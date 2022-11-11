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Соцсети
Лунный бинокль

«Дешевле, чем у других»: Tumblr предложил пользователям купить сразу две «важных синих галочки» за $8 Статьи редакции

За $6 можно купить металлические значки, за $3 — наклейки.

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  • Tumblr предложил пользователям купить две «важные синие интернет-галочки», которые будут отображаться рядом с именем, за $8 — столько же стоит подписка Twitter Blue, которая даёт пользователям Twitter получить галочку верификации. О нововведении написал и Мэтт Муленвег — гендиректор Automattic, компании, которая купила Tumblr в 2019 году.
Matt Mullenweg @photomatt

A checkmark isn't cool, you know what's cool? Two checkmarks. https://www.tumblr.com/staff/700564142648606720/hi-were-introducing-completely-useless-blue

Одна галочка — это не круто. Знаете, что круто? Две галочки.
  • Как утверждает Tumblr, $8 — «это дешевле, чем в некоторых других местах, если учесть, что вы получаете не одну, а две галочки для своего блога (пока что)». Если заплатить больше, число галочек тоже увеличится. Например, десять штук можно купить за $40.
  • Получить «желанный символ статуса» можно без необходимости проверки сотрудниками Tumblr. В описании говорится, что это не галочка верификации, а также что она в любой момент может «превратиться в тыкву».
🍵 Tea Mage 🍵 @SleepyTeaMage

@tumblr Found this out, it stacks! I don't think it's supposed to do that but hey it's a plus ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

  • Кроме того, можно купить и физическую версию галочки. Например, два металлических значка стоят $6 (пока доступен лишь предзаказ), наклейки — $3, в продаже они появятся 21 ноября.

#новость #tumblr

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11 комментариев
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 RobinzonCruzo

Эти те долба*бы, которые собственноручно убили свой сервис?

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Деда Миша

Не убили, а заняли более выгодную позицию

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Иван Серик

Чем бы дитя не тешилось..

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Иван Серик

Хочу в металле, дайте два!

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Alexander Klimanskiy

А чё VC тупит? Тут тоже можно легко продавать галочки. А ещё лучше значки. Хочу рядом с моим аватаром маленького ослика.

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Клоуны

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Viktor Kopeykin

Первая новость про Tumblr за долгое-долгое время от которой веет чем-то позитивным. Может через пару лет снова станут популярными с таким подходом. (Вряд ли)

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Мобилизованный Фурри

Какое-то бухтение со стороны сайта который обесценился в 1000 раз за одно тупое решение.

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Бухой Пикачу

Очень удобная вещь. У кого вижу галочу в Телеге, сразу понимаю, что он дебил

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Кто-то такой

На лбу будет смотреться очень даже неплохо в Хэллоуин. Можно нарядиться Твиттером

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Vanessa Baker

Купи слона, ну купи слона, а ты возьми и купи слона.....

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