Соцсети
Маша Цепелева

Сбой у Instagram*: миллионы пользователей получили предупреждение о блокировке профилей — The Verge Статьи редакции

В соцсети сказали, что изучают ситуацию.

  • 31 октября 2022 года некоторым пользователям Instagram* пришли сообщения о блокировке учётной записи. Соцсеть подтвердила проблему в Twitter.
  • По данным сервиса Downdetector, сбой начался около 16:00 мск, через час количество сообщений об ошибках превысило 7,7 тысячи. К 18:00 мск — снизилось до 3,8 тысячи.
Instagram Comms @InstagramComms

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

Нам известно, что у некоторых возникают проблемы с доступом к учётной записи. Мы изучаем ситуацию и приносим извинения за неудобства.
  • Проблема, по большей части коснулась пользователей iPhone, пишет The Verge. Сбой привёл к резкому сокращению количества подписчиков в профилях. Это помогает оценить его масштаб. Например, у издания стало на 10 тысяч меньше подписчиков, у Криштиану Роналду — на 3 млн, у собственного аккаунта Instagram* — на 1 млн.

*Instragram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России и внесённой в реестр террористов и экстремистов

#новость

2209 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Александр Владимирович

Ваще похую. Что такое инстаграм?

Ответить
Развернуть ветку
Arseny Zemlin

Соцсеть, благодаря которой жил весь малый бизнес за счет рекламы

Ответить
Развернуть ветку
Влад

Ноготочки, причесочки, коучи и тд

Ответить
Развернуть ветку
Arseny Zemlin

В том числе, помимо этого рестораны, бизнесы по продаже ручных изделий – мужчины тоже занимаются рекламой

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

Значит рассказываю, ноготочки #нинужна более, на огороде только мешают. Рестораны и бизнесы - это навязанные западом ценности (как и энтити вашенские инсто граммы). Кушать надо дома, картофан с огорода. По прическам, старым добрым острым топором или опаской кто побогаче (до Кулаков еще доберутся) с мыльным раствором налысо. Не забываем валять шерсть, колоть дрова. Зима близко

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Марат

нужный бизнес - это тот, за продукт которого потребитель готов платить

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Типо продажи наркотиков?

Ответить
Развернуть ветку
Марат

смотря каких. если не вредит обществу - да

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Марат

когда нет аргументов, начинается подмена понятий, и вместо нужный/не нужный разговор перетекает в законный/незаконный

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Марат

их нет. все сводится к "мне не нравятся люди, которые пользуются этим продуктом, они бляди и капиталисты"

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Cidirw Cidirw

А теперь где живёт такой бизнес?

Ответить
Развернуть ветку
Arseny Zemlin

Скорее выживает. Частично осталась в соцсети, так как поставить ВПН просто и есть наработанная аудитория, но теперь чаще ТГ-каналы и что-то вернулось во Вконтакте

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Вячеслав Горбачев

🤡

Ответить
Развернуть ветку
Егор

Извините, что вас побеспокоили на вашей домашней страничке.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Другач

Перед продажей Маску ботов чистят

Ответить
Развернуть ветку
Лариса Ло

Не пользуюсь инстой вообще и не пользовалась

Ответить
Развернуть ветку
Жесткий чайник

пос@ть пойдешь - держи в курсе

Ответить
Развернуть ветку
Макс Макаров

Это, несомненно, большая трагедия для инсты

Ответить
Развернуть ветку
Макс Усов

Инста - хороший инструмент для рекламы малого бизнеса, но как никак, эта платформа способствовала ухудшению качества и стоимости труда.

От части это поднимает среднюю цену услуг на просто хорошие услуги, делает заоблачной стоимость качественных услуг.

Ну а те кто не умеет конкурировать качеством, уходят в самозанятого и конкурируют ценой рекламируя сам себя в инсте.

Двоякие чувства от этой платформы, несколько интересных других сторон для среднего и малого бизнеса, но штука интересная - безусловно.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Andre Macareno

Шок в экстремистской мете проводят массовые казни аккаунтов

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Ничего удивительного в свете последних событий

Ответить
Развернуть ветку
n A

Дали час назад блок на аккаунт. Ну, сделал всё, что они просили, отправил им на проверку. Думаю ок, наверное это надолго, сейчас зайду на запасной пустой. И сразу же дали блок и на него. Хе-хе. Оказывается у них такой "сбой".

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Похоже Инстой все же экстремисты управляют.

Ответить
Развернуть ветку
Катя Мачалина

Ой, да... Тоже получила такое "письмо счастья", а оно оказалось не из Хогвартса... Будет обидно, если таки удалят аккаунты по сути ни за что...

Ответить
Развернуть ветку
Егор

Интересно, сколько из них махнут рукой — и не надо, и не станут разблокировать?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
null