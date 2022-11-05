Twitter уволил 50% сотрудников, штат модераторов сократился на 15% Статьи редакции
В компании уверяют, что «основные возможности модерации» при этом остались прежними.
- Twitter сократила количество сотрудников на 50%, сообщил глава отдела безопасности и соблюдения принципов этики соцсети Йоэль Рот.
- В меньшей степени увольнения затронули отделы по защите от дезинформации — сократили примерно 15% команды, которая отвечает за предотвращение распространения дезинформации и другого вредоносного контента, сообщил Рот. При этом «основные возможности модерации» компании остались прежними.
- В то же время канал NBC со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников Twitter передаёт, что сокращения «нанесли удар» именно по этим отделам. По словам Рота, компания ограничила из соображений безопасности доступ к внутренним инструментам для некоторых сотрудников, включая некоторых членов его команды. На большинство модераторов это не повлияло, доступ вернут в ближайшее время.
- Reuters, ссылаясь на публикации в сотрудников компании, пишет, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды.
- Как сообщал Insider, об увольнениях сотрудники узнавали из электронных писем: они приходили на почту под заголовком «Ваша роль в Twitter», а уже в самом письме говорилось, уволили человека или нет. При этом все офисы компании временно закрыли, а пропуска заблокировали. Но некоторые уволенные письма получить не успели — их отключили от корпоративной почты и Slack раньше этого.
- Илон Маск купил Twitter в конце октября 2022 года. Он успел уволить пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В первый же день после сделки сотрудникам якобы поручили распечатать копии кода — в качестве возможного доказательства их работы. Маск также пригласил в офис Twitter инженеров-разработчиков Tesla — для оценки кода соцсети.
- Ещё до сделки источники The Washington Post говорили, что Маск после покупки Twitter планирует уволить 75% штата. Сам предприниматель заявлял, что не планирует таких сокращений. Затем CNBC и Bloomberg сообщили, что уволят 50% сотрудников Twitter (около 3700 человек), а в компании запретят удалёнку.
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Тут не хватает абзаца про раздачу конвертов всем сотрудникам озаглавленых ”your role in Twitter” — из которых они и узнали, уволены они или нет.
Вот это была лотерея 😅
ой, я вчера про это читала и смеялась, но что-то забыла добавить! спасибо, дополню
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Молодец,агент Маск.
Хорошо начал
На 7 ноября нужно что нибудь этакое
Только агент Павел что то притих в последнее время
Агент Павел занят революцией...
Смайлики добавляет
Путинский агент Маск против Байденовского агента Паши.
Это будет славная битва
Байден агент Брежнева.
Скоро должен отчитатся перед ним,ЛИЧНО
Учитывая что Брежнев украинец, понятен резон Байдена помогать Украине.
Пусть здание офиса взорвёт, для смеха.
Оперативно высвобождают сотрудников, ничего не скажешь.
Значит ли это, что ботами были именно сотрудники?
скорее пасли ботов
очень полезная команда
А кто, по-твоему, прививать ценности ЛГБТ+ ботам будет?
Уже уволили 50% штата, а Twitter продолжает корректно работать... тут уместен мем "а что так можно было?".
Это же, блять, не в прямом смысле галера, чтобы от потери половины гребцов мгновенно схеровиться.
Согласен, но раньше руководство думало, что без этих потрясающих работников ничего не получится и держала их годами выплачивая неплохие зарплаты и всячески подбадривая бонусами и выплатами.
А есть доказательства, что оно было не право?
День прошел, а Твиттер до сих пор работает, чем тебе не доказательство?))))
День простояли, осталось ночь продержатся, а там и Красная Армия подоспеет.
Конечно есть! Через неделю, месяц, год и т.д. Twitter все также будет жить, развиваться и работать!
*Это как в ситуации с любвиобильными директорами, которые предпочитающих окружить себя десятками молоденьких, вкусно пахнущих офисных менеджеров вместо того, чтобы вкладываться в производство, квалификации и зарплаты производственным сотрудникам.
**посмотрите на твитты работников, на их панику предоставить доказательства их труда и то, чем они занимались.
В конце увольнений оставят одного админа и одну уборщицу, которая на полставки еще и модерировать будет.
То есть тех самых модераторов "душителей свободы слова", которых тут (и не только) предлагали всех разогнать, сокращения затронули меньше всего? Иронично.
А как вы понимаете значение термина свобода слова?
А что не так?
Вот это:
"То есть тех самых модераторов "душителей свободы слова""
Это вы Илона спросите, что он имел в виду, когда говорил, что сделает Твиттер свободным.
Именно это он и имел ввиду...
Свобода слова в рамках законов
Сколько там женоподобных прокрастинирующих порриджей на мороз выкинули? Цифра есть?
Она есть даже в тексте новости: "(около 3700 человек)".
Красавчик, в президенты его надо, я б за него проголосовал
Второго чернокожего президента родом из Африки США не выдержат
Компании любят раздувать штат без оснований, легче размыть ответственность и найти причины почему что-то не сделано. Я всегда решаю вопросы с CEO, разговаривать с менеджерами это игра в испорченный телефон. С менеджерами можно говорить в плане их компетенций, все остальное бесполезно. Но у меня есть такая возможность, дольше меня в компании работает только пара человек, один из них владелец компании.
По идее, чтобы превратить Твиттер во что-то годное, нужно было прежде всего именно модераторов всех уволить.
А вы пользуетесь твиттером, чтобы заявлять годный он или нет?
Да, сру иногда туда.
А вы? Видимо нет, раз такие вопросы задаете.
там и такое было
Вот на такие случаи и сгодилась бы вторая параллельная работа, тут обсуждали недавно. Уволили? Ну и ладно, отсоси Маск, я уже своё взял тут всё
Прозвучала как реклама Skillbox'a или skillfactory какого-нибудь 😁
Ну это, скорее, к уже состоявшимся разработчикам обращение. После курсов две работы не возьмёшь.