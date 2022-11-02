Соцсети
Артур Томилко

Tumblr разрешил контент для взрослых — через четыре года после его запрета Статьи редакции

Фото голого тела публиковать можно, рекламу секс-услуг и порнографию — нельзя.

Источник: The Hustle
  • Социальная сеть микроблогов Tumblr изменила принципы модерации контента. На платформе снова можно публиковать материалы сексуального характера, включая тексты, фото обнаженного тела и видео эротического содержания. Администрация сервиса просит помечать такой контент тегом «сексуальные темы».
  • Публикация порнографии по-прежнему ограничена, за исключением «исторически значимого искусства, изображающего половые акты».
  • Новые правила также запрещают рекламные материалы для взрослых, продвижение секс-услуг и эротический контент с изображением детей.

Нагота и другие материалы для взрослых в основном приветствуются. Мы здесь не для того, чтобы судить о вашем искусстве. Надеемся, что это изменение даст каждому возможность создать свой собственный опыт и безопасно исследовать то, что вы любите.

Администрация Tumblr
  • Tumblr ввёл запрет на весь контент для взрослых 17 декабря 2018 года после того, как приложение сервиса было удалено из App Store из-за детской порнографии. Через два месяца после введённых ограничений трафик Tumblr упал на 30%.
  • 12 августа 2019 года Verizon продала Tumblr компании Automattic — владельцу WordPress. Сумма сделки составила «менее $3 млн». В 2013 году сервис оценивался в $1,1 млрд, а в 2016 — уже в $230 млн.
Истории
«Здорово, что Tumblr никому не интересен — даже сайт не обновляют»: как развалился проект с оценкой в $1 млрд Статьи редакции

Сервис микроблогов привлекал сотни миллионов пользователей и прослыл народной трибуной, а затем потерял 99% в цене. История борьбы Tumblr с 4chan, собственными пользователями и амбициями новых владельцев — в конспекте The Atlantic.

«Это мы с вами виноваты в том, что Verizon потеряла целый миллиард. Похлопаем же себе». Примечание: Verizon выкупила Yahoo в 2016 году.

#новость #tumblr

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29 комментариев
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 Денис

Я уже другие места нашел, пока вы там как пчелы против меда боролись

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Arseny Zemlin

Я случайно наткнулся в инете на «BDSMLR», это как Тамблр, но чисто с порно

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Брат мужа знакомой
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Сергей Мазур

друг подсказал)

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Денис

Таких друзей ценить нужно!

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Сергей Марков

Согласен. Зачем он теперь нужен, ещё и с ограничениями когда есть тот же реддит

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Евгений Фрост

Наконец доперли, что выстрелили себе в ногу и заблокировали основную аудиторию.

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Юрий Б.

Выстрел в член аудитории

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Советник Альянса

Купить за овердохуера → запретить NSFW → просрать половину стоимости и аудиторию → продать за одну десятую оригинального ценника → вернуть NSFW.

Г — Гении.

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Юрий Б.

Приоткрыть ворота

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Брат мужа знакомой

а все уже надо было раньше

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Сергей Мазур

@elonmusk ваше слово?) надо бы в твиторе что-то сделать

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Caomhan Macha

Twimbler? Ограничение на размер сисег - не больше 2го, за $8 можно запостить фото МПХ для подтверждения и очень много ЛГБТ-контента, при этом баны натуралов?

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Аким Гребенкин

Так там и так все что угодно можно публиковать. И даже то, что нельзя, по крайней мере я там очень много порнухи видел.

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Mike

там и не ограничивают особо) Сегодня как раз была новость о публикации видео с пэйволлом, видимо хотят отработать часть аудитории онлифанс

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Виктория Никанорова

О-ля-ля))

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Вадим Д.

Могли бы и порнуху по подписке выставлять, заработали бы однозначно. Никаких детей, разумеется.
Любопытно, сколько пользователей у них сейчас, сколько-нибудь значимое количество пользователей осталось ли?

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Alex

Не замечал, чтобы там порнуха куда-то пропадала.

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Советник Альянса

Боты, которые порнухи грузили окалались силнее.

Но чисто для справки: 2 картинки улетели в бан, хотя там даже не то, что порно, даже эротикой то не назвать.

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Юрий Б.

Это генерировала нейросеть?

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Советник Альянса

Нет, это я вручную собирал.

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Константин Вершинин

Спасибо, но моя девушка постарела за это время и не хочет больше сниматься НЮ.

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Demon Beliajov

Найди другую в чём проблема

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MEGAtraXXXer666

💵💵💵💵💵💵💵💵💸💸💸💸💸💸

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Zloy Marketolog

Ибо сиськи правят миром!

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Confoederatio Helvetica

А есть же tumbex..?

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Макс Макаров

Но уже было поздно)

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Александр Лебединский

Интересно, через сколько COUB вернёт NSFW :-D

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Давно Зареган

Все, что меня связывало с tumblr последние лет 5 — сообщения на почту, что на меня кто-то подписался. По ссылке там раздетые женщины, причем какие-то полухоум милфы. Ни о чем. И это, получается, было время, когда они там были запрещены..?

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