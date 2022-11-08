Соцсети
Королевский Кирилл

Twitter рискует потерять деньги на подорожавшей подписке Blue после изменения её условий — Platformer Статьи редакции

По заявлению Маска, в подписке будет вдвое меньше рекламы — это может ударить по рекламной выручке.

  • Как пишет редактор The Verge и создатель рассылки Platformer Кейси Ньютон, обновлённая подписка Twitter Blue за $7,99 в месяц может стать серьёзной проблемой для компании Илона Маска.
  • По данным Platformer, у существующей версии Blue (ранее она стоила $4,99 в месяц) чуть более 100 тысяч активных подписчиков. Новая подписка дороже, её ценность при этом для многих пользователей неясна. На старте в обновлённой подписке есть только галочка верификации, Маск обещал также дать приоритет в реплаях и возможность публиковать длинные видео и аудио.
  • Некоторые сотрудники Twitter также обеспокоены заявлением Маска о том, что в подписке будет показываться вдвое меньше рекламы. По оценкам источников, компания потеряет около $6 рекламной выручки на одного пользователя в США из-за этого изменения.
  • Учитывая, что Apple и Google берут свои комиссии при подписках через мобильные приложения, скорее всего, Twitter потеряет деньги на Blue при принятии обновлений, пишет издание. Один из бывших сотрудников, работавший над подпиской, отметил: «Основ бизнеса просто нет».
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Он обещал превратить соцсеть в площадку для дискуссий без ботов и цензуры, а ещё в «суперапп». Правда, ни разу не уточнил, что всё это значит — и как именно он к этому придёт.

Источник: Northeast Now

#новость #twitter

737 просмотров
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12 комментариев
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 Marine Le Pen

Если в заголовке есть слова может, возможно, вероятно, скорее всего, лучше даже не заходите в эту чудо аналитику. Есть вероятность что это кто-то выдаёт мысли из своей бошки под видом чего-то важного

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Марат Яз

Это давно усвоила госпропаганда, любую информацию выдают в виде утверждения...

А здесь и предмет обсуждения такой предполагает выражение мнения.

Нравится вам Марин Ле Пэн?

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Kovin

есть вероятность

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Марат Яз

Тогда вы будете читать сообщения только о уже случившихся фактах...

И лишите себя возможности узнавать прогнозы по тем или иным вопросам.

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Балкон.Ру
бошки
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Вадим Д.

Ну что Вы, это же пишет редактор The Verge 👆🏻 Какая, к чёрту, аналитика?!
Сарказм.

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Викос

В подписке будет показываться вдвое меньше рекламы, а людям без подписки добавят ещё рекламы, вот проблема и решена🤷🏻‍♀️

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Вадим Д.

«Её ценность при этом для многих пользователей неясна» – давненько так не смеялся.
"Для многих" – лишние слова. Хотя Маск тоже пользователь Twitter и для него-то ценность очевидна.

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Михаил Желтухин

ставка на галочку мне кажется верная

Натяну панаму я
На свою на голову
Пусть не греет ни хуя
Но зато как здорово!

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Terri Brown

Неужели Маск всё таки упускает что то

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Агент Моссада

это у них такая дорогая реклама, что на одного пользователя показывается рекламы на 12$ в месяц, по которой большинство даже не кликает? и это все еще в твиттере достаточно аккуратно замешивается в ленту и толком не выделяется среди прочих постов

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Сергей С.

Там уже обсуждается возможность сделать paywall для читателей без галочки. Есть ощущение, что это все - хитрая стратегия Маска как угробить твиттер за ХХ месяцев.
https://www.platformer.news/p/musk-discusses-putting-all-of-twitter

Musk discusses putting all of Twitter behind a…
Will he go through with it? PLUS: Botched layoffs, how the new Blue could lose money, and more
www.platformer.news
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