Соцсети
Регулярный Филипп

TikTok предложил сотрудникам в России переехать на работу в Казахстан, Армению или Киргизию — РБК Статьи редакции

Желающие должны сами оплатить расходы на переезд и подписать допсоглашение, говорят источники.

  • После объявления в России мобилизации сотрудникам российского офиса TikTok предложили три страны для релокации — Казахстан, Армению и Киргизию. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в компании и её бывшего сотрудника.
  • Расходы на транспорт, жильё и другие сотрудник должен взять на себя, пишет издание. С середины октября компания позволила работать из любой страны, где у сотрудника есть разрешение на работу. Но для этого нужно подписать допсоглашение к трудовому договору, говорит источник.
  • Представитель соцсети не ответил на запрос. 26 октября 2022 года руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина написала в LinkedIn, что компания открывает офис в Казахстане. Панина его возглавит.
  • Один из источников рассказал, что до начала «военной операции» в российском офисе работали 200-300 человек, часть из них находилась на удалёнке не в России. Сейчас, судя по сообщениям в рабочих чатах, каждый третий находится в другой стране, добавил он.
  • Близкий к TikTok собеседник рассказал, что часть сотрудников российского офиса стали работать в других международных командах, например ближневосточной, но при этом оставались сотрудниками российского офиса.
  • В марте 2022 года TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать ролики из-за рубежа. Соцсеть приостановила работу в стране из-за закона о «фейках».

#новость #tiktok

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26 комментариев
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Илья

Быстро они реагируют на ситуацию)

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Вадим Д.

Осторожно, возможен захват руководства эстонцами.

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Kurt

"Расходы на транспорт, жильё и другие сотрудник должен взять на себя, пишет издание. "- ну супер предложение

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Bлaдuмup

Лучше, чем никакого

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Alex Anselm Melnikoff

некоторым, тот же касперыч, даже за свой счет запрещает покидать страну. хотя вроде на удаленке работать можно, но только из квартиры в бирюлево, а из тбилиси нельзя..

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Quiz

Кто мешает купить российский VPN и работать из-за границы?

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Shoo

Ну, давайте пропустим тот факт, что это будет нарушением соглашения между сотрудником и работодателем, и так делать в принципе не очень.
Но, как минимум, вот есть у тебя рабочий ноут, под который сконфигурирован юбикей и туннель до рабочей же сетки.
Этот рабочий ноут подключен к Device Management Platform внутри компании.
И я вам скажу по секрету, оно отлично трэкает где и что находится.
Хоть обмажься впнами.

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Quiz

И в чем тут проблема? Оставляем ноутбук доверенному лицу в России или арендуем полку в датацентре, а сами удаленно подключаемся к ноутбуку. Если на ноутбуке установлен анальный зонд трекающий все запущенные приложения и коннекты могу предложить дешевую видеокамеру и usb эмулятор клавиатуры и мышки, для хардкорщиков можно сделать физическую "насадку" на клавиатуру и мышь, но вообще KVM должно хватить.

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glimpse unthinkable

А потом тебе такие говорят, заедь завтра в офис подписать доки, и ты такой ((.

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Дмитрий Кедов

какая-то киберочередь в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу

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Disp Rosit

А касперыч это не прочухает?

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Валерий Кондрашин

Главная новость тут - у TikTok есть офис в России. Да ещё и на 200-300 человек.

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okman

А что не в Сомали ? По качеству жизни также примерно.

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B Bb

Это такое великое счастье - работать в тикток, что надо все к чертям посылать и мчаться за свой счёт туда, где тебя не ждут?

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Alex Anselm Melnikoff

после объявления мобилизации большая часть мужского населения страны предпочла бы, что б их не ждали и просто не трогали.
но если тебе нравится, когда тебя ждут прямо у подъезда мужчины в форме, то оставайся, совет да любовь

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Аня Деревянко

Так можно не посылать,никто не заставляет

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B Bb

Можно. Но это предложение было сделано

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Аня Деревянко

Ну и хорошо, потребности у всех разные. Не все планировали мобилизоваться

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Сергей Петров

Только подлые трусы бегут из России, фу таким быть, но ничего скоро и эти недогосударства войдут в состав нашей страны. СССР будет востановлен!

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Руслан Бухараев

Читал комментарий с выражением, но все равно как-то иронично звучит

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Maria

Когда он заработает то?

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Julie

ну вот в Казахстане, Армении и Киргизии он работает

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Allestor Klei

Кстати, интересное расследование у The Bell, где показали как ТикТок стал оружием пропаганды в этом году, из-за того что в России перестали показывать зарубежные видео
https://thebell.io/amp/voyna-i-mir-v-tiktok-kak-rossiyskie-tiktok-khausy-prevratilis-v-ofisy-voennoy-propagandy

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Бегите, глупцы!

Мои слова всегда будут актуальны!

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PollyR

Пришло спасение откуда не ждали)

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Тбилисский сверчок

И заплатить 5000р, которые потом вернутся на счёт

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