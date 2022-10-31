Сбой у Instagram*: миллионы пользователей получили предупреждение о блокировке профилей — The Verge Статьи редакции
В соцсети сказали, что изучают ситуацию.
- 31 октября 2022 года некоторым пользователям Instagram* пришли сообщения о блокировке учётной записи. Соцсеть подтвердила проблему в Twitter.
- По данным сервиса Downdetector, сбой начался около 16:00 мск, через час количество сообщений об ошибках превысило 7,7 тысячи. К 18:00 мск — снизилось до 3,8 тысячи.
- Проблема, по большей части коснулась пользователей iPhone, пишет The Verge. Сбой привёл к резкому сокращению количества подписчиков в профилях. Это помогает оценить его масштаб. Например, у издания стало на 10 тысяч меньше подписчиков, у Криштиану Роналду — на 3 млн, у собственного аккаунта Instagram* — на 1 млн.
*Instragram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России и внесённой в реестр террористов и экстремистов
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Ваще похую. Что такое инстаграм?
Соцсеть, благодаря которой жил весь малый бизнес за счет рекламы
Ноготочки, причесочки, коучи и тд
В том числе, помимо этого рестораны, бизнесы по продаже ручных изделий – мужчины тоже занимаются рекламой
Значит рассказываю, ноготочки #нинужна более, на огороде только мешают. Рестораны и бизнесы - это навязанные западом ценности (как и энтити вашенские инсто граммы). Кушать надо дома, картофан с огорода. По прическам, старым добрым острым топором или опаской кто побогаче (до Кулаков еще доберутся) с мыльным раствором налысо. Не забываем валять шерсть, колоть дрова. Зима близко
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нужный бизнес - это тот, за продукт которого потребитель готов платить
Типо продажи наркотиков?
смотря каких. если не вредит обществу - да
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когда нет аргументов, начинается подмена понятий, и вместо нужный/не нужный разговор перетекает в законный/незаконный
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их нет. все сводится к "мне не нравятся люди, которые пользуются этим продуктом, они бляди и капиталисты"
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А теперь где живёт такой бизнес?
Скорее выживает. Частично осталась в соцсети, так как поставить ВПН просто и есть наработанная аудитория, но теперь чаще ТГ-каналы и что-то вернулось во Вконтакте
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🤡
Извините, что вас побеспокоили на вашей домашней страничке.
Перед продажей Маску ботов чистят
Не пользуюсь инстой вообще и не пользовалась
пос@ть пойдешь - держи в курсе
Это, несомненно, большая трагедия для инсты
Инста - хороший инструмент для рекламы малого бизнеса, но как никак, эта платформа способствовала ухудшению качества и стоимости труда.
От части это поднимает среднюю цену услуг на просто хорошие услуги, делает заоблачной стоимость качественных услуг.
Ну а те кто не умеет конкурировать качеством, уходят в самозанятого и конкурируют ценой рекламируя сам себя в инсте.
Двоякие чувства от этой платформы, несколько интересных других сторон для среднего и малого бизнеса, но штука интересная - безусловно.
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Шок в экстремистской мете проводят массовые казни аккаунтов
Ничего удивительного в свете последних событий
Дали час назад блок на аккаунт. Ну, сделал всё, что они просили, отправил им на проверку. Думаю ок, наверное это надолго, сейчас зайду на запасной пустой. И сразу же дали блок и на него. Хе-хе. Оказывается у них такой "сбой".
Похоже Инстой все же экстремисты управляют.
Ой, да... Тоже получила такое "письмо счастья", а оно оказалось не из Хогвартса... Будет обидно, если таки удалят аккаунты по сути ни за что...
Интересно, сколько из них махнут рукой — и не надо, и не станут разблокировать?