Вдвое меньше рекламы, приоритет в реплаях и доступ к платным изданиям: Илон Маск анонсировал изменения Twitter Blue Статьи редакции
Он рассчитывает, что это увеличит доходы сервиса и позволит платить вознаграждения авторам контента.
- Подписка Twitter Blue подорожает в США с $4,99 до $8, в других странах — «пропорционально паритету покупательной способности», рассказал Маск.
- Платные подписчики смогут верифицировать свои профили, будут видеть вдвое меньше рекламы, получат приоритет в реплаях, упоминаниях и поиске, а также — возможность публиковать длинные видео и аудио.
- Кроме того, пользователи с Twitter Blue смогут читать платные материалы изданий, которые присоединятся к партнерской программе соцсети.
- Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд 27 октября 2022 года. По данным СМИ, он успел уволить пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров.
- После покупки соцсети Маск распустил весь совет директоров компании, говорится в документах SEC. Он стал единоличным руководителем фирмы, но утверждает, что это временно. Кто войдёт в обновлённый совет директоров, пока неизвестно.
- Кроме того, основатель Twitter Джек Дорси сохранил долю в соцсети — 2,4%. По данным Insider, стоимость принадлежащих ему примерно 18 млн акций оценивается в $1 млрд.
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Потом появится подписка Blue Pro, которая позволит видеть в три раза меньше рекламы
Ну и так далее)
И ультра подписка Twitter Black за 99.99, которая позволит вообще убрать рекламу и появится символ vip рядом с ником (по желанию)
Ещё подписка "Space X and Tesla" позволяющий лететь в космос (в будущем и на Марс) и брать бесплатно в аренду теслу за 99999$ в месяц
Ай да Илон, ай да Маск!
Ну, до этого писали про повышение до 20$ на подписку, а теперь всего 8 — прям по-божески.
Так всё было..))
Кинг на то и Кинг. Приструнил так приструнил 👍
Так 20 это вроде для верифицированных, чтобы галочку сохранить
брать деньги у рекламодателей за показ рекламы
🤝
брать деньги у пользователей чтобы не показывать рекламу
Звучит довольно интересно, посмотрим, насколько взлетит.
Осталось объявить Твиттер единственной официальной марсианской соцсетью
Маскианской
О, это как платные комменты на VC, кверху пришпилены, только не за один, а за все в месяц
"Ха-ха, кто хейтил ВБ ? По их стратегии идут "
Ну хотя бы ценник поадекватнее по сравнению с 20 баксами/месяц (да хотя этот ваш Твиттер blue и 5 баксов/месяц еле стоит) + галочку я бы оставил для всех желающих, чтобы её не покупали, а реально заслуживали самые известные люди в мире/стране/регионе
Приоритет в реплаях кмк большая ошибка
Он сам готов платить 8 баксов в месяц за твиттер?