Он обещал превратить соцсеть в площадку для дискуссий без ботов и цензуры, а ещё в «суперапп». Правда, ни разу не уточнил, что всё это значит — и как именно он к этому придёт.

{"id":528776,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":528776,"gtm":null} 22 просмотров

27 октября 2022 года — спустя более чем полгода разговоров — Илон Маск наконец-то купил Twitter: 8 ноября акции соцсети исключат из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи, и компания в результате станет частной — как Маск и планировал. Однако «сага» на этом вряд ли закончится, пишет Vox.

До этого предприниматель занимался проектированием электромобилей, ракет и подземных скоростных тоннелей. Теперь ему предстоит подступиться к новой для него задаче:

Разобраться, как управлять соцсетью, которой пользуется более 400 млн человек — в том числе политики, журналисты и общественные активисты.

Разработать эффективную бизнес-модель — учитывая, что компания выручает меньше конкурентов вроде Meta* и YouTube и теряет пользователей, которых может монетизировать.

Какими будут первые стратегические шаги Маска в новой роли — пока неясно. Но до покупки он не раз говорил о будущих принципиальных изменениях. Его основные идеи вспомнило издание Vox.

Twitter как часть «супераппа»

Предприниматель рассказывал, что сделка — это шаг к созданию экосистемы Х, или «приложения, в котором есть всё». А источником вдохновения называл китайский WeChat, где можно переписываться и созваниваться с друзьями, заказывать еду, оплачивать счета. «Вот был бы триумф, если бы с помощью Twitter нам удалось реализовать нечто подобное», — признавался он.

Задумка могла бы перерасти в новую бизнес-стратегию, считает Vox. Сейчас 90% выручки компания получает от рекламы, и Маск как раз намеревался искать другие источники дохода, чтобы меньше зависеть от одной статьи. Этими «источниками» могли бы стать разные транзакции в «супераппе». Но на деле могут возникнуть трудности:

Snap, TikTok и Uber тоже пытаются расширить набор предлагаемых услуг, а это значит, что Twitter придётся столкнуться с высокой конкуренцией.

При этом никто из упомянутых компаний так и «не потряс мир», пишет ABC News. Пользователи продолжают переписываться и совершать покупки в привычных им сторонних сервисах. Да и само отсутствие американского аналога WeChat намекает, что, возможно, за пределами Китая «суперапп» не так уж и нужен.

Создать такое приложение в США может быть сложнее, чем в Китае, из-за жёсткого антимонопольного регулирования, против которого выступает сам техсектор. Есть риск, что власти не дадут одной компании создать межрыночную монополию.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Чтобы преодолеть трудности, Маску понадобятся мозговитые сотрудники, отмечает Vox. Правда, действующие уже демотивированы. По данным СМИ, предприниматель успел уволить пять топ-менеджеров, а разработчикам поручили распечатать копии своих фрагментов кода — чтобы в случае чего показать, на что они тратят рабочие часы.

Twitter как территория, свободная от ботов

Предприниматель ещё весной жаловался на большое количество фейковых аккаунтов в соцсети и тогда же обещал покончить со спамом и «армией ботов», поскольку всё это негативно сказывается на продукте.

Если бы мне платили по одному Dogecoin за каждый раз, когда я натыкаюсь на ботов-криптомошенников, я бы уже накопил сто миллиардов монет. Илон Маск

Однако позже — в июле 2022 года — именно из-за «неживых» аккаунтов Маск отказался покупать Twitter. Публично компания заявляла, что ботов в соцсети не более 5%, но, по мнению Маска, показатель мог доходить до 20%. Сама Twitter при этом отчитаться о фейковых профилях отказалась.

Тогда же бывший глава службы безопасности соцсети рассказал, что руководство не располагает ресурсами для подсчёта ботов и больше беспокоится о росте аудитории — пускай даже за счёт ненастоящих аккаунтов.

Теперь эти боты — проблема Маска. Вопрос лишь в том, как и когда он будет с ними бороться, раз до сделки передумал браться за них самостоятельно.

Twitter как соцсеть без цензуры

Маск называл будущую Twitter «цифровой площадью для дискуссий» и говорил, что разрешит писать в соцсети что угодно «в рамках закона» — чтобы гарантировать людям свободу слова.

Отсутствие ограничений при этом лишь порождает негатив, а «рамки закона» не избавят платформу от спама, оскорблений и провокационного контента, считает Vox. Именно поэтому даже в «свободных» соцсетях вроде Parler, Truth Social и Gettr есть базовая модерация — просто потому, что риторику ненависти не любят ни пользователи, ни тем более рекламодатели.

Маск это понимает. Он предупредил, что свобода слова не равна свободе от последействий, и обещал внедрить в соцсеть «умные» алгоритмы, чтобы ранжировать контент. Это, по его словам, поможет ограничить охваты «возмутительных» высказываний, но при этом исключит цензуру.

Правда, предприниматель вновь ничего не сказал о том, какой контент будет считаться «возмутительным» и кто это будет решать, замечает Vox. Что иронично — ведь Twitter критикуют именно за непрозрачные правила модерации. То же наверняка ждёт и Маска, полагает The Verge.

Новый владелец забывает, что законы разнятся от страны к стране и от штата к штату. В американских Техасе и Флориде, например, местное правительство игнорирует конституционную поправку США о свободе слова и вправе «открыто указывать компаниям, как им себя вести».

На то же Маску намекнули в день сделки в Еврокомиссии. Предприниматель пошутил, что «птичка, наконец, свободе», а комиссар ЕК предупредил: «в Европе она будет летать по местным правилам». А если не захочет, то за нарушения будет платить 6% от оборота — или вообще уйдёт из региона.

Хорошо, если из-за возможного противостояния Маска с региональными властями пострадает только Twitter, рассуждает The Verge. По словам издания, Германия и Китай в случае пререканий наверняка попытаются надавить на бизнес ещё и Tesla. И это, полагает The Verge, не потенциальная угроза, а то, что, скорее всего, рано или поздно произойдёт.