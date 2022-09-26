Соцсети
Защитный фитиль

Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store Статьи редакции

Уже скачанные приложения работают.

  • На удаление iOS-приложения соцсети из магазина обратило внимание Rozetked. Редакторы vc.ru также не смогли найти приложение в поиске App Store. При этом, например, приложение «Клипы» от VK доступно.
  • В Google Play приложение доступно. Во «ВКонтакте» пока не прокомментировали ситуацию.
  • В феврале 2022 года гендиректор VK Владимир Кириенко попал под санкции США как сын крупного чиновника. В компании говорили, что ограничения не повлияют на финансовую и операционную деятельность компании и взаимодействие с партнёрами.
Обновлено в 22:40. Другие приложения от VK в App Store тоже пропали. Пока доступно, например, приложение «Одноклассников». Редакция vc.ru направила запрос в VK.
Источник: Rozetked

#новость #vk #вконтакте

5480 просмотров
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129 комментариев
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 Злой Голем

Щас будут писать «ой, да кто пользуется этим вконтакте»

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Иван Петров

Ой да действительно, кто пользуется этим вконтакте?

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4 комментария
A.K.

Лучше пусть это пишут, чем "ибаните по вашингтону, где наше приложение!"

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Razor

Эпол, верни

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1 комментарий
Gollut

Ну вообще так и есть, кто им пользуется то... Как мессенджер его многие перестали использовать с появлением телеграма, в этом году так вообще. Музыка несколько лет назад сдохла. Формат соцсетей а-ля фейсбук сейчас не в моде - оно делится на контент-содержащие инсту/тикток + мессенджер

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Неизбежный жар

Всё-таки айфоны потихоньку в России приходят в негодность

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Юрий

Так не надо быть в России и все будет хорошо

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8 комментариев
muiren

Ну да, подментованный VK с сыночком киндер-сюрприза – потеря потерь

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3 комментария
Недавний корабль

Надо отметить, что айфоны продержались дольше здравоохранения, ЖКХ, образования и спорта

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Dimitri

На данный момент даже непонятно кто быстрее приходит в негодность, айфоны в России или Россия в целом.

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2 комментария
fyp

Ну не сказал бы. В отличие от андроида, с них можно подписки иностранные оплачивать, иногда это очень критично

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2 комментария
Максим Ростокин

Раз негодны, значит на войну не призовут

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And

Все минусы закрытой платформы.

По факту - имеют право. Они сами хозяева своего policy. По сути - пользоваться закрытыми платформами в текущей ситуации, правда риски слишком больший.

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Иван Петров

Помню кто-то где-то давным давно говорил что-то подобное: "Если вы хотите быть Google, то создайте поисковую систему, вложите миллионы долларов в инфраструктуру, вложите миллионы долларов в рекламу и будете сами себе хозяевами" - точный смысл примерно такой. Может и не о гугле речь шла, но о какой то подобной компании.

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Андрес Оле

А точно ли проблема в закрытой платформе?

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1 комментарий
Тимур Хайруллин
Они сами хозяева своего policy

когда-нибудь в мире останется несколько несколько мегакорпораций типа google, apple, amazon, microsoft и еще что-нибудь парочку. Они будут скупать мелких конкурентов и диктовать свои условия, а люди из-за отсутствия выбора будут пользоваться их продуктами. А комментаторы из vc.ru так и продолжат писать, что "это их policy и они могут диктовать свои условия"

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2 комментария
DeadFine

Сертификат разработчика можно купить за несколько сотен рублей и ставить что угодно откуда угодно, как на Андроиде

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1 комментарий
Viacheslav

За такое начинаешь уважать эпл.

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Jay Green

Так у тебя на родине давно забанен ВК, тебе какое дело?

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Grandzlo

Акции с 2019 поднялись в три раза.

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1 комментарий
Viacheslav Semenchuk

Думаю это не последнее сообщение об удалении

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Jon Rembo

Есть предположение что с первого раза вк полностью не удалится?))

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2 комментария
Jon Rembo

Не вконтакте)

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Mikhail

Хорошая новость, ещё бы с Play Store удалить, и сервисы Яндекса туда же.

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Mikhail

минусующие лают, а караван идёт, так держать Apple :)

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2 комментария
Daniel de Lion

Mail ru тоже исчез весь

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Случайные фотографии

Ни дня без хороших новостей

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Генерал Ермолов

Товарищ майор негодует)

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Дмитрий Кузнецов

Эппл молодцы. Ни одна компания, ни один орган российской власти не сделали столько для уменьшения западного влияния в стране.

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Денис Колокольцев

сева)

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Andrey Krasikov

Однокласники остались?

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Jon Rembo

Не все)

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4 комментария
Давно Зареган

Ну, Вконтакте стал сильно аффилирован с властью. Поэтому неудивительно. Тот случай, когда при Дурове бы такого не было.

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A.K.

Угу, слышали мы уже подобное про фейсбук. "При цукерберге такой фигни не было"

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1 комментарий

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Евгений Широков

Доплатите пожалуйста 8 тысяч рублей и обмен состоится

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1 комментарий
Смутный Валера

Редми ноут 4, забираю через 15 минут

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1 комментарий
Nikita Lyshko

Айфоны понемногу сворачиваться начинают в России. Я конечно не поклонник яблок, у меня с самого начала был и есть Андроид, но тенденция для iPhone намечается нерадужная. Apple pay отвалился, сбер и ещё некоторые банки также удалены, теперь вот VK. Если приложение есть, значит им пользуются, кроме РФ существует полно людей, которые сидят в ВК. Печальная политика у эппла, телефон перестанет пользоваться таким большим спросом, да и разработчиков на IOS в России станет меньше, кому они будут нужны в стране, может останутся те, кто работает на забугорье, но живёт в РФ. Кажется, что это только начало.

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Владислав Булатов

офигенный телефон и экосистема, удалили пару приложений да и шиш с ними

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7 комментариев
Garmonbon

видимо результат совокупления с госуслугами

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Орден Чистых Штанов

а госуслуги то не забанены

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3 комментария
Злой Голем

Земля грязью

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Grandzlo

Пух землей.

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Максим Мельников

С каждым таким случаем RuStore радостно потирает руки. Но владельца iPhone это вряд ли порадует)))) Сам таким гаджетом не пользуюсь - я на Андроиде, на айфонах можно вообще apk-файл поставить?

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Sergey

apk это расширение для андроида, аналогично, как exe нельзя запустить на линуксе. но аналогов установочных пакетов на ios нет, в этом плане действительно грустно

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5 комментариев
muiren
Но владельца iPhone это вряд ли порадует))))

Я владелец iPhone, из VK удалился несколько лет назад. Зачем нужен VK? В 2006-2014 было ещё актуально.

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6 комментариев
Дмитрий

Не только в русторе есть заблокированные в основных сторонах приложения.

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Александр Антонов

В Евросоюзе вроде закон приняли и обязали apple в 23 году (месяц не помню) решить вопрос с установкой приложений не из сторов, разрешить альтернативные магазины и финансы.

Вот в 23 году будет, но нужно еще полгода-год чтобы нормальный магазин сделать.

Так в 24 году уже нормально все будет с приложениями.

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KIK

Негодуют все кто заплатил за айфон, хотя и не пользуюсь vk

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Невкусно и грустно

26 сентября, без объявления войны, ...

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Смутный Валера

без объявления специальной военной операции в сторону вконтакте....

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1 комментарий
Andrew

Настало твое время 😂

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Сергей К

Так, я помню у кого стену просить вернуть, а тут к кому обращаться?

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And

И правда додиков :-)

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Смутный Валера

С регистрацией!

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Kirill Vorobyev

Покупаем Huawei

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Grandzlo

Китай нас спасёт.

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Sergey

ну пиксель уж тогда, остальные андроиды так себе

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1 комментарий
Yan

Ожидаемо, надо ждать другие приложения ВК такой же судьбой., не туда пришел мальчик.,

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Дмитрий Кузнецов

Штош. За один день из App Store выпилены 25, 29 и 50 самые посещаемые сайты в мире. Отличная работа.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_visited_websites

List of most visited websites
This is a list of the most visited websites worldwide according to the first 50 websites listed in…
en.wikipedia.org
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Михаил Иванович

О, неужели, первое, действительно полезное удаление из Апп Стора?! 😳

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Grandzlo

У кого?

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Mikhail

Так уже :) плюсую

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Алексей Анисимов

Gg wp

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Порядочный хот-дог

Раз уж так, куплю айфон недорого, точнее дешево)

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Абашкина Людмила

Скоро мне кажется всё пропадёт

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Кирилл Трубецкой

Сейчас доступа вообще ни к одному приложению в AppStore от @ВКонтакте нет. И @mailru Даже к профилю.

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Garmonbon

кстати mail. ru и облако вроде туда тоже

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Анатолий Потапов

Все с браузеров будут заходить)))

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Илья Вечерин

У нас были одни из лучших разработчиков приложений в мире, теперь ещё будут лучшие web-дизайнеры 😁

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Кирилл Трубецкой

AliExpress тоже сбой

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