Tumblr разрешил контент для взрослых — через четыре года после его запрета Статьи редакции
Фото голого тела публиковать можно, рекламу секс-услуг и порнографию — нельзя.
- Социальная сеть микроблогов Tumblr изменила принципы модерации контента. На платформе снова можно публиковать материалы сексуального характера, включая тексты, фото обнаженного тела и видео эротического содержания. Администрация сервиса просит помечать такой контент тегом «сексуальные темы».
- Публикация порнографии по-прежнему ограничена, за исключением «исторически значимого искусства, изображающего половые акты».
- Новые правила также запрещают рекламные материалы для взрослых, продвижение секс-услуг и эротический контент с изображением детей.
- Tumblr ввёл запрет на весь контент для взрослых 17 декабря 2018 года после того, как приложение сервиса было удалено из App Store из-за детской порнографии. Через два месяца после введённых ограничений трафик Tumblr упал на 30%.
- 12 августа 2019 года Verizon продала Tumblr компании Automattic — владельцу WordPress. Сумма сделки составила «менее $3 млн». В 2013 году сервис оценивался в $1,1 млрд, а в 2016 — уже в $230 млн.
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Я уже другие места нашел, пока вы там как пчелы против меда боролись
Я случайно наткнулся в инете на «BDSMLR», это как Тамблр, но чисто с порно
друг подсказал)
Таких друзей ценить нужно!
Согласен. Зачем он теперь нужен, ещё и с ограничениями когда есть тот же реддит
Наконец доперли, что выстрелили себе в ногу и заблокировали основную аудиторию.
Выстрел в член аудитории
Купить за овердохуера → запретить NSFW → просрать половину стоимости и аудиторию → продать за одну десятую оригинального ценника → вернуть NSFW.
Г — Гении.
Приоткрыть ворота
а все уже надо было раньше
@elonmusk ваше слово?) надо бы в твиторе что-то сделать
Twimbler? Ограничение на размер сисег - не больше 2го, за $8 можно запостить фото МПХ для подтверждения и очень много ЛГБТ-контента, при этом баны натуралов?
Так там и так все что угодно можно публиковать. И даже то, что нельзя, по крайней мере я там очень много порнухи видел.
там и не ограничивают особо) Сегодня как раз была новость о публикации видео с пэйволлом, видимо хотят отработать часть аудитории онлифанс
О-ля-ля))
Могли бы и порнуху по подписке выставлять, заработали бы однозначно. Никаких детей, разумеется.
Любопытно, сколько пользователей у них сейчас, сколько-нибудь значимое количество пользователей осталось ли?
Не замечал, чтобы там порнуха куда-то пропадала.
Боты, которые порнухи грузили окалались силнее.
Но чисто для справки: 2 картинки улетели в бан, хотя там даже не то, что порно, даже эротикой то не назвать.
Это генерировала нейросеть?
Нет, это я вручную собирал.
Спасибо, но моя девушка постарела за это время и не хочет больше сниматься НЮ.
Найди другую в чём проблема
💵💵💵💵💵💵💵💵💸💸💸💸💸💸
Ибо сиськи правят миром!
А есть же tumbex..?
Но уже было поздно)
Интересно, через сколько COUB вернёт NSFW :-D
Все, что меня связывало с tumblr последние лет 5 — сообщения на почту, что на меня кто-то подписался. По ссылке там раздетые женщины, причем какие-то полухоум милфы. Ни о чем. И это, получается, было время, когда они там были запрещены..?