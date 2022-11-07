Сервис микроблогов Mastodon привлёк полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter Статьи редакции
Части из них не понравились нововведения предпринимателя, а Mastodon по функциям и виду напоминает Twitter — только децентрализованный.
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- Децентрализованная платформа для запуска соцсетей Mastodon к началу ноября привлекла более 1,02 млн ежемесячных активных пользователей, рассказал её основатель и главный разработчик Евгений Рочко (в части русскоязычных источников — Юджин). С 27 октября 2022-го на платформу пришло около 490 тысяч новичков, а количество подключенных серверов увеличилось на 1124 штуки.
- Основанный в Германии в 2016 году Mastodon — это сервис с открытым исходным кодом. Он позволяет развернуть собственную соцсеть на отдельном узле или зарегистрироваться в уже созданной: выбрать подходящую можно, например, по региону или тематике — например, «Европа» и «технологии».
- Выглядят такие сети как Twitter: это лента из коротких пользовательских публикаций, которые можно лайкать, комментировать, репостить и отправлять собеседникам — даже с других серверов. По наблюдениям BBC, в ленте показывают публикации из всех соцсетей Mastodon, но приоритет будет отдаваться тем авторам, которые выбрали тот же тематический сервер.
- Правила и политику модерации каждой соцсети определяет её владелец — и он же вправе открыть регистрацию для всех или, наоборот, одобрять заявки вручную. Если пользователю не нравится выбранный узел, он может перейти на другой, сохранив при этом аккаунт и подписчиков.
- Основное отличие Mastodon от Twitter, помимо распределённой сети, в том, что на платформе нет рекламы. А полный рабочий день только у одного сотрудника — самого Рочко, который в месяц получает около $2400.
- Почти полмиллиона новых пользователей и миллион активных ежемесячных — это не так уж и много на фоне ежедневно активной аудитории Twitter в 238 млн человек, пишет TechCrunch. Но прирост может продолжиться — особенно если учесть, что до 27 октября 2022-го в системе регистрировалось 60-80 пользователей в час, а после — по тысяче и более.
- Росту аудитории Mastodon, как отмечает TechCrunch, поспособствовала продажа Twitter Илону Маску. Часть из тех, кто перешёл на немецкую платформу, хотела таким образом выразить протест против нововведений нового владельца Twitter, касающихся платных подписок.
Как вам такая аналогия: РФ из-за своих шагов после 24 февраля "поднимает" экономику соседних стран, так и Маск, благодаря своим весёлым решениям после 27 октября "поднимает" экономику соседних аналогов твиттера.
Маск одно время "поднял" экономику Клабхауса, где он он сейчас?
Ну не всё же стреляет. Догекоин до сих пор живёт, насколько я понимаю, только благодаря Маску. Хотя очевидный же скам.
Рил
Поясните пжлста децентрализованность сего сервиса? Забанить могут? Удалить мой коммент могут?
Зависит от политики инстанса, на котором ты общаешься, федиверс же
А еще каждый инстанс волен взаимодействовать или нет с другими
Звучит как план: сделать твиттер настолько ужасным, что сжв объединятся и окуклятся в своем инстансе мастодона
Только это ж тот же твиттер получится
а как там навязывать свое мнение большинству?
А я наоборот вернулся в твиттер :)
Twitter user - не Mastodon, Twitter user не вымрет.