Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store Статьи редакции
Уже скачанные приложения работают.
- На удаление iOS-приложения соцсети из магазина обратило внимание Rozetked. Редакторы vc.ru также не смогли найти приложение в поиске App Store. При этом, например, приложение «Клипы» от VK доступно.
- В Google Play приложение доступно. Во «ВКонтакте» пока не прокомментировали ситуацию.
- В феврале 2022 года гендиректор VK Владимир Кириенко попал под санкции США как сын крупного чиновника. В компании говорили, что ограничения не повлияют на финансовую и операционную деятельность компании и взаимодействие с партнёрами.
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Щас будут писать «ой, да кто пользуется этим вконтакте»
Ой да действительно, кто пользуется этим вконтакте?
Лучше пусть это пишут, чем "ибаните по вашингтону, где наше приложение!"
Эпол, верни
Ну вообще так и есть, кто им пользуется то... Как мессенджер его многие перестали использовать с появлением телеграма, в этом году так вообще. Музыка несколько лет назад сдохла. Формат соцсетей а-ля фейсбук сейчас не в моде - оно делится на контент-содержащие инсту/тикток + мессенджер
Всё-таки айфоны потихоньку в России приходят в негодность
Так не надо быть в России и все будет хорошо
Ну да, подментованный VK с сыночком киндер-сюрприза – потеря потерь
Надо отметить, что айфоны продержались дольше здравоохранения, ЖКХ, образования и спорта
На данный момент даже непонятно кто быстрее приходит в негодность, айфоны в России или Россия в целом.
Ну не сказал бы. В отличие от андроида, с них можно подписки иностранные оплачивать, иногда это очень критично
Раз негодны, значит на войну не призовут
Все минусы закрытой платформы.
По факту - имеют право. Они сами хозяева своего policy. По сути - пользоваться закрытыми платформами в текущей ситуации, правда риски слишком больший.
Помню кто-то где-то давным давно говорил что-то подобное: "Если вы хотите быть Google, то создайте поисковую систему, вложите миллионы долларов в инфраструктуру, вложите миллионы долларов в рекламу и будете сами себе хозяевами" - точный смысл примерно такой. Может и не о гугле речь шла, но о какой то подобной компании.
А точно ли проблема в закрытой платформе?
когда-нибудь в мире останется несколько несколько мегакорпораций типа google, apple, amazon, microsoft и еще что-нибудь парочку. Они будут скупать мелких конкурентов и диктовать свои условия, а люди из-за отсутствия выбора будут пользоваться их продуктами. А комментаторы из vc.ru так и продолжат писать, что "это их policy и они могут диктовать свои условия"
Сертификат разработчика можно купить за несколько сотен рублей и ставить что угодно откуда угодно, как на Андроиде
За такое начинаешь уважать эпл.
Так у тебя на родине давно забанен ВК, тебе какое дело?
Акции с 2019 поднялись в три раза.
Думаю это не последнее сообщение об удалении
Есть предположение что с первого раза вк полностью не удалится?))
Не вконтакте)
Хорошая новость, ещё бы с Play Store удалить, и сервисы Яндекса туда же.
минусующие лают, а караван идёт, так держать Apple :)
Mail ru тоже исчез весь
Ни дня без хороших новостей
Товарищ майор негодует)
Эппл молодцы. Ни одна компания, ни один орган российской власти не сделали столько для уменьшения западного влияния в стране.
сева)
Однокласники остались?
Не все)
Ну, Вконтакте стал сильно аффилирован с властью. Поэтому неудивительно. Тот случай, когда при Дурове бы такого не было.
Угу, слышали мы уже подобное про фейсбук. "При цукерберге такой фигни не было"
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Доплатите пожалуйста 8 тысяч рублей и обмен состоится
Редми ноут 4, забираю через 15 минут
Айфоны понемногу сворачиваться начинают в России. Я конечно не поклонник яблок, у меня с самого начала был и есть Андроид, но тенденция для iPhone намечается нерадужная. Apple pay отвалился, сбер и ещё некоторые банки также удалены, теперь вот VK. Если приложение есть, значит им пользуются, кроме РФ существует полно людей, которые сидят в ВК. Печальная политика у эппла, телефон перестанет пользоваться таким большим спросом, да и разработчиков на IOS в России станет меньше, кому они будут нужны в стране, может останутся те, кто работает на забугорье, но живёт в РФ. Кажется, что это только начало.
офигенный телефон и экосистема, удалили пару приложений да и шиш с ними
видимо результат совокупления с госуслугами
а госуслуги то не забанены
Земля грязью
Пух землей.
С каждым таким случаем RuStore радостно потирает руки. Но владельца iPhone это вряд ли порадует)))) Сам таким гаджетом не пользуюсь - я на Андроиде, на айфонах можно вообще apk-файл поставить?
apk это расширение для андроида, аналогично, как exe нельзя запустить на линуксе. но аналогов установочных пакетов на ios нет, в этом плане действительно грустно
Я владелец iPhone, из VK удалился несколько лет назад. Зачем нужен VK? В 2006-2014 было ещё актуально.
Не только в русторе есть заблокированные в основных сторонах приложения.
В Евросоюзе вроде закон приняли и обязали apple в 23 году (месяц не помню) решить вопрос с установкой приложений не из сторов, разрешить альтернативные магазины и финансы.
Вот в 23 году будет, но нужно еще полгода-год чтобы нормальный магазин сделать.
Так в 24 году уже нормально все будет с приложениями.
Негодуют все кто заплатил за айфон, хотя и не пользуюсь vk
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26 сентября, без объявления войны, ...
без объявления специальной военной операции в сторону вконтакте....
Настало твое время 😂
Так, я помню у кого стену просить вернуть, а тут к кому обращаться?
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И правда додиков :-)
С регистрацией!
Покупаем Huawei
Китай нас спасёт.
ну пиксель уж тогда, остальные андроиды так себе
Ожидаемо, надо ждать другие приложения ВК такой же судьбой., не туда пришел мальчик.,
Штош. За один день из App Store выпилены 25, 29 и 50 самые посещаемые сайты в мире. Отличная работа.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_visited_websites
О, неужели, первое, действительно полезное удаление из Апп Стора?! 😳
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У кого?
Так уже :) плюсую
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Gg wp
Раз уж так, куплю айфон недорого, точнее дешево)
Скоро мне кажется всё пропадёт
Сейчас доступа вообще ни к одному приложению в AppStore от @ВКонтакте нет. И @mailru Даже к профилю.
кстати mail. ru и облако вроде туда тоже
Все с браузеров будут заходить)))
У нас были одни из лучших разработчиков приложений в мире, теперь ещё будут лучшие web-дизайнеры 😁
AliExpress тоже сбой