3-4 день, как выложил пост)

Но по рекламе и таргету наоборот чувствуется прирост в последние годы, особенно после блокировок инсты)

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Axel Denisenko

Абсолютно согласен. Я вообще крайне неактивный персонаж и у меня никогда не было ВК, но периодически захожу к нам в городскую группу "... подслушано". Заметил, что за последние несколько лет активность крайне упала. Возможно отток сделали так же молодые игроки, которые перебрались из ВК сообществ в Discord и подобные сети.

ВК каждый год радует нас своими цифрами и каждый год, после этих данных, на VC находится человек который пытается вскрыть правдивость этих данных. Я тоже думаю, они к ВК приписывают другие сервисы, потом говорят руководству, что отделить их невозможно и начинают считать все вместе.

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Светлана

Зато Кириенко с сыночком не мертв и к рукам все приберает.

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Загородный житель

Вот почему не написать Екатеринбург, а не у меня в городе? Не надо скрытничать - мы все в одной лодке

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4 комментария
Владислав Сушенцов

Выглядит как новость от панорамы

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Дмитрий Кораблев

Учитывая, что ВК это и так сервис с прямым доступом у дяди ФСБ, то теперь хотя бы станет удобнее и новые фишки появится для людей. Чо бухтеть то?

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Hnorr

Потому что сначала вход в соцсеть сделают по паспорту, а потом жопу можно будет подтирать только с разрешения от госуслуг

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3 комментария
Невкусно и грустно

Прямой доступ - это одно. Матчить десятки миллионов аккаунтов - другое.

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1 комментарий
Светлана

скоро скоро все фищки к одному чипу и сведутся. А потом у них дядя Гейтс все отнимет. Финал.

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Илья Волочков

А для чего это надо? Если мне нужны будут гос. услуги, я зайду на Гос. Услуги. Для чего мне в этой цепочке ВК?

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Dimitri

Что бы как можно завлечь в госуслуги и все базы данных соединить.

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Семен Смирнов

Про Яндекс еду и Островок такие же комментарии пишут?

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Иван Евменов

Не все понимают и используют гос.услуги, например, моя мама в них не шарит. Но ВК пользуется с горем пополам. Если через них сможет записаться к врачу, то почему бы и нет. Еще отзывы, наверное, врачам можно будет писать

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Влад

Раньше ВК выглядел для своего времени более менее прилично 🤞
Было небольшое ощущение развлекательного ресурса

Сейчас ВК превращается в сухой и не сочный госресурс

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Серж Ск

Есть альтернатива, ок.ру

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1 комментарий
Гриша Каир

Жду от гениальных маркетологов слоганы вроде «вконтакте с госуслугами»

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Анна Тишина

И точка!

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Дмитрий Панин

Заебись. Можно в очередную мобилизацию выслать прямо в вк повесточки тем у кого z на аватарке или стене. Горячие лиды так сказать..

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Морейский Морей

Ждём интеграции с ФСИН

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MEGAtraXXXer666

ПОШЛИ ОНИ Н*****

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Миша

По подпискам и лайкам и перепискам смогут поставить диагноз?

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Maestro

Повестка как подарок за голоса прямиком в личные сообщения

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Гальгомеж Тындербаев

Запишись в добровольцы, выполни все квесты и получи уникальный пак стикеров VK.

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Активный завод

Ппц, вспомнила рекламу Дима, позвони маме. Сижу реву

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Светлана

Кто бы сомневался. Зря что ли сын Кириенко ВК приобрел. Уроды вонючие со своей цифровизацией.

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Roman S

ВК решил стать российским аналогом китайского ВиЧат

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Олег Якушев

Надо быть идиотом чтобы не понять что это делается только для контроля

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роман долгополов

А чего там контролировать то в вк?

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Галя Перидол

Ну, вообще реально здорово.

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Невкусно и грустно

Ну, че, еще пользуетесь ВКшечкой?)

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And

Да, а что?

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Дойная Корова
вместо того, чтобы стоять в очереди, запишется через паблик в соцсети

Больницам только не забудьте сообщить. У нас в "деревне" до сих пор за талончиком надо с полседьмого стоять, потому что выдают их с восьми до девяти. В теории, записаться через госуслуги можно только к нескольким врачам и у тех нет мест на ближайший месяц, хотя можно попасть по старинке - через живую очередь. А электронные терминалы в самой больнице стоят отключенные в дальнем закоулке.

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Активный завод

А у меня в райцентре, и это город, в МФЦ я попала в 9.04 двадцать семьдьмой по очереди. Вышла из дома в 6.15 утра, чтобы к открытию к 9ти быть. Больниц у нас нет, а рожают в областной столице за 3 часа поездом или маршруткой. Но у нас полтора года назад повесили 1 светофор, только один жёлтый сектор. До Москвы всего 10 часов машиной. А что за Уралом?

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1 комментарий
Adversario

Вигенрет,а не соц сеть

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Никита Иванов

Интеграция с военкоматом для них актуальной была бы

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Иван Романов

В военкомате 1.5 компьютера на всех. Все на бумаге и карточках, там цифровых технологий нет от слова совсем, какая тут может быть интеграция.

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INDEX

Ещё одно проявление контроля за гражданами, прикрываясь заботой об их безопасности и плюя на всяческую конфиденциальность

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And

Мы видим как куется на российский WeChat :-)

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Руслан Астратов

Моча + говно

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15 сантиметров в обхвате

Главное с Авито не интегрируйте, а то как нибудь не так кто нибудь головой покрутит на камеру и всё, его забанят

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Арам Манучарян

что со стеной?

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Активный завод

Их разыскивает военкомат?

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Иван Романов

Не знаю какую интеграцию со Здоровьем они планируют, у нас в поликлинике все карточки больных и талоны на запись бумажные. И без бумажки никто никого не пускает. И очередь в регистратуру километровая, так как тётка которая ищет мою бумажную карту одна. И часто их даже не находят

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Кузьмич

Учитывая как часто взламывают акки в ВК, такая себе затея

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Armen Oveyan

Ура, дождались!

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Илья Волочков
официальные сообщества школ, больниц и органов власти смогут подтвердить их подлинность

А это для чего? У всех же есть сайты с электронными дневниками, где есть все объявления, есть возможность связаться с учителями, администрацией школы и т.д. А больницам для чего группы?

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Дарья Смолякова

Reddit

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Brno

Как вовремя

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Maksim Georgiev

Вот почему ГосУслуги уже 3 дня не работают…

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Евгений Широков

Вот теперь пора удаляться из ВК

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Активный завод

Когда только переехала туда как самозанятая из-за отсутствия впн и инсты у своих возрастных клиентов, и пока еле осваиваю, совершенно бесшабашная шарманка.
Меня эти вулканы уже достали!

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1 комментарий
cigale1189

Товарищи майоры даже не палятся)

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Yadis Li

Я не понял, лайки/дизлайки штрафам можно будет ставить и фото в ленту отправлять?)))

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Yo Yo

"Будет доступно и получение госуведомлений в VK-мессенджер"
—— сейчас все пытается отключить уведомлении, только этого еще не хватало всем.

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Васисуалий Лоханкин

Лайкнул пост, где ругают войну, в ту же секунду падает штраф на госуслугах?
Гениально, уже бежим.

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Николай Костров

ждем повестку в лс

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Александр

Они походу в больницу ни когда не пытались записаться... Когда запись только по телефону или личному присутствию с 7 до 8 утра!
Или когда сейчас жена пошла в поликлинику, а там работает один терапевт, а все остальные либо болеют ковидом! либо уволились и уехали в Москву!

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Активный завод

Скажите пожалуйста, а анонс - это как <точно будет> или это как <они планируют>?

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Leha Shum

Госповестка?

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