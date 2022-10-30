Илон Маск распорядился начать увольнения в Twitter — NYT Статьи редакции
По словам источника, увольнения могут затронуть около 50% штата.
- Некоторых менеджеров уже попросили составить списки сотрудников, которые попадут под сокращения, пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями. Об этом же рассказал и собеседник Bloomberg.
- По словам трёх источников, некоторые команды сократят больше, чем другие. Сколько всего человек затронут увольнения и какие именно команды, неизвестно. По данным The Washington Post, сокращения могут затронуть около 50% штата, а первым может пострадать отдел Legal, Trust and Safety, который занимается модерацией контента. Всего в Twitter работает около 7500 человек.
- По данным NYT и The Washington Post, увольнения должны пройти до 1 ноября 2022 года — в это время сотрудники получают бонусы акциями. Они обычно составляют значительную часть зарплаты, и увольнения до этой даты позволят Маску избежать выплат. По условиям сделки он должен будет платить сотрудникам наличными, а не акциями.
- Twitter и представитель Маска не ответили на запросы о комментарии.
- Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд 27 октября 2022 года. По данным СМИ, он успел уволить пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В первый же день после сделки сотрудникам якобы поручили распечатать копии кода — в качестве возможного доказательства их работы, а сам Маск и его соратники несколько дней общались с работниками Twitter.
- Ещё до сделки источнии The Washington Post говорили, что Маск после покупки Twitter планирует уволить 75% штата. Сам предприниматель заявлял, что не планирует таких сокращений. Уволенные топ-менеджеры, по данным Insider, должны получить миллионы долларов компенсации. Но NYT пишет, что и их Маск вряд ли будет выплачивать.
2048 просмотров
Какой неэмпатичный этот Маск - видимо не практикует медитацию и не веган.
- Пора кэнселить токсов. Конфуций(с)
не ну парень сдержал слово.
75% не уволят. всего 50.
— Начать увольнения! Сейчас разберёмся, кто тут боты.
А где сводка за день?
@Таня Боброва вот кстати, День 249
Дежурные мышей не ловят
только что вышла! с утра совсем ничего не было по теме(
На распечатки написанного кода будут смотреть?)
скорее всего первыми уволят тех, кто распечатал.
"Некоторых менеджеров уже попросили составить списки сотрудников"
Себя они, естественно, в эти списки не включат
для этого есть их собственные менеджеры
По красоте на самом деле. Большинство IT-гигантов особенно на волне роста закидывает проблемы людьми, в итоге это в такую неповоротливую бюрократическую машину превращается, что лоу перформанс большинства ощущается не так сильно.
Собственно так не только у IT, но вообще у всех гигантов, да и немалой части просто крупного и среднего бизнеса
Чем твиттеры и твиттерки так обидели Маска? Может он внебрачный сын Дональда Трампа?
Потерь нет!
#1937
Там еще новость пришла, что он уволил топов с какой-то "причиной", из-за чего им не положены золотые парашюты (а речь там о суммах от 10 до 60 лямов на человека). Так что Маска ждут очередные приключения в судах.
Я думаю он с ними справиться, это только начало резонансов с его стороны.