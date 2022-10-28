Тред: переписка Илона Маска с гендиректором Twitter Парагом Агравалом и Джеком Дорси Статьи редакции
От взаимной симпатии до признания Маска, что работать с Агравалом он не будет.
Переписку опубликовал Twitter-аккаунт Internal Tech Emails — он ведёт архив переписок глав ИТ-компаний, разработчиков и топ-менеджеров, которые когда-либо появлялись в публичном доступе.
Переписка от 7 апреля
Через пару дней после новости, что Илон Маск войдёт в совет директоров соцсети.
Переписка от 26 апреля с Джеком Дорси
Сообщения взяты из документов, которые Twitter подавала в суд против Илона Маска, когда требовала от предпринимателя завершить сделку по покупке соцсети. Маск купил её 27 октября — и сразу же уволил гендиректора Парага Агравала, который сменил в должности Джека Дорси в конце 2021 года.
Агравал в момент увольнения был в офисе — выводили его с охраной. По данным источников Bloomberg, новым гендиректором может стать сам Маск.
— А вот я в советсткие времена... был быстрым.
— Головка ты от гвоздя, работать с тобой не буду, точка.
Всё ваше МБА- фигня (с) Маск