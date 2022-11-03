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Twitter запланировал сделать редактирование твитов бесплатным для всех пользователей — Bloomberg Статьи редакции

И ввести платную верификацию уже с 7 ноября.

  • Twitter планирует начать продажу «синих галочек» верификации уже с 7 ноября 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
  • Верификация аккаунтов будет частью подписки за $8 в месяц. Пользователи, у которых уже есть значки, получат льготный период на несколько месяцев — после нужно будет заплатить или верификацию отзовут, сказал один из собеседников.
  • При этом, по словам одного из источников, функцию редактирования твитов сделают бесплатной для всех пользователей. Сейчас доступ к ней есть у пользователей с подпиской Twitter Blue за $4,99 в месяц. Собеседник добавил, что это изменение могут ввести до 6 ноября.
  • Возможно, сроки поменяются, отмечают источники. Twitter не ответил на запрос о комментарии.
Elon Musk @elonmusk

You will also get:

- Priority in replies, mentions & search, which is essential to defeat spam/scam

- Ability to post long video & audio

- Half as many ads

Илон Маск — о том, что ещё получат подписчики Blue за $8 в месяц
  • Илон Маск купил Twitter в конце октября 2022 года. По словам источников, он планирует объявить об увольнении 50% сотрудников компании (около 3700 человек) и запретить удалёнку. Кроме того, как писали СМИ, предприниматель уже уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров.
  • О том, что Маск хочет ввести в Twitter платную верификацию, писало The Verge. По данным издания, для этого хотят изменить подписку Twitter Blue и добавить в неё больше возможностей, подняв цену подписки до $20 в месяц.
Соцсети
Полина Лааксо
«Илон Маск купил Twitter — что дальше?»: три идеи предпринимателя, которые теперь как-то нужно воплотить в жизнь Статьи редакции

Он обещал превратить соцсеть в площадку для дискуссий без ботов и цензуры, а ещё в «суперапп». Правда, ни разу не уточнил, что всё это значит — и как именно он к этому придёт.

Источник: Northeast Now

#новость #twitter

1059 просмотров
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18 комментариев
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 Вадим Д.

Ну ни хрена ж себе, вот это щедрость!

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Слегка Придурковатый

Вообще, здесь сложно не согласиться со Стивеном Кингом - верификация аккаунта нужна прежде всего самому Твиттеру.

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daddymedved

Согласен, бичи лепить и троллить будут

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Марат Яз

Чтобы отбить затраты в 44 млрд. достаточно продать годовой абонемент на синюю галочку всего 460 миллионам пользователей...

Удачи

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Вадим Д.

Убедить себя, что так и будет и убедить их, что это жизненно необходимо. Хотя, как знать, что ещё у Маска в рукавах.

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Марат Яз

И кто скрывается под маской Маска..

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Вадим Д.

Неужто Филипп Бедросович?!

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Марат Яз

- Одним словом – румын!
- Он же болгарин?
- Да какая разница!

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Саша Прохоренко

Светлана Богачева

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Илья Фролов

что то останется бесплатным?Маск что с ума сошел?

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lakoros

Останется? сейчас можно редактировать твиты бесплатно?

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Марина Огурцова

Новая маск-метла по-новому метёт?

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igotosochi

Новость должна выглядеть так:

Twitter запланировал сделать редактирвоание твитов бесплатным для всех пользователей

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Александр Пустовалов

Аттракционы неслыханной щедрости...

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Степан Цветков

Жги, Илон)))

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Sergeant Ding

Сейчас Филон покажет свои управленческие таланты

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Артур А.

Такая Верификация мне напомнило Индульгенцию.
Заплатил - отпустили грехи. Не заплатил - грешен.

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Мяу

Да ввел бы платное пользование для всех. Делов то.

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