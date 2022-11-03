Twitter запланировал сделать редактирование твитов бесплатным для всех пользователей — Bloomberg Статьи редакции
И ввести платную верификацию уже с 7 ноября.
- Twitter планирует начать продажу «синих галочек» верификации уже с 7 ноября 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
- Верификация аккаунтов будет частью подписки за $8 в месяц. Пользователи, у которых уже есть значки, получат льготный период на несколько месяцев — после нужно будет заплатить или верификацию отзовут, сказал один из собеседников.
- При этом, по словам одного из источников, функцию редактирования твитов сделают бесплатной для всех пользователей. Сейчас доступ к ней есть у пользователей с подпиской Twitter Blue за $4,99 в месяц. Собеседник добавил, что это изменение могут ввести до 6 ноября.
- Возможно, сроки поменяются, отмечают источники. Twitter не ответил на запрос о комментарии.
- Илон Маск купил Twitter в конце октября 2022 года. По словам источников, он планирует объявить об увольнении 50% сотрудников компании (около 3700 человек) и запретить удалёнку. Кроме того, как писали СМИ, предприниматель уже уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров.
- О том, что Маск хочет ввести в Twitter платную верификацию, писало The Verge. По данным издания, для этого хотят изменить подписку Twitter Blue и добавить в неё больше возможностей, подняв цену подписки до $20 в месяц.
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Ну ни хрена ж себе, вот это щедрость!
Вообще, здесь сложно не согласиться со Стивеном Кингом - верификация аккаунта нужна прежде всего самому Твиттеру.
Согласен, бичи лепить и троллить будут
Чтобы отбить затраты в 44 млрд. достаточно продать годовой абонемент на синюю галочку всего 460 миллионам пользователей...
Удачи
Убедить себя, что так и будет и убедить их, что это жизненно необходимо. Хотя, как знать, что ещё у Маска в рукавах.
И кто скрывается под маской Маска..
Неужто Филипп Бедросович?!
- Одним словом – румын!
- Он же болгарин?
- Да какая разница!
Светлана Богачева
что то останется бесплатным?Маск что с ума сошел?
Останется? сейчас можно редактировать твиты бесплатно?
Новая маск-метла по-новому метёт?
Новость должна выглядеть так:
Twitter запланировал сделать редактирвоание твитов бесплатным для всех пользователей
Аттракционы неслыханной щедрости...
Жги, Илон)))
Сейчас Филон покажет свои управленческие таланты
Такая Верификация мне напомнило Индульгенцию.
Заплатил - отпустили грехи. Не заплатил - грешен.
Да ввел бы платное пользование для всех. Делов то.