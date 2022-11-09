Соцсети
Маша Цепелева

Twitter добавит две пометки верификации пользователей — для подписчиков Blue и официальных страниц Статьи редакции

Первая будет справа от никнейма, вторая под ним.

  • О введении второй пометки верификации аккаунтов рассказала менеджер по продукту Эстер Кроуфорд, которая занимается развитием Twitter Blue.
  • Пометку «Официальный» дадут не всем аккаунтам, которые были подтверждены до покупки соцсети Илоном Маском. Потребуется дополнительная проверка, например, звонок. Пометку будут давать бесплатно.
Esther Crawford ✨ @esthercrawford

@TwitterBlue Not all previously verified accounts will get the “Official” label and the label is not available for purchase. Accounts that will receive it include government accounts, commercial companies, business partners, major media outlets, publishers and some public figures.

  • На статус «Официальный» могут рассчитывать ведомства, компании, крупные СМИ и некоторые общественные деятели.
  • 6 ноября Twitter запустил обновлённую подписку Blue за $7,99. С 9 ноября будут доступны все её функции. Кроме синей галочки верификации, будет меньшее количество рекламы, возможность публиковать длинные видеоролики и приоритетное ранжирование постов.

#новость #twitter

982 просмотров
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11 комментариев
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 Вадим Д.

Совсем-пресовсем верифицированная страница через месяц:

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Murfan

это рождественская верификация, за нее отдельная плата

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Михаил Иванович

Быстро что-то Макс сдал назад с «революционной» идеей верифицировать просто за деньги:)

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Мяу

Маск тестирует гипотезы сейчас и мониторит реакцию.

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Олег Павлов

Как блевотно выглядит, можно заплатить x2 за нормальный интерфейс?)

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Мяу

Да за 16 долларов сверстают индивидуально! Вообще если меня не изменяет память, вроде есть альтернативные клиенты по TWITTER.

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Alla Gromova

им же нужно платить по счетам как то,на таких щедрых и наживаются

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Эльвира Асарова

не за 8 $ а за 7.99

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Олег Павлов

А ведь могли бы сделать $8 и цент с каждой галочки отправлять солдатам НАТО, но Маск вне политики! Уважуха!

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Мяу

Ну 7.99 это же другое дело! Беру.

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Специализированный жар

Маск ступил.
Надо было просто дифференцировать цветом: синий 🟣 и красный 🔴 бейджик.

Вот это реально было бы пизже.

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