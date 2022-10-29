Сотрудникам Twitter поручили распечатать копии кода, создали «военную комнату»: NYT — о первом дне Маска в офисе соцсети Статьи редакции
Предприниматель уже успел уволить несколько топ-менеджеров, писали СМИ.
- X Holdings II Илона Маска купила Twitter 27 октября 2022 года. Маск прибыл в штаб-квартиру Twitter накануне сделки и до конца недели встречался с его сотрудниками, рассказали пять источников The New York Times, осведомлённые о встречах.
- По данным СМИ, став владельцем соцсети, предприниматель уволил гендиректора компании Парага Агравала и некоторых других топ-менеджеров. По словам двух собеседников NYT, руководители полагали, что у них есть время до пятницы, когда будет закрыта сделка, но Маск получил деньги раньше и провернул всё в четверг.
- Ещё два источника рассказали, что Маск создал в офисе «военную комнату», чтобы разобраться в своём новом активе. Кроме предпринимателя с сотрудниками Twitter общались работники Tesla и другие доверенные лица покупателя, в том числе адвокат Маска Алекс Спиро. Он, в частности, обсуждал модерацию контента и юридические вопросы.
- На фоне опасений увольнений некоторым сотрудникам Twitter предложили распечатать копии недавно написанного ими кода — в качестве возможного доказательства их работы, рассказали два источника. Ещё три сотрудника сказали, что не получали никаких указаний от компании. Twitter и Маск не ответили на запросы о комментарии.
- Сам Маск анонсировал в Twitter создание совета по модерации контента в соцсети «с самыми разными точками зрения». До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по контенту или восстановлению аккаунтов, написал он и добавил, что пока в политику модерации контента не вносили изменений.
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Ахаха, распечатать код для доказательства работы. Похоже «половина» сотрудников пинает хуи на рабочем месте.
взял у соседа распечатку, отксерил, делов то
Комментарий удален модератором
Где в статье написано, что это именно Маск попросил распечатать сотрудников Твиттера код?
Далее распечатанный код сложат в папочку, и передадут сами знаете кому.
А в чем проблема распечатать код?
Нахуя?
Хейтеры на столько отбитые, что дальше заголовка ВС ничего прочитать не могут
Сидят на бесконечных созвонах и обмениваются мемчиками.
Так в большой компании легко можно погулять за нормальный оклад.
Или описали с таким оттенком, но похоже на восхождение еще одного диктатора под предлогом возвращения свободы всем от демократов) конечно, это только моё мнение)
Заставляет работать на работе. Вот это диктатура))
Если бы они не работали, их бы и так уволили. Даже самые лояльные не держат просто так сотрудников.
Ага, в фаангах держат например, чтобы инженеры не ушли к другому конкуренту, а уж будучи менеджером можно чаи гонять и маскировать свою деятельность целым отделом. Это даже не раз осмеивалось в сериалах и фильмах про итишечку
Причем, такое было задолго до фаангов и во всех странах и при любом экономическом строе
Head of diversity management считает по другому
Гений!
Как и в соцсети, половина сотрудников - боты;)
Bird of prey flying high
Подкачался раковиной
Вообще ни разу не удивлюсь, если при сокращении штата процентов на 25 в работе Twitter ничего не изменится. Раньше этим и Google страдала, но как только прижало — сразу выставила на мороз сомнительные проекты и их разработчиков.
слезы леволибералов в офисе твиттера потекут рекой
Долго ждать не пришлось
Чёт сплошные индийцы
внимание явно не на Маска
Она что-то замышляет
А для чего именно распечатать, не проще через Git посмотреть через историю изменений?
Путину пока только в папочках инфу приносят
Прямо в военную комнату
А там будет понятно, кто именно их вносил?
Да, в любом изменении можно посмотреть имя пользователя и его почту
Если перефразировать классика, у любого кода есть имя, фамилия и отчество 😅
Ну хоть не от руки переписать
Ща им хату разнесет
Печатали код я надеюсь не с корпоративного принтера?
Он еще и бабло отсудит, когда выяснится, что там эпизод из "Мертвых душ"
Зажравшуюся индусню под жопу, молодец.