Twitter запустил обновлённую подписку за $8 в месяц с платной галочкой верификации Статьи редакции
Других функций в ней пока нет, они появятся в будущем.
- Описание и стоимость подписки Twitter Blue появилось в App Store, пишет The Verge.
- В обновлении говорится, что теперь пользователи могут получить галочку верификации «как у знаменитостей, компаний и политиков, на которых вы уже подписаны».
- Менеджер по продукту Twitter Эстер Кроуфорд заявила, что новые функции пока не запущены официально, их только тестируют. Некоторые пользователи могли получить обновление, поскольку разработчики «тестируют изменения и вносят их в режиме реального времени».
- Стоимость — $7,99 в месяц. Оформить её можно только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США. Кроуфорд отметила, что в будущем подписка может появиться и в европейских странах.
- Верификация пока единственная функция, доступная подписчикам Twitter Blue. Другие функции — меньшее количество рекламы, возможность публиковать длинные видеоролики и приоритетное ранжирование постов — появятся в будущем.
1487 просмотров
Отлично, значит разработчиков не уволят.
Уволили уже же в пятницу 50%)
https://www.iphones.ru/iNotes/ilon-mask-poobeshchal-uvolit-razrabotchikov-esli-oni-ne-uspeyut-sdelat-platnuyu-verifikaciyu-v-twitter-do-7-noyabrya-10-31-2022
уже? 50%? вот это он разошелся. а кто новые фишки разрабатывать будет? или он сам под сигаретку будет изобретать?!
Он писал что они не эффективны и подтягивал туда текущих сотрудников из Тесла и Спейсикс
ой, т.е. все таки не надо полгода для этого...
Продают бета-тест за $8? Очень классно: масса тестеров, которые сами платят.
Ну если в Телеграм нашлись дегенераты, которые за звездочку платят, значит и за галочку тоже можно брать деньги
А еще нашлись денегераты хейтеры
Телеграм даёт галочку в случае, если есть галочка в других соц-сетях, таких как Твиттер, ФБ, Инста…
Т.е., если я болен галочкоманией, то я могу пойти купить твиттер с галочкой и подать свой профиль на верификацию в телеграм?
Интересно, как телега отреагирует. У нее там все автоматизировано или….
Так по сути, кроме как платы, процесс верификации для галочки у твиттера не поменялся.
Скорость перемен впечатляет
Хороший способ заработать на галочке :DD
Разработчики one love