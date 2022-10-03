Некоторые пользователи YouTube пожаловались в соцсетях, что не могут смотреть видео в 4K без платной подписки Статьи редакции
Жалобы пока единичные. Google от комментариев отказалась.
- С начала сентября 2022 года некоторые пользователи Twitter и Reddit замечают, что при попытке включить видео в 4K-разрешении YouTube просит их оформить платную подписку Premium. Внимание на это обратили авторы платформы про технику NotebookCheck, а позже и TechCrunch.
- Редакция TechCrunch отправила запрос в Google, но компания отказалась комментировать ситуацию. Издание не исключает, что Google тестирует новое ограничение и в будущем действительно сделает просмотр роликов в 4K преимуществом платного плана.
- Массовых жалоб в Twitter нет. Одни пользователи предполагают, что лимиты коснутся только подписчиков YouTube TV — платного сервиса для телевизоров. Другие согласны, что это, скорее всего, тесты на ограниченном количестве человек и называют Google «жадной до денег».
- В середине сентября пользователи жаловались, что вынуждены смотреть по пять-десять «непропускаемых» рекламных роликов перед видео, но компания и тогда отказалась комментировать ситуацию.
- Подписка Premium, помимо прочего, позволяет отключить рекламу и смотреть видео в фоновом режиме. В России она стоит от 199 рублей. Оплатить её через Google Play нельзя из-за санкций, но на iOS можно — либо со счёта операторов «Билайн» и МТС, либо попросив их пользователей оформить подарочный сертификат на нужную сумму.
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Пользователи из России опять будут ущемлены?
Вот уже как полгода без рекламы мы!!!
Хватит это терпеть!😄
Ну здесь как раз без шуток - пользователям России будут недоступны видео, если подписку нельзя будет оплатить. Они просто будут скрываться от всех без подписки. Если это не обычный глюк Гугла, конечно
Не, я так понял видео можно будет смотреть без подписки, но не в 4К.
Да, если это не просто глюк, то 4к будет доступно только по подписке. Но если я правильно понял сарказм автора комментария, он сравнивает ситуацию с той, где сейчас в России даже без подписки нет рекламы, потому что отключена монетизация. Но это в корне разные вещи - если Гугл скроет 4к от бесплатных аккаунтов, значит и в России бесплатного 4к не будет
Просто видимо я не так понял. Мне показалось что если в видео есть 4К, то видео полностью из России скроется.
Включите впн себе, и будет вам реклама.
Ну я подключил себе премиум до сентября 2023-его))))) Так что ладно)))))
Ну а смысл, если в youtube РФ рекламы итак нету.
Раз подключил, значит есть смысл.
Меня, например, утомило, что без премиум не свернуть приложение на смартфоне.
Пссс, есть Ютуб вансед
Ну теперь уже ревансед, так как старый прикрыли
Приходится пользоваться ютуб ревансед. Решает такие проблемы) но конечно, только на андроидах
Готовим коллективный иск на 20 миллиардов, отжимаем бизнес, открываем с новым названием «Добрыйтуб»
Ябеды.
Эра YouTube подходит к концу.
Платить за это конечно же никто не будет.
Будет конечно, за то количество контента которое они хранят, альтернативы нет и не будет.
Бедняжки 😅
google?
Да все, и гугл, и кто не может, и кто может 😂
без премиума стало очень много рекламы
вроде на продуктах от Apple раньше (а может и сейчас) нельзя было смотреть в 4К..🤔
если смотреть youtube на ios через VPN США(мб и другие, не экспериментировал), то работает картинка в картинке. фонового воспроизведения к сожалению всё равно нет, ну и реклама добавляется. но может кому то будет актуально...
не замечала проблем))
А как купить Premium на iOS без танцев с бубном с зарубежной картой, а с оплатой через МТС?
Обратитесь к шаманам. Они у нас нынче в почёте. Ну или свечку можно поставить, тоже сработает. Результат 146%!