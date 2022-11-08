Twitter рискует потерять деньги на подорожавшей подписке Blue после изменения её условий — Platformer Статьи редакции
По заявлению Маска, в подписке будет вдвое меньше рекламы — это может ударить по рекламной выручке.
- Как пишет редактор The Verge и создатель рассылки Platformer Кейси Ньютон, обновлённая подписка Twitter Blue за $7,99 в месяц может стать серьёзной проблемой для компании Илона Маска.
- По данным Platformer, у существующей версии Blue (ранее она стоила $4,99 в месяц) чуть более 100 тысяч активных подписчиков. Новая подписка дороже, её ценность при этом для многих пользователей неясна. На старте в обновлённой подписке есть только галочка верификации, Маск обещал также дать приоритет в реплаях и возможность публиковать длинные видео и аудио.
- Некоторые сотрудники Twitter также обеспокоены заявлением Маска о том, что в подписке будет показываться вдвое меньше рекламы. По оценкам источников, компания потеряет около $6 рекламной выручки на одного пользователя в США из-за этого изменения.
- Учитывая, что Apple и Google берут свои комиссии при подписках через мобильные приложения, скорее всего, Twitter потеряет деньги на Blue при принятии обновлений, пишет издание. Один из бывших сотрудников, работавший над подпиской, отметил: «Основ бизнеса просто нет».
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Если в заголовке есть слова может, возможно, вероятно, скорее всего, лучше даже не заходите в эту чудо аналитику. Есть вероятность что это кто-то выдаёт мысли из своей бошки под видом чего-то важного
Это давно усвоила госпропаганда, любую информацию выдают в виде утверждения...
А здесь и предмет обсуждения такой предполагает выражение мнения.
Нравится вам Марин Ле Пэн?
есть вероятность
Тогда вы будете читать сообщения только о уже случившихся фактах...
И лишите себя возможности узнавать прогнозы по тем или иным вопросам.
Ну что Вы, это же пишет редактор The Verge 👆🏻 Какая, к чёрту, аналитика?!
Сарказм.
В подписке будет показываться вдвое меньше рекламы, а людям без подписки добавят ещё рекламы, вот проблема и решена🤷🏻♀️
«Её ценность при этом для многих пользователей неясна» – давненько так не смеялся.
"Для многих" – лишние слова. Хотя Маск тоже пользователь Twitter и для него-то ценность очевидна.
ставка на галочку мне кажется верная
Натяну панаму я
На свою на голову
Пусть не греет ни хуя
Но зато как здорово!
Неужели Маск всё таки упускает что то
это у них такая дорогая реклама, что на одного пользователя показывается рекламы на 12$ в месяц, по которой большинство даже не кликает? и это все еще в твиттере достаточно аккуратно замешивается в ленту и толком не выделяется среди прочих постов
Там уже обсуждается возможность сделать paywall для читателей без галочки. Есть ощущение, что это все - хитрая стратегия Маска как угробить твиттер за ХХ месяцев.
https://www.platformer.news/p/musk-discusses-putting-all-of-twitter