Соцсети
Крестьянский Петя

Илон Маск распорядился начать увольнения в Twitter — NYT Статьи редакции

По словам источника, увольнения могут затронуть около 50% штата.

  • Некоторых менеджеров уже попросили составить списки сотрудников, которые попадут под сокращения, пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями. Об этом же рассказал и собеседник Bloomberg.
  • По словам трёх источников, некоторые команды сократят больше, чем другие. Сколько всего человек затронут увольнения и какие именно команды, неизвестно. По данным The Washington Post, сокращения могут затронуть около 50% штата, а первым может пострадать отдел Legal, Trust and Safety, который занимается модерацией контента. Всего в Twitter работает около 7500 человек.
  • По данным NYT и The Washington Post, увольнения должны пройти до 1 ноября 2022 года — в это время сотрудники получают бонусы акциями. Они обычно составляют значительную часть зарплаты, и увольнения до этой даты позволят Маску избежать выплат. По условиям сделки он должен будет платить сотрудникам наличными, а не акциями.
  • Twitter и представитель Маска не ответили на запросы о комментарии.
  • Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд 27 октября 2022 года. По данным СМИ, он успел уволить пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В первый же день после сделки сотрудникам якобы поручили распечатать копии кода — в качестве возможного доказательства их работы, а сам Маск и его соратники несколько дней общались с работниками Twitter.
  • Ещё до сделки источнии The Washington Post говорили, что Маск после покупки Twitter планирует уволить 75% штата. Сам предприниматель заявлял, что не планирует таких сокращений. Уволенные топ-менеджеры, по данным Insider, должны получить миллионы долларов компенсации. Но NYT пишет, что и их Маск вряд ли будет выплачивать.
Соцсети
Полина Лааксо
«Илон Маск купил Twitter — что дальше?»: три идеи предпринимателя, которые теперь как-то нужно воплотить в жизнь Статьи редакции

Он обещал превратить соцсеть в площадку для дискуссий без ботов и цензуры, а ещё в «суперапп». Правда, ни разу не уточнил, что всё это значит — и как именно он к этому придёт.

Источник: Northeast Now

#новость #twitter #илонмаск

2048 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Максим Горький

Какой неэмпатичный этот Маск - видимо не практикует медитацию и не веган.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

- Пора кэнселить токсов. Конфуций(с)

Ответить
Развернуть ветку
Единственный цветок

не ну парень сдержал слово.
75% не уволят. всего 50.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

— Начать увольнения! Сейчас разберёмся, кто тут боты.

Ответить
Развернуть ветку
Oleksandr Yatsenko

А где сводка за день?

Ответить
Развернуть ветку
Цивилизованный турник

@Таня Боброва вот кстати, День 249

Дежурные мышей не ловят

Ответить
Развернуть ветку
Крестьянский Петя

только что вышла! с утра совсем ничего не было по теме(

Ответить
Развернуть ветку
Александр Моисеев

На распечатки написанного кода будут смотреть?)

Ответить
Развернуть ветку
Максим Горький

скорее всего первыми уволят тех, кто распечатал.

Ответить
Развернуть ветку
Бухой Пикачу

"Некоторых менеджеров уже попросили составить списки сотрудников"
Себя они, естественно, в эти списки не включат

Ответить
Развернуть ветку
Служебный череп

для этого есть их собственные менеджеры

Ответить
Развернуть ветку
Служебный череп

По красоте на самом деле. Большинство IT-гигантов особенно на волне роста закидывает проблемы людьми, в итоге это в такую неповоротливую бюрократическую машину превращается, что лоу перформанс большинства ощущается не так сильно.

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Собственно так не только у IT, но вообще у всех гигантов, да и немалой части просто крупного и среднего бизнеса

Ответить
Развернуть ветку
Eli
По словам источника, увольнения могут затронуть около 50% штата.

Чем твиттеры и твиттерки так обидели Маска? Может он внебрачный сын Дональда Трампа?

Ответить
Развернуть ветку
Роботы из зубной пасты

Потерь нет!

Ответить
Развернуть ветку
bastardos_no_pasaran

#1937

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Talanov

Там еще новость пришла, что он уволил топов с какой-то "причиной", из-за чего им не положены золотые парашюты (а речь там о суммах от 10 до 60 лямов на человека). Так что Маска ждут очередные приключения в судах.

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Завацкая

Я думаю он с ними справиться, это только начало резонансов с его стороны.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
null