Facebook* начал тестировать новые настройки ленты: можно вручную выбирать, какие посты хочется видеть чаще Статьи редакции
Собирая больше обратной связи от пользователей, соцсеть делает свои ИИ-системы «умнее и отзывчивее», говорят в компании.
- Facebook* добавил кнопки «Показывать больше» и «Показывать меньше» к публикациям людей и сообществ, с которыми связан пользователь, а также к рекомендуемым публикациям. Об этом пишет TechCrunch.
- Нажимая «Показывать больше», пользователь временно повысит рейтинг этого поста и ему подобных в своей ленте, а нажимая «Показывать меньше» — понизит. Сделанный выбор будет влиять на публикации, которые пользователь видит в течение следующих 60 дней.
- Соцсеть будет иногда показывать кнопки возле постов, а в будущем — «спрячет» их под троеточием в правом верхнем углу. Также функцию будут тестировать в Reels.
- Также Facebook* тестирует настройки, которые позволят выбирать, сколько контента пользователь хочет видеть в ленте от друзей и семьи, групп и публичных страниц и лиц. Например, можно выбрать «нормальное количество» постов от друзей и семьи и «меньше» — от публичных лиц, на которых подписан.
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской организацией в России.
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Как всегда будет: сделают просто кнопки, а по-факту будет по-прежнему вылезать всякая срань
там сейчас 98% одно дермище
«Какие посты хочется видеть чаще» – в итоге будет как с youtube, который игнорит эти хотелки?
А лайки и дизлайки не работают так же?
нет, там есть вес у постов — и те, что с повесткой и прочим гавном, имеют х100500 к показам
Хочу рекламы меньше видеть. Будет такая функция?
И на фейсбуке и на линке та же проблема с лентой. Она показывает посты которые я уже 10 раз видел, типа которые мне интересны. А я просто ожидаю, что посты будут в хронологическом порядке
В браузере это лечится, если заходить по ссылке https://www.facebook.com/?sk=h_chr
Как можно им пользоваться. Те бездарности что делали десктопную версию должны в аду быть. ВК всегда было на голову выше.