Сотрудникам Twitter поручили распечатать копии кода: NYT — о первом дне Маска в офисе соцсети Статьи редакции
Предприниматель уже успел уволить несколько топ-менеджеров, писали СМИ.
- X Holdings II Илона Маска купила Twitter 27 октября 2022 года. Маск прибыл в штаб-квартиру Twitter накануне сделки и до конца недели встречался с его сотрудниками, рассказали пять источников The New York Times, осведомлённые о встречах.
- По данным СМИ, став владельцем соцсети, предприниматель уволил гендиректора компании Парага Агравала и некоторых других топ-менеджеров. По словам двух собеседников NYT, руководители полагали, что у них есть время до пятницы, когда будет закрыта сделка, но Маск получил деньги раньше и провернул всё в четверг.
- Ещё два источника рассказали, что Маск создал в офисе «военную комнату», чтобы разобраться в своём новом активе. Кроме предпринимателя с сотрудниками Twitter общались работники Tesla и другие доверенные лица покупателя, в том числе адвокат Маска Алекс Спиро. Он, в частности, обсуждал модерацию контента и юридические вопросы.
- На фоне опасений увольнений некоторым сотрудникам Twitter предложили распечатать копии недавно написанного ими кода — в качестве возможного доказательства их работы, рассказали два источника. Ещё три сотрудника сказали, что не получали никаких указаний от компании. Twitter и Маск не ответили на запросы о комментарии.
- Сам Маск анонсировал в Twitter создание совета по модерации контента в соцсети «с самыми разными точками зрения». До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по контенту или восстановлению аккаунтов, написал он и добавил, что пока в политику модерации контента не вносили изменений.
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Ахаха, распечатать код для доказательства работы. Похоже «половина» сотрудников пинает хуи на рабочем месте.
Вообще для любой нормальной компании это выглядит как самодурство и психологический прессинг сотрудников. Ведь для того, чтобы посмотреть написанный код (у кодеров), достаточно открыть систему контроля версий... Можно даже автоматизированный отчёт построить с анализом "кто, сколько и куда", если это нужно сделать массово.
Поэтому склоняюсь к мысли, что цель Маска - именно психологический прессинг. Хочет взбаламутить болото и посмотреть, что всплывёт.
Посмотрим, что он будет делать дальше
взял у соседа распечатку, отксерил, делов то
Скорее всего трудности перевода и не понимание специфики отношений в западных компаниях родили такую странную формулировку.
По факту же, я полагаю, юристы/адвокаты сотрудников посоветовали им распечатать доказательства их работы и сохранить их у себя лично для того, чтобы, если самодур решит их уволить без компенсации или под надуманным предлогом.
А сотрудники имея доказательства на руках будут иметь возможность защитить свои права в суде и получить справедливые компенсации.
proof of works?
Сидят на бесконечных созвонах и обмениваются мемчиками.
Во многих больших софт компаниях так и есть. Производительность может быть одна страница кода в месяц из-за всех процессов ревью кода, ревью безопасности, совместимости и так далее, всё происходит с соблюдением иерархии ответственности и бюрократии.
В компаниях Маска работникам отдаётся максимальное количество ответственности а уровни иерархии сведенны к минимуму.
Распечатать код за неделю, очень классный приём. Человек сам офигеет когда увидит как мало он сделал.
Так в большой компании легко можно погулять за нормальный оклад.
https://www.youtube.com/watch?v=JkOYI40d0sY
Комментарий удален модератором
а когда было по другому.
«распечатать код»
А мог просто приказать траву вокруг офиса покрасить или макароны попродувать. 😂
Вот и закончилась пасти муму.
похоже Маск не безрешен. Судит по себе...
В следующей части Tekken)
Bird of prey flying high
Подкачался раковиной
Было несложно
Вообще ни разу не удивлюсь, если при сокращении штата процентов на 25 в работе Twitter ничего не изменится. Раньше этим и Google страдала, но как только прижало — сразу выставила на мороз сомнительные проекты и их разработчиков.
Это справедливо буквально для любой кампании >10 человек.
Или описали с таким оттенком, но похоже на восхождение еще одного диктатора под предлогом возвращения свободы всем от демократов) конечно, это только моё мнение)
Заставляет работать на работе. Вот это диктатура))
слезы леволибералов в офисе твиттера потекут рекой
Долго ждать не пришлось
Здравствуйте мой многоуважаемый, господин Илон Маск.
Докладываю. В Ваше отсутвие, они тут Вас ругали...Говорили плохое и обзывали по-всякому. Сраным торчком, чмырдяем, укурком, говноедом и т.д. Правда-правда...
Я им говорил: Как вам не стыдно! Перестаньте! А они нагло смеялись..
С Уважением...
Если по классике, то земляным червяком :)
Маск твиттер купил, а не VC. Хотя умных людей тут больше.
Как и в соцсети, половина сотрудников - боты;)
А получает зп за ботов не бот
Зажравшуюся индусню под жопу, молодец.
Откуда на индийцев такой баттхерт?
я не расист, но неистово плюсую.
Гений!
Кто проверять домашку то будет?
Конечно всё так и было как вам в новости написали.
А что если это просто что-то типа собеседования и их попросили распечатать код которым они ГОРДЯТСЯ, чтобы посмотреть что человек достиг и какой у него уровень
Ну хоть не от руки переписать
Сначала от руки пишешь, потом сканируешь, потом распознаешь и потом распечатываешь, ясен пень, всё логично
А для чего именно распечатать, не проще через Git посмотреть через историю изменений?
Путину пока только в папочках инфу приносят
Вот если бы законы тоже были в Гите, было бы вообще 🔥. Сразу можно посмотреть какой долбаёб внёс изменения и что вообще поменялось.
А там будет понятно, кто именно их вносил?
Мне кажется что смысл этой процедуры в том чтобы люди сами увидели как мало они пишут кода в Твиттере по сравнению с более мелкими компаниями.
Если абстрагироватся от Маска и твиттера, то заменить историю гит репозитория довольно просто, имея полный доступ к нему
Нет, не проще. Получит в бумаге ничего не стоит и объем можно оценить прям буквально.
А с чего вы взяли что там есть git? Может они через ftp файлы правят из под одной учетки?)
А чел-то с двойным дном
А может и многодонный
Т.е. чуваки годами сидели нихера не делали и сейчас дрожат, что их могут уволиться? Прям Сбер какой-то
Рядовой вторник почты России выглядит куда суровее.
что за военная комната, пояснительная бригада
war room - просто открытый канал коммуникаций (например в zoom) или реальный офис, где собирают людей для решения проблемы имеющей место в текущий момент.
Плохой перевод с английского. Штаб это.
Price list услуг товарища Маска:
Строка 7: Снять блокировку и разморозить логин товарища Трампа - 54 млрд долл. США
Строка 666: Прислать бумажные копии кода Твиттер - 2 млрд., валюта неразборчиво
Строка 13: Согласиться стать президентом США - TBD
)))))
Он не может стать президентом США так как родился в Африке
Ща им хату разнесет
Что за git такой про который все говорят?
ну если это не сарказм, то это система контроля версий - хранит изменения изменения кода. Как пример такой системы - github, gitlab, bitbucket etc.
Через git можно посмотреть кто какой код написал
ну чистки в коллективе неизбежны
Надеюсь Маск разгонит нахер всех этих индусов.
в чем провинились индусы
Адвокат по KYC Спирос везде без мыла пролезет
Это конечно самодурство. Но многие тут не понимают масштаба безделья в больших IT компаниях долины. Там можно работать 10 часов в неделю или 60 — и никакой разницы для карьеры не будет. Люди пинают хуи годами за огромные деньги
Скажите кто-нибудь Илону про git
В PayPal Илон вполне сам код писал, так что в курсе
Также первой мыслью было
git shortlog --all --summary
Ну там since ещё добавил, с какого момента, остальных выгнать)
Скоро посадит на входе бабушку-вахтёра с тетрадкой.
Чтобы все работники записывались когда приходят и уходят, чтобы доказать что они были на работе))
При таком подходе его цель - статистика нОркоманов, прАституток и пИдерастов в штате.
Печатали код я надеюсь не с корпоративного принтера?
Да это нормально. Ради безопасности надо чужих с синекур вычищать для своих. Эти люди костяк компании, поэтому чужих на улицу
Он еще и бабло отсудит, когда выяснится, что там эпизод из "Мертвых душ"
Как быстро в части комментариев Маска стали называть самодуром.
Распечатать код?) Недостаточно git?
"распечатать копии написанного ими кода — в качестве"
- Как тебе такое, Илон Маск?
У богатых бзик им нельзя пользоваться экранами. Им важную электронную почту распечатывают. Выражаясь родным русским реальным пацанам зашквар машинисткой за какой-то там оргтехникой работать
Илон придет и порядок наведет!
sexual harassment appeals incoming...
Не касается РФ, но интересная судебная практика из соседней страны:
https://court.gov.by/ru/vitebskij/oblastnoj/sud/press_sluzhba/soobscheniya/press_sluzhbi/fdaf6b3ff9c14229.html
E5 SJW E5!
Продакт менеджеры распечатали календарь с прошедшими созвонами и юзерстори в джире?
Я бы оставил тех, в чьих командах распечатки кода потолще)) ну и метрики получше)
Неправильно перевели новость — нужно от руки переписать
Интересно посмотреть, что за суперапп он хочет сделать из Твиттера.
Платежи туда прикрутить, еще что-то
У Маска адвокат по фамилии Спиро.
Да вы издаетесь)
В Миллиардах тоже Спиро был. И тоже адвокат.
В миллиардах был Спирос, и он работал в SEC (не адвокатом) :)
добрейшей души человек, нужно было заставить вручную приписывать
только пришел и уже уволил) haha classic
Норм, лайтово. Где-нить в Минцифры РФ потребовали бы письменно от руки на бумаге задокументировать весь код за последний квартал.
"В России тоже самое только хуже"(с)
Уже классика