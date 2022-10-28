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Тред: переписка Илона Маска с гендиректором Twitter Парагом Агравалом и Джеком Дорси Статьи редакции

От взаимной симпатии до признания Маска, что работать с Агравалом он не будет.

1993 просмотров

Переписку опубликовал Twitter-аккаунт Internal Tech Emails — он ведёт архив переписок глав ИТ-компаний, разработчиков и топ-менеджеров, которые когда-либо появлялись в публичном доступе.

Internal Tech Emails @TechEmails

Elon Musk texts Parag Agrawal

April 7, 2022

Переписка от 7 апреля

Через пару дней после новости, что Илон Маск войдёт в совет директоров соцсети.

Илон Маск: У меня много идей, но дай знать, если я слишком давлю. Я просто хочу, чтобы Twitter был максимально впечатляющим.

Параг Агравал: Я хочу услышать все — и скажу, какие будут успешны, а какие нет и почему. И вообще, приятно проводить с тобой столько времени. Ещё поговори с моей командой по продукту и программистами, чтобы получить информацию от разных источников.

Илон Маск: Я бы хотел разобраться в технических деталях с исходным кодом Twitter. Это поможет мне понять, насколько мои предложения дурацкие.

Параг Агравал: На следующем собрании относись ко мне скорее как к инженеру, а не гендиректору и посмотрим, что получится. После совещания я узнаю, какой инженер лучше подходит, чтобы пообщаться с тобой.

Илон Маск: Откровенно говоря, я ненавижу все эти управленческие штучки. Я вроде как считаю, что никто не должен быть боссом над кем-либо. Но мне нравится помогать с решением технических задач и проблем с дизайном продукта. Ну, ты понимаешь!


Илон Маск: Я писал универсальное ПО 20 лет.

Параг Агравал: Раньше я был техническим директором и долго занимался нашим кодом. Я могу ответить на любые твои вопросы.

Илон Маск: Я гораздо лучше взаимодействую с инженерами, которые способны разбираться со сложными задачами в программировании, чем с теми, кто занимается стратегическим планированием и всеми этими ребятами с MBA (Master of Business Administration, престижная квалификационная степень, которую получают выпускники специальных бизнес-школ).

Илон Маск: 🔥🔥

Переписка от 26 апреля с Джеком Дорси

Джек Дорси: Я хочу убедиться, что Параг делает всё, что нужно, перед закрытием сделки. Он действительно хорош в выполнении задач, если ему дать конкретное поручение. Может, вам стоит созвониться и обсудить следующие шаги и объяснить, что нужно сделать? Тогда он сможет продвигаться вперёд быстрее и прояснить это.

Илон Маск: Конечно.

Джек Дорси: Отлично, когда тебе будет удобно? И, пожалуйста, дай знать, если нужна моя помощь. Я просто хочу, чтобы всё прошло замечательно и быть причастным к этому.

Илон Маск: Что насчёт 7 вечера по центральному времени? Я ценю твою помощь и согласен со всем, что ты сказал.

Джек Дорси: Отлично, договорились. Я сделаю всё возможное и не допущу провала. Это слишком важно для человечества.

Илон Маск: Безусловно.

Илон Маск: Мы с тобой сошлись во мнении. Параг просто слишком медленный и пытается угодить людям, которые никогда не будут довольны — что бы он ни делал.

Джек Дорси: Ну, по крайней мере стало понятно, что вы не сработаетесь. Это прояснило ситуацию.

Илон Маск: Ага.

Сообщения взяты из документов, которые Twitter подавала в суд против Илона Маска, когда требовала от предпринимателя завершить сделку по покупке соцсети. Маск купил её 27 октября — и сразу же уволил гендиректора Парага Агравала, который сменил в должности Джека Дорси в конце 2021 года.

Агравал в момент увольнения был в офисе — выводили его с охраной. По данным источников Bloomberg, новым гендиректором может стать сам Маск.

#twitter #илонмаск

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3 комментария
Вадим Д.

— А вот я в советсткие времена... был быстрым.
— Головка ты от гвоздя, работать с тобой не буду, точка.

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Иван Серик
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Вадим Моржик

Всё ваше МБА- фигня (с) Маск

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