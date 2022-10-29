«Илон Маск купил Twitter — что дальше?»: три идеи предпринимателя, которые теперь как-то нужно воплотить в жизнь Статьи редакции
Он обещал превратить соцсеть в площадку для дискуссий без ботов и цензуры, а ещё в «суперапп». Правда, ни разу не уточнил, что всё это значит — и как именно он к этому придёт.
27 октября 2022 года — спустя более чем полгода разговоров — Илон Маск наконец-то купил Twitter: 8 ноября акции соцсети исключат из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи, и компания в результате станет частной — как Маск и планировал. Однако «сага» на этом вряд ли закончится, пишет Vox.
До этого предприниматель занимался проектированием электромобилей, ракет и подземных скоростных тоннелей. Теперь ему предстоит подступиться к новой для него задаче:
- Разобраться, как управлять соцсетью, которой пользуется более 400 млн человек — в том числе политики, журналисты и общественные активисты.
- Разработать эффективную бизнес-модель — учитывая, что компания выручает меньше конкурентов вроде Meta* и YouTube и теряет пользователей, которых может монетизировать.
Какими будут первые стратегические шаги Маска в новой роли — пока неясно. Но до покупки он не раз говорил о будущих принципиальных изменениях. Его основные идеи вспомнило издание Vox.
Twitter как часть «супераппа»
Предприниматель рассказывал, что сделка — это шаг к созданию экосистемы Х, или «приложения, в котором есть всё». А источником вдохновения называл китайский WeChat, где можно переписываться и созваниваться с друзьями, заказывать еду, оплачивать счета. «Вот был бы триумф, если бы с помощью Twitter нам удалось реализовать нечто подобное», — признавался он.
Задумка могла бы перерасти в новую бизнес-стратегию, считает Vox. Сейчас 90% выручки компания получает от рекламы, и Маск как раз намеревался искать другие источники дохода, чтобы меньше зависеть от одной статьи. Этими «источниками» могли бы стать разные транзакции в «супераппе». Но на деле могут возникнуть трудности:
- Snap, TikTok и Uber тоже пытаются расширить набор предлагаемых услуг, а это значит, что Twitter придётся столкнуться с высокой конкуренцией.
- При этом никто из упомянутых компаний так и «не потряс мир», пишет ABC News. Пользователи продолжают переписываться и совершать покупки в привычных им сторонних сервисах. Да и само отсутствие американского аналога WeChat намекает, что, возможно, за пределами Китая «суперапп» не так уж и нужен.
- Создать такое приложение в США может быть сложнее, чем в Китае, из-за жёсткого антимонопольного регулирования, против которого выступает сам техсектор. Есть риск, что власти не дадут одной компании создать межрыночную монополию.
Чтобы преодолеть трудности, Маску понадобятся мозговитые сотрудники, отмечает Vox. Правда, действующие уже демотивированы. По данным СМИ, предприниматель успел уволить пять топ-менеджеров, а разработчикам поручили распечатать копии своих фрагментов кода — чтобы в случае чего показать, на что они тратят рабочие часы.
Twitter как территория, свободная от ботов
Предприниматель ещё весной жаловался на большое количество фейковых аккаунтов в соцсети и тогда же обещал покончить со спамом и «армией ботов», поскольку всё это негативно сказывается на продукте.
Однако позже — в июле 2022 года — именно из-за «неживых» аккаунтов Маск отказался покупать Twitter. Публично компания заявляла, что ботов в соцсети не более 5%, но, по мнению Маска, показатель мог доходить до 20%. Сама Twitter при этом отчитаться о фейковых профилях отказалась.
Теперь эти боты — проблема Маска. Вопрос лишь в том, как и когда он будет с ними бороться, раз до сделки передумал браться за них самостоятельно.
Twitter как соцсеть без цензуры
Маск называл будущую Twitter «цифровой площадью для дискуссий» и говорил, что разрешит писать в соцсети что угодно «в рамках закона» — чтобы гарантировать людям свободу слова.
Отсутствие ограничений при этом лишь порождает негатив, а «рамки закона» не избавят платформу от спама, оскорблений и провокационного контента, считает Vox. Именно поэтому даже в «свободных» соцсетях вроде Parler, Truth Social и Gettr есть базовая модерация — просто потому, что риторику ненависти не любят ни пользователи, ни тем более рекламодатели.
Маск это понимает. Он предупредил, что свобода слова не равна свободе от последействий, и обещал внедрить в соцсеть «умные» алгоритмы, чтобы ранжировать контент. Это, по его словам, поможет ограничить охваты «возмутительных» высказываний, но при этом исключит цензуру.
Правда, предприниматель вновь ничего не сказал о том, какой контент будет считаться «возмутительным» и кто это будет решать, замечает Vox. Что иронично — ведь Twitter критикуют именно за непрозрачные правила модерации. То же наверняка ждёт и Маска, полагает The Verge.
Новый владелец забывает, что законы разнятся от страны к стране и от штата к штату. В американских Техасе и Флориде, например, местное правительство игнорирует конституционную поправку США о свободе слова и вправе «открыто указывать компаниям, как им себя вести».
На то же Маску намекнули в день сделки в Еврокомиссии. Предприниматель пошутил, что «птичка, наконец, свободе», а комиссар ЕК предупредил: «в Европе она будет летать по местным правилам». А если не захочет, то за нарушения будет платить 6% от оборота — или вообще уйдёт из региона.
Хорошо, если из-за возможного противостояния Маска с региональными властями пострадает только Twitter, рассуждает The Verge. По словам издания, Германия и Китай в случае пререканий наверняка попытаются надавить на бизнес ещё и Tesla. И это, полагает The Verge, не потенциальная угроза, а то, что, скорее всего, рано или поздно произойдёт.