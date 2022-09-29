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Компания-владелец Sports.ru купила «Пикабу» Статьи редакции

Сумма сделки не называется.

  • 27 сентября 2022 года владельцем 100% ООО «Пикабу» стало АО «Альтаир Медиа», следует из данных «Контур.Фокуса». Гендиректором компании остался её основатель Максим Хрящев.
  • Площадка подтвердила, что сменила владельцев. Команда отметила, что руководство «Пикабу» не поменялось, изменений в команде или «векторе работы» не планируется — это касается как модерирования контента, так и развития продукта.
  • Хрящев не прокомментировал vc.ru сумму сделки и причины продажи, но отметил, что остаётся в бизнесе и управлять компанией на позиции гендиректора.
  • По данным «Контур.Фокуса», «Пикабу» закончило 2021 год с 420,1 млн рублей выручки и 66,4 млн рублей чистой прибыли.
  • С июня 2022 года «Альтаир Медиа» также владеет ООО «Спортс.ру», это юрлицо интернет-издания Sports.ru. С марта 2021-го компания принадлежала основателю Faberlic Алексею Нечаеву. РБК писал, что Нечаев был совладельцем «Альтаир Медиа». Среди других активов этого юрлица — форум «бэби.ру», следует из данных «Контур.Фокуса».
  • В 2020 году Алексей Нечаев зарегистрировал политическую партию «Новые люди». Источники «Медузы» утверждали, что её основали для создания иллюзии конкуренции.

#новость #пикабу

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45 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Я на Пикабу не ходок. Скажите общий вектор ресурса: там восхваляют власть или нет? Путин - красавчик? Спецоперация - норм? ZVZVZVZ?

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Denis Bychkov

С 24 февраля это ZIGABU

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Alexander B

Чушь. Только в "политической" резервации, которая у всех нормальных людей заблочена

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Михаил

Не, уже политику обходят, спокойно без политики постят новости о войне, мобилизации и тд, за альтернативную точку зрения банят

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D.

как и фишки нет, ватная публика + боты для поддержки.

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Алекс

фишки и ватная публика?:)) Ахаха. До 24 февраля, там просто было засилье хохлов, который маскировались под россиян. Стоило только в политическом посте написать, что-то аргументировано про власть, ты утопал в минусах и тебя называли ватой.
Сейчас они все пропали, удивительно, да?

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D.

Там засилье долбоебов, вот что я знаю. И новости какие надо публикуют. Филиал главной Яндекса.

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Zachemonitashatpushku

Сейчас это что-то типа Одноклассников. С точки зрения "регуляторов общественных мнений". Вот только Одноклассники сами справляются с нужной повесткой. А на Пикабу это не всегда удавалось. Так что, после февраля эта "регуляция" была усилена (https://pikabu.ru/story/pikabu_i_botyi_8860371). После покупки, думаю, "ненужных мнений" там не останется вообще

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fallout.warrior

после мобилизации чета приуныли

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Саша G

Самые Zаактивные повестки получили?

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Мобилизованный Фурри

Ну так, в топе в основном одни смехуечки, изредка вылезают заплюсованные посты что-то типа "сходил в военкомат, мобилизовали, чувствую себя хорошо" или "что надо купить когда едешь на войну". В комментариях все желают счаться-здоровья, изредка проскакивает "ты че, ебанутый что-ли?". Я так понимаю пытаются сбить градус.

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Artem Petrenkov

С 21 сентября сторонников спецоперации сильно уменьшилось

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Слегка Придурковатый

Наверное все пошли родину защищать?

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СвяТой_ТапоК

Зайди да посмотри.

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Слегка Придурковатый

Зашёл. Какие-то шуточки, мемасики. Ничего непонятно.

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Иван Саблин

Там политика в загоне

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lakoros

До мобилизации пользователи были в целом за, после мобилизации большинство против. Паника первых дней кончилась, теперь появились шутки и в целом нейтрально. Конкретно писать какой плохой президент не принятно, так даже украинские боты уже не пишут.

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Антошка Картошка

Пикабу это не один человек. Там много разных мнений. И zиганутые, есть и адекватные. Соотношение оценить сложно, есть заплюсованые посты за СВО и против. Есть которые обсуждают, что нужно купит на мобилизацию, а есть которые в ахуе от этого и всех отговаривают туда идти.

Так и раньше было, посты на одну и туже тему могут заплюсовать, могут и утопить. ХЗ как это точно работает, возьможно от времени публикации завит и от стиля жизни жизни пользователей.

Но самое важное на Пикабу это комментарии и больше сообщество, на любую тему придёт специалист и пояснит как и чего. Даже посты со старой копипастой тоже интересны комментариями по теме поста. Люди делятся своим опытом и историями, это интересно читать.

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Михаил

Хаха, попробуйте в политике поспорить 😂

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lakoros

Чтобы в политике спорить, нужно рейтинг сначала набить. неважно про что ты хочешь написать) чтобы не улететь в минус и быть забаненым.

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Михаил

Вот я и говорю про то, ладно бы рейтинг, модераторы банят за неправильное мнение

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Mortimer

Пикабу это не один человек. Там много разных мнений. И TJанутые, есть и адекватные. Соотношение оценить сложно

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Арсен Саакян

Пикабу редкостный ватный кал

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СвяТой_ТапоК

Прощай Пикабу, хороший был ресурс.

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Monkhouse

Где то в 2008м 😀

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Денис Прадийчук

В 2008 хорошим был башорг

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Этнический корабль

О, старики подтянулись.

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roboto

Смешно читать тут хрюканье ТЖшников про пропагандонский сайт

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Alexey QuQu

Фильтруй хрюканину, штрибан

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Франсиско Пухольс

Хуясе, Пикабу ещё и денег зарабатывает...

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Саша G

Хуясе, $Миллиён... на смехуёчках.

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Бифидобактерия

По привычке заходил за смехуечками, а выходил со твердым скепсисом)

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Антошка Картошка

Дык так рекламы через край.

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Denis

Пикабу звшное дно

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Defacto

Раньше у дудя было около 5% в спортс, теперь получается он еще акционер Пикабу?))

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Положенный завод

Теперь Пикабу на 5% иностранный агент

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Андрей Рядькин

спортс прямо плюет в лицо пользователям своим UX/UI

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ChillTalk

Вот это поворот 😲

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Prosto Zurab

Пикабу был сайтом для 35-40 летних скуфов

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Chr Chr
скуфов

Скифов?

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Valentin Sherstobit

Пикабу хорош для поиска ответов на вопросы , пишешь в яндексе запрос и пикабу. А лента в пикабу пропаганда и реклама.

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Олег Шевченко

А каким образом 60 млн в год зарабатывает?

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loromoin

Реклама (баннеры, промо-статьи, интеграции, мини-игры, блоги компаний и прочее).

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Alex Tramp

Даже такой ресурс, не что-то свое, а форы шуток из реддита

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ANGRY BRO

Это хуже одноклассников Zомболенд

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