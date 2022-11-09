Twitter добавит две пометки верификации пользователей — для подписчиков Blue и официальных страниц Статьи редакции
Первая будет справа от никнейма, вторая под ним.
- О введении второй пометки верификации аккаунтов рассказала менеджер по продукту Эстер Кроуфорд, которая занимается развитием Twitter Blue.
- Пометку «Официальный» дадут не всем аккаунтам, которые были подтверждены до покупки соцсети Илоном Маском. Потребуется дополнительная проверка, например, звонок. Пометку будут давать бесплатно.
- На статус «Официальный» могут рассчитывать ведомства, компании, крупные СМИ и некоторые общественные деятели.
- 6 ноября Twitter запустил обновлённую подписку Blue за $7,99. С 9 ноября будут доступны все её функции. Кроме синей галочки верификации, будет меньшее количество рекламы, возможность публиковать длинные видеоролики и приоритетное ранжирование постов.
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Совсем-пресовсем верифицированная страница через месяц:
это рождественская верификация, за нее отдельная плата
Быстро что-то Макс сдал назад с «революционной» идеей верифицировать просто за деньги:)
Маск тестирует гипотезы сейчас и мониторит реакцию.
Как блевотно выглядит, можно заплатить x2 за нормальный интерфейс?)
Да за 16 долларов сверстают индивидуально! Вообще если меня не изменяет память, вроде есть альтернативные клиенты по TWITTER.
им же нужно платить по счетам как то,на таких щедрых и наживаются
не за 8 $ а за 7.99
А ведь могли бы сделать $8 и цент с каждой галочки отправлять солдатам НАТО, но Маск вне политики! Уважуха!
Ну 7.99 это же другое дело! Беру.
Маск ступил.
Надо было просто дифференцировать цветом: синий 🟣 и красный 🔴 бейджик.
Вот это реально было бы пизже.