«Дешевле, чем у других»: Tumblr предложил пользователям купить сразу две «важных синих галочки» за $8 Статьи редакции
За $6 можно купить металлические значки, за $3 — наклейки.
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- Tumblr предложил пользователям купить две «важные синие интернет-галочки», которые будут отображаться рядом с именем, за $8 — столько же стоит подписка Twitter Blue, которая даёт пользователям Twitter получить галочку верификации. О нововведении написал и Мэтт Муленвег — гендиректор Automattic, компании, которая купила Tumblr в 2019 году.
- Как утверждает Tumblr, $8 — «это дешевле, чем в некоторых других местах, если учесть, что вы получаете не одну, а две галочки для своего блога (пока что)». Если заплатить больше, число галочек тоже увеличится. Например, десять штук можно купить за $40.
- Получить «желанный символ статуса» можно без необходимости проверки сотрудниками Tumblr. В описании говорится, что это не галочка верификации, а также что она в любой момент может «превратиться в тыкву».
Эти те долба*бы, которые собственноручно убили свой сервис?
Не убили, а заняли более выгодную позицию
Чем бы дитя не тешилось..
Хочу в металле, дайте два!
А чё VC тупит? Тут тоже можно легко продавать галочки. А ещё лучше значки. Хочу рядом с моим аватаром маленького ослика.
Клоуны
Первая новость про Tumblr за долгое-долгое время от которой веет чем-то позитивным. Может через пару лет снова станут популярными с таким подходом. (Вряд ли)
Какое-то бухтение со стороны сайта который обесценился в 1000 раз за одно тупое решение.
Очень удобная вещь. У кого вижу галочу в Телеге, сразу понимаю, что он дебил
На лбу будет смотреться очень даже неплохо в Хэллоуин. Можно нарядиться Твиттером
Купи слона, ну купи слона, а ты возьми и купи слона.....