Илон Маск: У меня много идей, но дай знать, если я слишком давлю. Я просто хочу, чтобы Twitter был максимально впечатляющим.

Параг Агравал: Я хочу услышать все — и скажу, какие будут успешны, а какие нет и почему. И вообще, приятно проводить с тобой столько времени. Ещё поговори с моей командой по продукту и программистами, чтобы получить информацию от разных источников.

Илон Маск: Я бы хотел разобраться в технических деталях с исходным кодом Twitter. Это поможет мне понять, насколько мои предложения дурацкие.