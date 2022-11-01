TikTok предложил сотрудникам в России переехать на работу в Казахстан, Армению или Киргизию — РБК Статьи редакции
Желающие должны сами оплатить расходы на переезд и подписать допсоглашение, говорят источники.
- После объявления в России мобилизации сотрудникам российского офиса TikTok предложили три страны для релокации — Казахстан, Армению и Киргизию. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в компании и её бывшего сотрудника.
- Расходы на транспорт, жильё и другие сотрудник должен взять на себя, пишет издание. С середины октября компания позволила работать из любой страны, где у сотрудника есть разрешение на работу. Но для этого нужно подписать допсоглашение к трудовому договору, говорит источник.
- Представитель соцсети не ответил на запрос. 26 октября 2022 года руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина написала в LinkedIn, что компания открывает офис в Казахстане. Панина его возглавит.
- Один из источников рассказал, что до начала «военной операции» в российском офисе работали 200-300 человек, часть из них находилась на удалёнке не в России. Сейчас, судя по сообщениям в рабочих чатах, каждый третий находится в другой стране, добавил он.
- Близкий к TikTok собеседник рассказал, что часть сотрудников российского офиса стали работать в других международных командах, например ближневосточной, но при этом оставались сотрудниками российского офиса.
- В марте 2022 года TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать ролики из-за рубежа. Соцсеть приостановила работу в стране из-за закона о «фейках».
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Быстро они реагируют на ситуацию)
Осторожно, возможен захват руководства эстонцами.
"Расходы на транспорт, жильё и другие сотрудник должен взять на себя, пишет издание. "- ну супер предложение
Лучше, чем никакого
некоторым, тот же касперыч, даже за свой счет запрещает покидать страну. хотя вроде на удаленке работать можно, но только из квартиры в бирюлево, а из тбилиси нельзя..
Кто мешает купить российский VPN и работать из-за границы?
Ну, давайте пропустим тот факт, что это будет нарушением соглашения между сотрудником и работодателем, и так делать в принципе не очень.
Но, как минимум, вот есть у тебя рабочий ноут, под который сконфигурирован юбикей и туннель до рабочей же сетки.
Этот рабочий ноут подключен к Device Management Platform внутри компании.
И я вам скажу по секрету, оно отлично трэкает где и что находится.
Хоть обмажься впнами.
И в чем тут проблема? Оставляем ноутбук доверенному лицу в России или арендуем полку в датацентре, а сами удаленно подключаемся к ноутбуку. Если на ноутбуке установлен анальный зонд трекающий все запущенные приложения и коннекты могу предложить дешевую видеокамеру и usb эмулятор клавиатуры и мышки, для хардкорщиков можно сделать физическую "насадку" на клавиатуру и мышь, но вообще KVM должно хватить.
А потом тебе такие говорят, заедь завтра в офис подписать доки, и ты такой ((.
какая-то киберочередь в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу
А касперыч это не прочухает?
Главная новость тут - у TikTok есть офис в России. Да ещё и на 200-300 человек.
А что не в Сомали ? По качеству жизни также примерно.
Это такое великое счастье - работать в тикток, что надо все к чертям посылать и мчаться за свой счёт туда, где тебя не ждут?
после объявления мобилизации большая часть мужского населения страны предпочла бы, что б их не ждали и просто не трогали.
но если тебе нравится, когда тебя ждут прямо у подъезда мужчины в форме, то оставайся, совет да любовь
Так можно не посылать,никто не заставляет
Можно. Но это предложение было сделано
Ну и хорошо, потребности у всех разные. Не все планировали мобилизоваться
Только подлые трусы бегут из России, фу таким быть, но ничего скоро и эти недогосударства войдут в состав нашей страны. СССР будет востановлен!
Читал комментарий с выражением, но все равно как-то иронично звучит
Когда он заработает то?
ну вот в Казахстане, Армении и Киргизии он работает
Кстати, интересное расследование у The Bell, где показали как ТикТок стал оружием пропаганды в этом году, из-за того что в России перестали показывать зарубежные видео
https://thebell.io/amp/voyna-i-mir-v-tiktok-kak-rossiyskie-tiktok-khausy-prevratilis-v-ofisy-voennoy-propagandy
Мои слова всегда будут актуальны!
Пришло спасение откуда не ждали)
И заплатить 5000р, которые потом вернутся на счёт