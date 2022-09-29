Компания-владелец Sports.ru купила «Пикабу» Статьи редакции
Сумма сделки не называется.
- 27 сентября 2022 года владельцем 100% ООО «Пикабу» стало АО «Альтаир Медиа», следует из данных «Контур.Фокуса». Гендиректором компании остался её основатель Максим Хрящев.
- Площадка подтвердила, что сменила владельцев. Команда отметила, что руководство «Пикабу» не поменялось, изменений в команде или «векторе работы» не планируется — это касается как модерирования контента, так и развития продукта.
- Хрящев не прокомментировал vc.ru сумму сделки и причины продажи, но отметил, что остаётся в бизнесе и управлять компанией на позиции гендиректора.
- По данным «Контур.Фокуса», «Пикабу» закончило 2021 год с 420,1 млн рублей выручки и 66,4 млн рублей чистой прибыли.
- С июня 2022 года «Альтаир Медиа» также владеет ООО «Спортс.ру», это юрлицо интернет-издания Sports.ru. С марта 2021-го компания принадлежала основателю Faberlic Алексею Нечаеву. РБК писал, что Нечаев был совладельцем «Альтаир Медиа». Среди других активов этого юрлица — форум «бэби.ру», следует из данных «Контур.Фокуса».
- В 2020 году Алексей Нечаев зарегистрировал политическую партию «Новые люди». Источники «Медузы» утверждали, что её основали для создания иллюзии конкуренции.
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Я на Пикабу не ходок. Скажите общий вектор ресурса: там восхваляют власть или нет? Путин - красавчик? Спецоперация - норм? ZVZVZVZ?
С 24 февраля это ZIGABU
Чушь. Только в "политической" резервации, которая у всех нормальных людей заблочена
Не, уже политику обходят, спокойно без политики постят новости о войне, мобилизации и тд, за альтернативную точку зрения банят
как и фишки нет, ватная публика + боты для поддержки.
фишки и ватная публика?:)) Ахаха. До 24 февраля, там просто было засилье хохлов, который маскировались под россиян. Стоило только в политическом посте написать, что-то аргументировано про власть, ты утопал в минусах и тебя называли ватой.
Сейчас они все пропали, удивительно, да?
Там засилье долбоебов, вот что я знаю. И новости какие надо публикуют. Филиал главной Яндекса.
Сейчас это что-то типа Одноклассников. С точки зрения "регуляторов общественных мнений". Вот только Одноклассники сами справляются с нужной повесткой. А на Пикабу это не всегда удавалось. Так что, после февраля эта "регуляция" была усилена (https://pikabu.ru/story/pikabu_i_botyi_8860371). После покупки, думаю, "ненужных мнений" там не останется вообще
после мобилизации чета приуныли
Самые Zаактивные повестки получили?
Ну так, в топе в основном одни смехуечки, изредка вылезают заплюсованные посты что-то типа "сходил в военкомат, мобилизовали, чувствую себя хорошо" или "что надо купить когда едешь на войну". В комментариях все желают счаться-здоровья, изредка проскакивает "ты че, ебанутый что-ли?". Я так понимаю пытаются сбить градус.
С 21 сентября сторонников спецоперации сильно уменьшилось
Наверное все пошли родину защищать?
Зайди да посмотри.
Зашёл. Какие-то шуточки, мемасики. Ничего непонятно.
Там политика в загоне
До мобилизации пользователи были в целом за, после мобилизации большинство против. Паника первых дней кончилась, теперь появились шутки и в целом нейтрально. Конкретно писать какой плохой президент не принятно, так даже украинские боты уже не пишут.
Пикабу это не один человек. Там много разных мнений. И zиганутые, есть и адекватные. Соотношение оценить сложно, есть заплюсованые посты за СВО и против. Есть которые обсуждают, что нужно купит на мобилизацию, а есть которые в ахуе от этого и всех отговаривают туда идти.
Так и раньше было, посты на одну и туже тему могут заплюсовать, могут и утопить. ХЗ как это точно работает, возьможно от времени публикации завит и от стиля жизни жизни пользователей.
Но самое важное на Пикабу это комментарии и больше сообщество, на любую тему придёт специалист и пояснит как и чего. Даже посты со старой копипастой тоже интересны комментариями по теме поста. Люди делятся своим опытом и историями, это интересно читать.
Хаха, попробуйте в политике поспорить 😂
Чтобы в политике спорить, нужно рейтинг сначала набить. неважно про что ты хочешь написать) чтобы не улететь в минус и быть забаненым.
Вот я и говорю про то, ладно бы рейтинг, модераторы банят за неправильное мнение
Пикабу это не один человек. Там много разных мнений. И TJанутые, есть и адекватные. Соотношение оценить сложно
Пикабу редкостный ватный кал
Прощай Пикабу, хороший был ресурс.
Где то в 2008м 😀
В 2008 хорошим был башорг
О, старики подтянулись.
Смешно читать тут хрюканье ТЖшников про пропагандонский сайт
Фильтруй хрюканину, штрибан
Хуясе, Пикабу ещё и денег зарабатывает...
Хуясе, $Миллиён... на смехуёчках.
По привычке заходил за смехуечками, а выходил со твердым скепсисом)
Дык так рекламы через край.
Пикабу звшное дно
Раньше у дудя было около 5% в спортс, теперь получается он еще акционер Пикабу?))
Теперь Пикабу на 5% иностранный агент
спортс прямо плюет в лицо пользователям своим UX/UI
Вот это поворот 😲
Пикабу был сайтом для 35-40 летних скуфов
Скифов?
Пикабу хорош для поиска ответов на вопросы , пишешь в яндексе запрос и пикабу. А лента в пикабу пропаганда и реклама.
А каким образом 60 млн в год зарабатывает?
Реклама (баннеры, промо-статьи, интеграции, мини-игры, блоги компаний и прочее).
Даже такой ресурс, не что-то свое, а форы шуток из реддита
Это хуже одноклассников Zомболенд