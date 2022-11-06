Соцсети
Банальный глобус

Twitter запустил обновлённую подписку за $8 в месяц с платной галочкой верификации Статьи редакции

Других функций в ней пока нет, они появятся в будущем.

  • Описание и стоимость подписки Twitter Blue появилось в App Store, пишет The Verge.
  • В обновлении говорится, что теперь пользователи могут получить галочку верификации «как у знаменитостей, компаний и политиков, на которых вы уже подписаны».
  • Менеджер по продукту Twitter Эстер Кроуфорд заявила, что новые функции пока не запущены официально, их только тестируют. Некоторые пользователи могли получить обновление, поскольку разработчики «тестируют изменения и вносят их в режиме реального времени».
  • Стоимость — $7,99 в месяц. Оформить её можно только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США. Кроуфорд отметила, что в будущем подписка может появиться и в европейских странах.
  • Верификация пока единственная функция, доступная подписчикам Twitter Blue. Другие функции — меньшее количество рекламы, возможность публиковать длинные видеоролики и приоритетное ранжирование постов — появятся в будущем.
Соцсети
Артур Томилко
Вдвое меньше рекламы, приоритет в реплаях и доступ к платным изданиям: Илон Маск изменит подписку Twitter Blue Статьи редакции

Это увеличит доходы сервиса и позволит платить вознаграждения авторам, считает новый владелец соцсети.

#новость #twitter

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15 комментариев
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 Иван Серик
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Александр Саввин

Отлично, значит разработчиков не уволят.

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Дмитрий Афанасьев

Уволили уже же в пятницу 50%)

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Александр Саввин

https://www.iphones.ru/iNotes/ilon-mask-poobeshchal-uvolit-razrabotchikov-esli-oni-ne-uspeyut-sdelat-platnuyu-verifikaciyu-v-twitter-do-7-noyabrya-10-31-2022

Илон Маск пообещал уволить разработчиков, если…
Пользователям придется платить $20 за синюю галочку.
www.iphones.ru
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Илья Фирсов

уже? 50%? вот это он разошелся. а кто новые фишки разрабатывать будет? или он сам под сигаретку будет изобретать?!

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Мяу

Он писал что они не эффективны и подтягивал туда текущих сотрудников из Тесла и Спейсикс

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fffggg gggfff

ой, т.е. все таки не надо полгода для этого...

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Вадим Д.

Продают бета-тест за $8? Очень классно: масса тестеров, которые сами платят.

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Бухой Пикачу

Ну если в Телеграм нашлись дегенераты, которые за звездочку платят, значит и за галочку тоже можно брать деньги

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Sergey Feiler

А еще нашлись денегераты хейтеры

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Тельман

Телеграм даёт галочку в случае, если есть галочка в других соц-сетях, таких как Твиттер, ФБ, Инста…

Т.е., если я болен галочкоманией, то я могу пойти купить твиттер с галочкой и подать свой профиль на верификацию в телеграм?
Интересно, как телега отреагирует. У нее там все автоматизировано или….

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John Doe

Так по сути, кроме как платы, процесс верификации для галочки у твиттера не поменялся.

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Ватник Наизнанку

Скорость перемен впечатляет

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Маргарита Симонихина

Хороший способ заработать на галочке :DD

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Осень золотая

Разработчики one love

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