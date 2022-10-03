Соцсети
Полина Лааксо

Некоторые пользователи YouTube пожаловались в соцсетях, что не могут смотреть видео в 4K без платной подписки Статьи редакции

Жалобы пока единичные. Google от комментариев отказалась.

Из Reddit от 4 сентября 2022 года
  • С начала сентября 2022 года некоторые пользователи Twitter и Reddit замечают, что при попытке включить видео в 4K-разрешении YouTube просит их оформить платную подписку Premium. Внимание на это обратили авторы платформы про технику NotebookCheck, а позже и TechCrunch.
  • Редакция TechCrunch отправила запрос в Google, но компания отказалась комментировать ситуацию. Издание не исключает, что Google тестирует новое ограничение и в будущем действительно сделает просмотр роликов в 4K преимуществом платного плана.
  • Массовых жалоб в Twitter нет. Одни пользователи предполагают, что лимиты коснутся только подписчиков YouTube TV — платного сервиса для телевизоров. Другие согласны, что это, скорее всего, тесты на ограниченном количестве человек и называют Google «жадной до денег».
  • В середине сентября пользователи жаловались, что вынуждены смотреть по пять-десять «непропускаемых» рекламных роликов перед видео, но компания и тогда отказалась комментировать ситуацию.
  • Подписка Premium, помимо прочего, позволяет отключить рекламу и смотреть видео в фоновом режиме. В России она стоит от 199 рублей. Оплатить её через Google Play нельзя из-за санкций, но на iOS можно — либо со счёта операторов «Билайн» и МТС, либо попросив их пользователей оформить подарочный сертификат на нужную сумму.

#youtube #новость

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26 комментариев
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 Legion Comander

Пользователи из России опять будут ущемлены?
Вот уже как полгода без рекламы мы!!!
Хватит это терпеть!😄

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Lauris

Ну здесь как раз без шуток - пользователям России будут недоступны видео, если подписку нельзя будет оплатить. Они просто будут скрываться от всех без подписки. Если это не обычный глюк Гугла, конечно

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Дмитрий

Не, я так понял видео можно будет смотреть без подписки, но не в 4К.

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Lauris

Да, если это не просто глюк, то 4к будет доступно только по подписке. Но если я правильно понял сарказм автора комментария, он сравнивает ситуацию с той, где сейчас в России даже без подписки нет рекламы, потому что отключена монетизация. Но это в корне разные вещи - если Гугл скроет 4к от бесплатных аккаунтов, значит и в России бесплатного 4к не будет

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Дмитрий

Просто видимо я не так понял. Мне показалось что если в видео есть 4К, то видео полностью из России скроется.

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Петр Вавилов

Включите впн себе, и будет вам реклама.

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Дмитрий

Ну я подключил себе премиум до сентября 2023-его))))) Так что ладно)))))

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Дмитрий Филиппов

Ну а смысл, если в youtube РФ рекламы итак нету.

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Дмитрий

Раз подключил, значит есть смысл.

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Олег в Вакууме

Меня, например, утомило, что без премиум не свернуть приложение на смартфоне.

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bjorn

Пссс, есть Ютуб вансед

Ну теперь уже ревансед, так как старый прикрыли

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Alex Shevchenko

Приходится пользоваться ютуб ревансед. Решает такие проблемы) но конечно, только на андроидах

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Айрат Галиуллин

Готовим коллективный иск на 20 миллиардов, отжимаем бизнес, открываем с новым названием «Добрыйтуб»

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Вадим Д.

Ябеды.

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Arartem

Эра YouTube подходит к концу.
Платить за это конечно же никто не будет.

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Vitaly Ya

Будет конечно, за то количество контента которое они хранят, альтернативы нет и не будет.

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Lukas Dexter

Бедняжки 😅

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Сергей Житников

google?

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Lukas Dexter

Да все, и гугл, и кто не может, и кто может 😂

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Арина Александрова
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Андрей Рядькин

без премиума стало очень много рекламы

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Vladimir Gitan

вроде на продуктах от Apple раньше (а может и сейчас) нельзя было смотреть в 4К..🤔

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legacy

если смотреть youtube на ios через VPN США(мб и другие, не экспериментировал), то работает картинка в картинке. фонового воспроизведения к сожалению всё равно нет, ну и реклама добавляется. но может кому то будет актуально...

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Olga Batalova

не замечала проблем))

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Всеволод Волчанский

А как купить Premium на iOS без танцев с бубном с зарубежной картой, а с оплатой через МТС?

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Шпуля Шунтиковна

Обратитесь к шаманам. Они у нас нынче в почёте. Ну или свечку можно поставить, тоже сработает. Результат 146%!

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