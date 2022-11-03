CNBC и Bloomberg: Илон Маск планирует запретить удалёнку в Twitter и уволить 3700 сотрудников — половину штата Статьи редакции
В июне он обещал, что не будет запрещать дистанционную работу.
- Илон Маск планирует объявить об увольнении 50% сотрудников Twitter — примерно 3700 человек — в пятницу, 4 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Информация об увольнениях есть и у CNBC. Так предприниматель надеется сократить расходы соцсети.
- Как сообщает CNBC, Маск планировал встретиться с консультантами и обсудить с ними предстоящие сокращения, а уведомление о встрече было видно сотрудникам во внутренних системах компании.
- По данным Bloomberg, предприниматель также планирует отменить удалённую работу в Twitter и заставить сотрудников приходить в офисы — но для некоторых могут сделать исключения.
- Источники издания отмечают, что планы по количеству уволенных могут измениться. Среди рассматриваемых сценариев сокращений — выплата выходного пособия за два месяца.
- В июне 2022 года Илон Маск запретил работать на удалёнке сотрудникам Tesla, а работникам Twitter на встрече с ними обещал, что запрещать дистанционную работу не будет. Всего удалённо работает около четверти сотрудников соцсети.
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По-моему, новостей о том, что Маск планирует увольнения в Твиттере еще недостаточно. Надо добавить штук сорок, наверное, тогда все будет ок.
Увольняет тех, кто не смог распечатать код или настаивал на удалёнке?
Скорее тех кто постоянно двигает дедлайны.
Твиттер — двигатель дедлайнов!
Cкорее тех, кто устроил из твитера помойку с цензурой.
И лишних бюрократов
Тех, кто распечатал, я бы наверное увольнял. Но возможно Маску нужным именно такие послушные рабы.
тех кто радостно не поддержал идею с галочкой за 20 $ в месяц)
Эта музыка будет вечной.
Подождём 4 ноября. Загну листок календаря
Это очень интересная затея. Можно понаблюдать за работой приложения - если будут проблемы, значит пострадали невиновные.
Маск просто гигачад
Поменять местами сотрудников Машиностроительного завода Маска и сотрудников газеты Твиттер. Было бы забавно.
Великий Шататель. С ним явно не соскучишься :)
В РФ некоторые компании запрещают удаленку из других стран - фу, Мордор !
Маск отменяет удаленку - ничо, норм. Вот где настоящая свобода!