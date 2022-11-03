Соцсети
Маша Цепелева

Instagram* начал тестировать продажу NFT в приложении Статьи редакции

Первое время соцсеть не будет брать комиссию с покупок.

  • Instagram* разработал инструменты для создания, демонстрации и продажи NFT, сообщил TechCrunch. Первым партнёром станет сервис Polygon, работающий на базе блокчейна Ethereum.
  • Покупать NFT можно будет в приложении, Instagram* не будет брать комиссию. Функцию начали тестировать с «небольшой группой» авторов в США. После она станет доступна в других странах.
  • В приложении также будет отображаться информация о NFT-коллекциях пользователя c торговой площадки OpenSea.
  • Instagram* работал над функцией, связанной с NFT, с июля 2021 года.
NFT-коллекции в приложении
Пример покупки

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России.

#новость #nft

747 просмотров
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19 комментариев
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Всеобщий кавалер
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у нас отмена

И ведь найдутся покупатели...

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ЯжПрограммист

Купить за 1000 баксов чтобы потом продать лохам за 1👍

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Александр Немцов

С каждой подобной новостью, все больше скучаю по душевному интернету нулевых

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da Loonie

чего-то они запоздали, пузырь-то лопнул уже, не?

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ЯжПрограммист

Ну так пока ТЗ, потом ХЗ, разработка, тестирование, изменение цвета кнопки, МВП, бета тест, крупные компании прыгают по поезда хайпа когда не то что поезд ушёл, а пути разобрали и кладбище на этом месте открыли

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Рома Кунашко

Рынок НФТ: схлопывается на 93% процента в 2022
Инстаграм: начал тестировать продажу NFT в приложении

серьезно?

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Михаил

Мало того, что максимально сомнительно так еще и токсично для русских, вроде по весне проходила новость, что у русских на какой-то nft площадке отобрали купленные картинки из-за санкции ))

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Марат Яз

Только у русских отобрали? Или у всех россиян?

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Михаил

Админ вычислил всех проживающих на территории рф по айпи и отобрал картинки )

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Dmitry Pushin

это была детская боль после катки в кс 1.5, он запомнил их и спустя годы всё-таки вычислил их по айпи

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Vitaliy Raskalov

Так Instagram в РФ является экстремистским, о какой токсичности речь вообще?

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Михаил

Токсичность в квадрате !

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у нас отмена

Ждем новую дополнительную вкладку NFT вконтакте, у нас ведь так любят пихать туда все, что есть за рубежом

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виктор сикрит

у меня уже есть

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умный человек

Instagram* начал тестировать психологический возраст

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се ля ви

Они еще нужны кому-то?

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Nikolay Kenig

Где свое nft покупали туда и обращайтесь

Так. А если купил, перепродать можно будет?

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Alexander Klimanskiy
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