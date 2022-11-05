Соцсети
Озабоченный химик

Twitter уволил 50% сотрудников, штат модераторов сократился на 15% Статьи редакции

В компании уверяют, что «основные возможности модерации» при этом остались прежними.

  • Twitter сократила количество сотрудников на 50%, сообщил глава отдела безопасности и соблюдения принципов этики соцсети Йоэль Рот.
  • В меньшей степени увольнения затронули отделы по защите от дезинформации — сократили примерно 15% команды, которая отвечает за предотвращение распространения дезинформации и другого вредоносного контента, сообщил Рот. При этом «основные возможности модерации» компании остались прежними.
  • В то же время канал NBC со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников Twitter передаёт, что сокращения «нанесли удар» именно по этим отделам. По словам Рота, компания ограничила из соображений безопасности доступ к внутренним инструментам для некоторых сотрудников, включая некоторых членов его команды. На большинство модераторов это не повлияло, доступ вернут в ближайшее время.
  • Reuters, ссылаясь на публикации в сотрудников компании, пишет, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды.
  • Как сообщал Insider, об увольнениях сотрудники узнавали из электронных писем: они приходили на почту под заголовком «Ваша роль в Twitter», а уже в самом письме говорилось, уволили человека или нет. При этом все офисы компании временно закрыли, а пропуска заблокировали. Но некоторые уволенные письма получить не успели — их отключили от корпоративной почты и Slack раньше этого.
  • Илон Маск купил Twitter в конце октября 2022 года. Он успел уволить пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В первый же день после сделки сотрудникам якобы поручили распечатать копии кода — в качестве возможного доказательства их работы. Маск также пригласил в офис Twitter инженеров-разработчиков Tesla — для оценки кода соцсети.
  • Ещё до сделки источники The Washington Post говорили, что Маск после покупки Twitter планирует уволить 75% штата. Сам предприниматель заявлял, что не планирует таких сокращений. Затем CNBC и Bloomberg сообщили, что уволят 50% сотрудников Twitter (около 3700 человек), а в компании запретят удалёнку.
Соцсети
Полина Лааксо
«Илон Маск купил Twitter — что дальше?»: три идеи предпринимателя, которые теперь как-то нужно воплотить в жизнь Статьи редакции

Он обещал превратить соцсеть в площадку для дискуссий без ботов и цензуры, а ещё в «суперапп». Правда, ни разу не уточнил, что всё это значит — и как именно он к этому придёт.

Источник: Northeast Now

#новость #twitter

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40 комментариев
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Тут не хватает абзаца про раздачу конвертов всем сотрудникам озаглавленых ”your role in Twitter” — из которых они и узнали, уволены они или нет.

Вот это была лотерея 😅

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Озабоченный химик

ой, я вчера про это читала и смеялась, но что-то забыла добавить! спасибо, дополню

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роман долгополов

Молодец,агент Маск.
Хорошо начал
На 7 ноября нужно что нибудь этакое
Только агент Павел что то притих в последнее время

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Марат Яз

Агент Павел занят революцией...

Смайлики добавляет

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Павел Шувалов

Путинский агент Маск против Байденовского агента Паши.
Это будет славная битва

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роман долгополов

Байден агент Брежнева.
Скоро должен отчитатся перед ним,ЛИЧНО

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Марат Яз

Учитывая что Брежнев украинец, понятен резон Байдена помогать Украине.

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glimpse unthinkable

Пусть здание офиса взорвёт, для смеха.

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Вадим Д.

Оперативно высвобождают сотрудников, ничего не скажешь.
Значит ли это, что ботами были именно сотрудники?

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Nikolay Skidanov

скорее пасли ботов

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Михаил Желтухин
этику машинного обучения

очень полезная команда

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Слегка Придурковатый

А кто, по-твоему, прививать ценности ЛГБТ+ ботам будет?

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Axel Denisenko

Уже уволили 50% штата, а Twitter продолжает корректно работать... тут уместен мем "а что так можно было?".

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glimpse unthinkable

Это же, блять, не в прямом смысле галера, чтобы от потери половины гребцов мгновенно схеровиться.

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Axel Denisenko

Согласен, но раньше руководство думало, что без этих потрясающих работников ничего не получится и держала их годами выплачивая неплохие зарплаты и всячески подбадривая бонусами и выплатами.

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glimpse unthinkable

А есть доказательства, что оно было не право?

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Евгений Лазарев

День прошел, а Твиттер до сих пор работает, чем тебе не доказательство?))))

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glimpse unthinkable

День простояли, осталось ночь продержатся, а там и Красная Армия подоспеет.

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Axel Denisenko

Конечно есть! Через неделю, месяц, год и т.д. Twitter все также будет жить, развиваться и работать!
*Это как в ситуации с любвиобильными директорами, которые предпочитающих окружить себя десятками молоденьких, вкусно пахнущих офисных менеджеров вместо того, чтобы вкладываться в производство, квалификации и зарплаты производственным сотрудникам.
**посмотрите на твитты работников, на их панику предоставить доказательства их труда и то, чем они занимались.

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Вася Пражкин

В конце увольнений оставят одного админа и одну уборщицу, которая на полставки еще и модерировать будет.

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Red Fox

То есть тех самых модераторов "душителей свободы слова", которых тут (и не только) предлагали всех разогнать, сокращения затронули меньше всего? Иронично.

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Марат Яз

А как вы понимаете значение термина свобода слова?

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Степан Позняк

А что не так?

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Марат Яз

Вот это:

"То есть тех самых модераторов "душителей свободы слова""

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Red Fox

Это вы Илона спросите, что он имел в виду, когда говорил, что сделает Твиттер свободным.

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Марат Яз

Именно это он и имел ввиду...

Свобода слова в рамках законов

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Anton Zavorotnikov

Сколько там женоподобных прокрастинирующих порриджей на мороз выкинули? Цифра есть?

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Слегка Придурковатый

Она есть даже в тексте новости: "(около 3700 человек)".

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Вася Пражкин

Красавчик, в президенты его надо, я б за него проголосовал

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Вазген Иванович

Второго чернокожего президента родом из Африки США не выдержат

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Dark Soul

Компании любят раздувать штат без оснований, легче размыть ответственность и найти причины почему что-то не сделано. Я всегда решаю вопросы с CEO, разговаривать с менеджерами это игра в испорченный телефон. С менеджерами можно говорить в плане их компетенций, все остальное бесполезно. Но у меня есть такая возможность, дольше меня в компании работает только пара человек, один из них владелец компании.

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Слегка Придурковатый

По идее, чтобы превратить Твиттер во что-то годное, нужно было прежде всего именно модераторов всех уволить.

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Антон Аверьянов

А вы пользуетесь твиттером, чтобы заявлять годный он или нет?

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Слегка Придурковатый

Да, сру иногда туда.

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Советник Альянса

А вы? Видимо нет, раз такие вопросы задаете.

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Советник Альянса
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Stanislav Lysikov
этику машинного обучения

там и такое было

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Юрий Б.

Вот на такие случаи и сгодилась бы вторая параллельная работа, тут обсуждали недавно. Уволили? Ну и ладно, отсоси Маск, я уже своё взял тут всё

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Советник Альянса

Прозвучала как реклама Skillbox'a или skillfactory какого-нибудь 😁

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Юрий Б.

Ну это, скорее, к уже состоявшимся разработчикам обращение. После курсов две работы не возьмёшь.

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