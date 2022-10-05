Соцсети
Уютный историк

Facebook* начал тестировать новые настройки ленты: можно вручную выбирать, какие посты хочется видеть чаще Статьи редакции

Собирая больше обратной связи от пользователей, соцсеть делает свои ИИ-системы «умнее и отзывчивее», говорят в компании.

  • Facebook* добавил кнопки «Показывать больше» и «Показывать меньше» к публикациям людей и сообществ, с которыми связан пользователь, а также к рекомендуемым публикациям. Об этом пишет TechCrunch.
  • Нажимая «Показывать больше», пользователь временно повысит рейтинг этого поста и ему подобных в своей ленте, а нажимая «Показывать меньше» — понизит. Сделанный выбор будет влиять на публикации, которые пользователь видит в течение следующих 60 дней.
  • Соцсеть будет иногда показывать кнопки возле постов, а в будущем — «спрячет» их под троеточием в правом верхнем углу. Также функцию будут тестировать в Reels.
  • Также Facebook* тестирует настройки, которые позволят выбирать, сколько контента пользователь хочет видеть в ленте от друзей и семьи, групп и публичных страниц и лиц. Например, можно выбрать «нормальное количество» постов от друзей и семьи и «меньше» — от публичных лиц, на которых подписан.

*Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской организацией в России.

#новость #facebook

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9 комментариев
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 Айрат Галиуллин

Как всегда будет: сделают просто кнопки, а по-факту будет по-прежнему вылезать всякая срань

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Anatoly Ivanov

там сейчас 98% одно дермище

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Вадим Д.

«Какие посты хочется видеть чаще» – в итоге будет как с youtube, который игнорит эти хотелки?

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Андрей Лучина

А лайки и дизлайки не работают так же?

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Anatoly Ivanov

нет, там есть вес у постов — и те, что с повесткой и прочим гавном, имеют х100500 к показам

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Герман Хибберт

Хочу рекламы меньше видеть. Будет такая функция?

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Владислав Воркель

И на фейсбуке и на линке та же проблема с лентой. Она показывает посты которые я уже 10 раз видел, типа которые мне интересны. А я просто ожидаю, что посты будут в хронологическом порядке

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Anton Safonov

В браузере это лечится, если заходить по ссылке https://www.facebook.com/?sk=h_chr

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Никита

Как можно им пользоваться. Те бездарности что делали десктопную версию должны в аду быть. ВК всегда было на голову выше.

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