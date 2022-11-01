Соцсети
Артур Томилко

Вдвое меньше рекламы, приоритет в реплаях и доступ к платным изданиям: Илон Маск анонсировал изменения Twitter Blue Статьи редакции

Он рассчитывает, что это увеличит доходы сервиса и позволит платить вознаграждения авторам контента.

  • Подписка Twitter Blue подорожает в США с $4,99 до $8, в других странах — «пропорционально паритету покупательной способности», рассказал Маск.
  • Платные подписчики смогут верифицировать свои профили, будут видеть вдвое меньше рекламы, получат приоритет в реплаях, упоминаниях и поиске, а также — возможность публиковать длинные видео и аудио.
  • Кроме того, пользователи с Twitter Blue смогут читать платные материалы изданий, которые присоединятся к партнерской программе соцсети.
Elon Musk @elonmusk

This will also give Twitter a revenue stream to reward content creators

Это также даст Twitter поток дохода для вознаграждения создателей контента
  • Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд 27 октября 2022 года. По данным СМИ, он успел уволить пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров.
  • После покупки соцсети Маск распустил весь совет директоров компании, говорится в документах SEC. Он стал единоличным руководителем фирмы, но утверждает, что это временно. Кто войдёт в обновлённый совет директоров, пока неизвестно.
  • Кроме того, основатель Twitter Джек Дорси сохранил долю в соцсети — 2,4%. По данным Insider, стоимость принадлежащих ему примерно 18 млн акций оценивается в $1 млрд.
Соцсети
Полина Лааксо
«Илон Маск купил Twitter — что дальше?»: три идеи предпринимателя, которые теперь как-то нужно воплотить в жизнь Статьи редакции

Он обещал превратить соцсеть в площадку для дискуссий без ботов и цензуры, а ещё в «суперапп». Правда, ни разу не уточнил, что всё это значит — и как именно он к этому придёт.

Источник: Northeast Now

#новость #маск #твиттер

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17 комментариев
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 Деда Миша

Потом появится подписка Blue Pro, которая позволит видеть в три раза меньше рекламы
Ну и так далее)

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Деда Миша

И ультра подписка Twitter Black за 99.99, которая позволит вообще убрать рекламу и появится символ vip рядом с ником (по желанию)

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Rafa Ramazanov

Ещё подписка "Space X and Tesla" позволяющий лететь в космос (в будущем и на Марс) и брать бесплатно в аренду теслу за 99999$ в месяц

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Кто-то такой

Ай да Илон, ай да Маск!
Ну, до этого писали про повышение до 20$ на подписку, а теперь всего 8 — прям по-божески.

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Сложный супер_стар

Так всё было..))

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Кто-то такой

Кинг на то и Кинг. Приструнил так приструнил 👍

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Sevastyan Abashkin

Так 20 это вроде для верифицированных, чтобы галочку сохранить

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Igor Ok

брать деньги у рекламодателей за показ рекламы
🤝
брать деньги у пользователей чтобы не показывать рекламу

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Васисуалий Лоханкин

Звучит довольно интересно, посмотрим, насколько взлетит.

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Artur Kuramshin

Осталось объявить Твиттер единственной официальной марсианской соцсетью

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Деда Миша

Маскианской

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Подводной бас
приоритет в реплаях

О, это как платные комменты на VC, кверху пришпилены, только не за один, а за все в месяц

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Rafa Ramazanov

"Ха-ха, кто хейтил ВБ ? По их стратегии идут "

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Костя Галушкин

Ну хотя бы ценник поадекватнее по сравнению с 20 баксами/месяц (да хотя этот ваш Твиттер blue и 5 баксов/месяц еле стоит) + галочку я бы оставил для всех желающих, чтобы её не покупали, а реально заслуживали самые известные люди в мире/стране/регионе

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VS

Приоритет в реплаях кмк большая ошибка

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Alexander Klimanskiy

Он сам готов платить 8 баксов в месяц за твиттер?

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Chris Mei
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