Instagram* начал тестировать продажу NFT в приложении Статьи редакции
Первое время соцсеть не будет брать комиссию с покупок.
- Instagram* разработал инструменты для создания, демонстрации и продажи NFT, сообщил TechCrunch. Первым партнёром станет сервис Polygon, работающий на базе блокчейна Ethereum.
- Покупать NFT можно будет в приложении, Instagram* не будет брать комиссию. Функцию начали тестировать с «небольшой группой» авторов в США. После она станет доступна в других странах.
- В приложении также будет отображаться информация о NFT-коллекциях пользователя c торговой площадки OpenSea.
- Instagram* работал над функцией, связанной с NFT, с июля 2021 года.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России.
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И ведь найдутся покупатели...
Купить за 1000 баксов чтобы потом продать лохам за 1👍
С каждой подобной новостью, все больше скучаю по душевному интернету нулевых
чего-то они запоздали, пузырь-то лопнул уже, не?
Ну так пока ТЗ, потом ХЗ, разработка, тестирование, изменение цвета кнопки, МВП, бета тест, крупные компании прыгают по поезда хайпа когда не то что поезд ушёл, а пути разобрали и кладбище на этом месте открыли
Рынок НФТ: схлопывается на 93% процента в 2022
Инстаграм: начал тестировать продажу NFT в приложении
серьезно?
Мало того, что максимально сомнительно так еще и токсично для русских, вроде по весне проходила новость, что у русских на какой-то nft площадке отобрали купленные картинки из-за санкции ))
Только у русских отобрали? Или у всех россиян?
Админ вычислил всех проживающих на территории рф по айпи и отобрал картинки )
это была детская боль после катки в кс 1.5, он запомнил их и спустя годы всё-таки вычислил их по айпи
Так Instagram в РФ является экстремистским, о какой токсичности речь вообще?
Токсичность в квадрате !
Ждем новую дополнительную вкладку NFT вконтакте, у нас ведь так любят пихать туда все, что есть за рубежом
у меня уже есть
Instagram* начал тестировать психологический возраст
Они еще нужны кому-то?
Где свое nft покупали туда и обращайтесь
Так. А если купил, перепродать можно будет?