Соцсети
Крестьянский Петя

Сотрудникам Twitter поручили распечатать копии кода: NYT — о первом дне Маска в офисе соцсети Статьи редакции

Предприниматель уже успел уволить несколько топ-менеджеров, писали СМИ.

  • X Holdings II Илона Маска купила Twitter 27 октября 2022 года. Маск прибыл в штаб-квартиру Twitter накануне сделки и до конца недели встречался с его сотрудниками, рассказали пять источников The New York Times, осведомлённые о встречах.
  • По данным СМИ, став владельцем соцсети, предприниматель уволил гендиректора компании Парага Агравала и некоторых других топ-менеджеров. По словам двух собеседников NYT, руководители полагали, что у них есть время до пятницы, когда будет закрыта сделка, но Маск получил деньги раньше и провернул всё в четверг.
  • Ещё два источника рассказали, что Маск создал в офисе «военную комнату», чтобы разобраться в своём новом активе. Кроме предпринимателя с сотрудниками Twitter общались работники Tesla и другие доверенные лица покупателя, в том числе адвокат Маска Алекс Спиро. Он, в частности, обсуждал модерацию контента и юридические вопросы.
  • На фоне опасений увольнений некоторым сотрудникам Twitter предложили распечатать копии недавно написанного ими кода — в качестве возможного доказательства их работы, рассказали два источника. Ещё три сотрудника сказали, что не получали никаких указаний от компании. Twitter и Маск не ответили на запросы о комментарии.
  • Сам Маск анонсировал в Twitter создание совета по модерации контента в соцсети «с самыми разными точками зрения». До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по контенту или восстановлению аккаунтов, написал он и добавил, что пока в политику модерации контента не вносили изменений.
Соцсети
Полина Лааксо
«Илон Маск купил Twitter — что дальше?»: три идеи предпринимателя, которые теперь как-то нужно воплотить в жизнь Статьи редакции

Он обещал превратить соцсеть в площадку для дискуссий без ботов и цензуры, а ещё в «суперапп». Правда, ни разу не уточнил, что всё это значит — и как именно он к этому придёт.

Источник: Northeast Now

#новость #twitter #илонмаск

31 652 просмотров
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257 комментариев
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 Джон уик

Ахаха, распечатать код для доказательства работы. Похоже «половина» сотрудников пинает хуи на рабочем месте.

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Alexander B

Вообще для любой нормальной компании это выглядит как самодурство и психологический прессинг сотрудников. Ведь для того, чтобы посмотреть написанный код (у кодеров), достаточно открыть систему контроля версий... Можно даже автоматизированный отчёт построить с анализом "кто, сколько и куда", если это нужно сделать массово.

Поэтому склоняюсь к мысли, что цель Маска - именно психологический прессинг. Хочет взбаламутить болото и посмотреть, что всплывёт.

Посмотрим, что он будет делать дальше

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17 комментариев
Свежерег Июньский

взял у соседа распечатку, отксерил, делов то

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5 комментариев
Isla Bonita
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Alexander Weber

Скорее всего трудности перевода и не понимание специфики отношений в западных компаниях родили такую странную формулировку.

По факту же, я полагаю, юристы/адвокаты сотрудников посоветовали им распечатать доказательства их работы и сохранить их у себя лично для того, чтобы, если самодур решит их уволить без компенсации или под надуманным предлогом.

А сотрудники имея доказательства на руках будут иметь возможность защитить свои права в суде и получить справедливые компенсации.

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2 комментария
Алекс Д.

proof of works?

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Входной Макс

Сидят на бесконечных созвонах и обмениваются мемчиками.

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1 комментарий
Тесла-канадец

Во многих больших софт компаниях так и есть. Производительность может быть одна страница кода в месяц из-за всех процессов ревью кода, ревью безопасности, совместимости и так далее, всё происходит с соблюдением иерархии ответственности и бюрократии.
В компаниях Маска работникам отдаётся максимальное количество ответственности а уровни иерархии сведенны к минимуму.
Распечатать код за неделю, очень классный приём. Человек сам офигеет когда увидит как мало он сделал.

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4 комментария
Саша Антипов

Так в большой компании легко можно погулять за нормальный оклад.

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Сергей С.

https://www.youtube.com/watch?v=JkOYI40d0sY

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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17 комментариев
Игорь Раду

а когда было по другому.

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Розарио Агро

«распечатать код»

А мог просто приказать траву вокруг офиса покрасить или макароны попродувать. 😂

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Илья Попов

Вот и закончилась пасти муму.

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Сергей

похоже Маск не безрешен. Судит по себе...

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Советник Альянса
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Zloy Marketolog

В следующей части Tekken)

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Доктор Богомол Тобогган

Bird of prey flying high

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Аня Деревянко

Подкачался раковиной

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Alexander B

Было несложно

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Darth Swordman

Вообще ни разу не удивлюсь, если при сокращении штата процентов на 25 в работе Twitter ничего не изменится. Раньше этим и Google страдала, но как только прижало — сразу выставила на мороз сомнительные проекты и их разработчиков.

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nothing
если при сокращении штата процентов на 25 в работе ничего не изменится.

Это справедливо буквально для любой кампании >10 человек.

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16 комментариев
Наблюдатель просто

Или описали с таким оттенком, но похоже на восхождение еще одного диктатора под предлогом возвращения свободы всем от демократов) конечно, это только моё мнение)

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Alex Shokhin

Заставляет работать на работе. Вот это диктатура))

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13 комментариев
MMT

слезы леволибералов в офисе твиттера потекут рекой

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Доктор Богомол Тобогган

Долго ждать не пришлось

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50 комментариев
Добрый рубин

Здравствуйте мой многоуважаемый, господин Илон Маск.
Докладываю. В Ваше отсутвие, они тут Вас ругали...Говорили плохое и обзывали по-всякому. Сраным торчком, чмырдяем, укурком, говноедом и т.д. Правда-правда...
Я им говорил: Как вам не стыдно! Перестаньте! А они нагло смеялись..
С Уважением...

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Сергей Коновалов

Если по классике, то земляным червяком :)

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Вася Пражкин

Маск твиттер купил, а не VC. Хотя умных людей тут больше.

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unknown

Как и в соцсети, половина сотрудников - боты;)

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Василий Г

А получает зп за ботов не бот

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Ildjarn

Зажравшуюся индусню под жопу, молодец.

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Ватник Наизнанку

Откуда на индийцев такой баттхерт?

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9 комментариев
Igor Mylnikov

я не расист, но неистово плюсую.

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2 комментария
Цивилизованный турник
распечатать копии написанного ими кода — в качестве возможного доказательства их работы

Гений!

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russianvoodoo

Кто проверять домашку то будет?

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1 комментарий
Pomidorro

Конечно всё так и было как вам в новости написали.
А что если это просто что-то типа собеседования и их попросили распечатать код которым они ГОРДЯТСЯ, чтобы посмотреть что человек достиг и какой у него уровень

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1 комментарий
segamega

Ну хоть не от руки переписать

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Ясен Пень

Сначала от руки пишешь, потом сканируешь, потом распознаешь и потом распечатываешь, ясен пень, всё логично

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MadRat96

А для чего именно распечатать, не проще через Git посмотреть через историю изменений?

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роман долгополов

Путину пока только в папочках инфу приносят

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3 комментария
Stanislav Perfilov

Вот если бы законы тоже были в Гите, было бы вообще 🔥. Сразу можно посмотреть какой долбаёб внёс изменения и что вообще поменялось.

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5 комментариев
Романелло Кивогенс

А там будет понятно, кто именно их вносил?

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4 комментария
Тесла-канадец

Мне кажется что смысл этой процедуры в том чтобы люди сами увидели как мало они пишут кода в Твиттере по сравнению с более мелкими компаниями.

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2 комментария
Джон Еребович

Если абстрагироватся от Маска и твиттера, то заменить историю гит репозитория довольно просто, имея полный доступ к нему

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4 комментария
Pavel Petel

Нет, не проще. Получит в бумаге ничего не стоит и объем можно оценить прям буквально.

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Anton Larchenkov

А с чего вы взяли что там есть git? Может они через ftp файлы правят из под одной учетки?)

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Razor
о первом дне Маска

А чел-то с двойным дном

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Абырвалг Абырвалг

А может и многодонный

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Бухой Пикачу

Т.е. чуваки годами сидели нихера не делали и сейчас дрожат, что их могут уволиться? Прям Сбер какой-то

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Вадим Д.

Рядовой вторник почты России выглядит куда суровее.

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mr. Philipp

что за военная комната, пояснительная бригада

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John Doe

war room - просто открытый канал коммуникаций (например в zoom) или реальный офис, где собирают людей для решения проблемы имеющей место в текущий момент.

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Alex S.

Плохой перевод с английского. Штаб это.

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Сергей Леопольдович

Price list услуг товарища Маска:
Строка 7: Снять блокировку и разморозить логин товарища Трампа - 54 млрд долл. США
Строка 666: Прислать бумажные копии кода Твиттер - 2 млрд., валюта неразборчиво
Строка 13: Согласиться стать президентом США - TBD
)))))

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Blackrock

Он не может стать президентом США так как родился в Африке

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2 комментария
Алеоп

Ща им хату разнесет

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Ха Ха

Что за git такой про который все говорят?

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John Doe

ну если это не сарказм, то это система контроля версий - хранит изменения изменения кода. Как пример такой системы - github, gitlab, bitbucket etc.

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2 комментария
Max

Через git можно посмотреть кто какой код написал

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Полина Тихомирова

ну чистки в коллективе неизбежны

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Alexandr

Надеюсь Маск разгонит нахер всех этих индусов.

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Olga Batalova

в чем провинились индусы

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3 комментария
Pavel Pekanov
адвокат Алекс Спиро

Адвокат по KYC Спирос везде без мыла пролезет

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Dudka Trubnik

Это конечно самодурство. Но многие тут не понимают масштаба безделья в больших IT компаниях долины. Там можно работать 10 часов в неделю или 60 — и никакой разницы для карьеры не будет. Люди пинают хуи годами за огромные деньги

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onlyDropped

Скажите кто-нибудь Илону про git

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John Doe

В PayPal Илон вполне сам код писал, так что в курсе

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2 комментария
Slava Itprofi

Также первой мыслью было
git shortlog --all --summary
Ну там since ещё добавил, с какого момента, остальных выгнать)

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Wladimir

Скоро посадит на входе бабушку-вахтёра с тетрадкой.

Чтобы все работники записывались когда приходят и уходят, чтобы доказать что они были на работе))

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Cere8ellum

При таком подходе его цель - статистика нОркоманов, прАституток и пИдерастов в штате.

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Александр Саввин

Печатали код я надеюсь не с корпоративного принтера?

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Igor Korchin

Да это нормально. Ради безопасности надо чужих с синекур вычищать для своих. Эти люди костяк компании, поэтому чужих на улицу

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Lyohins

Он еще и бабло отсудит, когда выяснится, что там эпизод из "Мертвых душ"

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Ли
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Oleg Rico

Как быстро в части комментариев Маска стали называть самодуром.

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Stanis Kryzhanovsky

Распечатать код?) Недостаточно git?

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Well

"распечатать копии написанного ими кода — в качестве"
- Как тебе такое, Илон Маск?

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Igor Korchin

У богатых бзик им нельзя пользоваться экранами. Им важную электронную почту распечатывают. Выражаясь родным русским реальным пацанам зашквар машинисткой за какой-то там оргтехникой работать

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D.

Илон придет и порядок наведет!

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Alisher Kamenov

sexual harassment appeals incoming...

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Masko Dzmitry

Не касается РФ, но интересная судебная практика из соседней страны:
https://court.gov.by/ru/vitebskij/oblastnoj/sud/press_sluzhba/soobscheniya/press_sluzhbi/fdaf6b3ff9c14229.html

- Верховный Суд Республики Беларусь
- Верховный Суд Республики Беларусь
court.gov.by
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Arsenii

E5 SJW E5!

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Sergei Zotov

Продакт менеджеры распечатали календарь с прошедшими созвонами и юзерстори в джире?

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Антон Кузьмин

Я бы оставил тех, в чьих командах распечатки кода потолще)) ну и метрики получше)

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Ivan Smekalov

Неправильно перевели новость — нужно от руки переписать

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Giraffe

Интересно посмотреть, что за суперапп он хочет сделать из Твиттера.
Платежи туда прикрутить, еще что-то

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Kesha Pazzy

У Маска адвокат по фамилии Спиро.
Да вы издаетесь)
В Миллиардах тоже Спиро был. И тоже адвокат.

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Стас Иванов

В миллиардах был Спирос, и он работал в SEC (не адвокатом) :)

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b2x

добрейшей души человек, нужно было заставить вручную приписывать

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Natalka Easy

только пришел и уже уволил) haha classic

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Ржавые скрепы

Норм, лайтово. Где-нить в Минцифры РФ потребовали бы письменно от руки на бумаге задокументировать весь код за последний квартал.

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роман долгополов

"В России тоже самое только хуже"(с)
Уже классика

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