Соцсети
Актерский Илья

Сотрудникам Twitter поручили распечатать копии кода, создали «военную комнату»: NYT — о первом дне Маска в офисе соцсети Статьи редакции

Предприниматель уже успел уволить несколько топ-менеджеров, писали СМИ.

  • X Holdings II Илона Маска купила Twitter 27 октября 2022 года. Маск прибыл в штаб-квартиру Twitter накануне сделки и до конца недели встречался с его сотрудниками, рассказали пять источников The New York Times, осведомлённые о встречах.
  • По данным СМИ, став владельцем соцсети, предприниматель уволил гендиректора компании Парага Агравала и некоторых других топ-менеджеров. По словам двух собеседников NYT, руководители полагали, что у них есть время до пятницы, когда будет закрыта сделка, но Маск получил деньги раньше и провернул всё в четверг.
  • Ещё два источника рассказали, что Маск создал в офисе «военную комнату», чтобы разобраться в своём новом активе. Кроме предпринимателя с сотрудниками Twitter общались работники Tesla и другие доверенные лица покупателя, в том числе адвокат Маска Алекс Спиро. Он, в частности, обсуждал модерацию контента и юридические вопросы.
  • На фоне опасений увольнений некоторым сотрудникам Twitter предложили распечатать копии недавно написанного ими кода — в качестве возможного доказательства их работы, рассказали два источника. Ещё три сотрудника сказали, что не получали никаких указаний от компании. Twitter и Маск не ответили на запросы о комментарии.
  • Сам Маск анонсировал в Twitter создание совета по модерации контента в соцсети «с самыми разными точками зрения». До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по контенту или восстановлению аккаунтов, написал он и добавил, что пока в политику модерации контента не вносили изменений.
Финансы
Полина Лааксо
СМИ: Илон Маск купил Twitter и уволил пять директоров — в том числе генерального и финансового Статьи редакции

«Птичку выпустили на свободу», — заявил новый владелец соцсети. Он же может стать её новым гендиректором, говорят источники.

Elon Musk @elonmusk

the bird is freed

#новость #twitter #илонмаск

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37 комментариев
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 Джон уик

Ахаха, распечатать код для доказательства работы. Похоже «половина» сотрудников пинает хуи на рабочем месте.

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Свежерег Июньский

взял у соседа распечатку, отксерил, делов то

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Комментарий удален модератором

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Григорий Орлов

Где в статье написано, что это именно Маск попросил распечатать сотрудников Твиттера код?

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Владимир Громов

Далее распечатанный код сложат в папочку, и передадут сами знаете кому.

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Eli

А в чем проблема распечатать код?

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Guy Fawkes

Нахуя?

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Советник Альянса

Хейтеры на столько отбитые, что дальше заголовка ВС ничего прочитать не могут

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Смешанный Женя

Сидят на бесконечных созвонах и обмениваются мемчиками.

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Саша Антипов

Так в большой компании легко можно погулять за нормальный оклад.

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Наблюдатель просто

Или описали с таким оттенком, но похоже на восхождение еще одного диктатора под предлогом возвращения свободы всем от демократов) конечно, это только моё мнение)

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Alex Shokhin

Заставляет работать на работе. Вот это диктатура))

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Наблюдатель просто

Если бы они не работали, их бы и так уволили. Даже самые лояльные не держат просто так сотрудников.

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Chok Chok

Ага, в фаангах держат например, чтобы инженеры не ушли к другому конкуренту, а уж будучи менеджером можно чаи гонять и маскировать свою деятельность целым отделом. Это даже не раз осмеивалось в сериалах и фильмах про итишечку

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t1r
будучи менеджером можно чаи гонять и маскировать свою деятельность целым отделом

Причем, такое было задолго до фаангов и во всех странах и при любом экономическом строе

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Доктор Богомол Тобогган

Head of diversity management считает по другому

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Целевой космос
распечатать копии написанного ими кода — в качестве возможного доказательства их работы

Гений!

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unknown

Как и в соцсети, половина сотрудников - боты;)

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Советник Альянса
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Доктор Богомол Тобогган

Bird of prey flying high

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Аня Деревянко

Подкачался раковиной

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Darth Swordman

Вообще ни разу не удивлюсь, если при сокращении штата процентов на 25 в работе Twitter ничего не изменится. Раньше этим и Google страдала, но как только прижало — сразу выставила на мороз сомнительные проекты и их разработчиков.

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MMT

слезы леволибералов в офисе твиттера потекут рекой

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Доктор Богомол Тобогган

Долго ждать не пришлось

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Целевой космос

Чёт сплошные индийцы

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Различный огонь

внимание явно не на Маска

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Аня Деревянко

Она что-то замышляет

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MadRat96

А для чего именно распечатать, не проще через Git посмотреть через историю изменений?

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роман долгополов

Путину пока только в папочках инфу приносят

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Dmitry Pasyutin

Прямо в военную комнату

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Романелло Кивогенс

А там будет понятно, кто именно их вносил?

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MadRat96

Да, в любом изменении можно посмотреть имя пользователя и его почту

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Звенислав Николаевич

Если перефразировать классика, у любого кода есть имя, фамилия и отчество 😅

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segamega

Ну хоть не от руки переписать

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Алеоп

Ща им хату разнесет

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Александр Саввин

Печатали код я надеюсь не с корпоративного принтера?

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Lyohins

Он еще и бабло отсудит, когда выяснится, что там эпизод из "Мертвых душ"

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Ildjarn

Зажравшуюся индусню под жопу, молодец.

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