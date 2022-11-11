Twitter временно запретил оформлять подписку Blue с платной галочкой верификации Статьи редакции
Из-за того, что недобросовестные пользователи выдают себя за других.
- Опция оформления подписки Blue исчезла из приложения соцсети, заметило издание CNBC. Она, помимо прочего, позволяла получить синюю галочку, которую раньше выдавали вручную проверенным аккаунтам знаменитостей и политиков.
- Пользователи Twitter пишут, что теперь при попытке купить Blue соцсеть выдаёт ошибку. Некоторые также сообщили, что не получили галочку, хотя заплатили за сервис. В письме сотрудникам при этом компания сказала, что для действующих подписчиков ничего не изменится, отметила газета The Washington Post.
- В корпоративном сообщении руководство объяснило и причины решения: ему нужно понять, как быть с пародийными аккаунтами, число которых увеличилось, как только Twitter разрешил покупать метку. Ни Илон Маск, ни пресс-служба соцсети не ответили на запросы изданий на момент публикации.
- Twitter начал тестировать платную подписку Blue ещё в мае 2021 года. На осень 2022-го оформить её можно только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США.
- 31 октября стало известно, что Илон Маск хочет ввести в Twitter платную верификацию и добавить эту возможность в подписку. На следующий день стоимость последней в США подняли с $4,99 до $8. СМИ писали, что из-за этого Twitter рискует потерять деньги — в том числе потому, что платные подписчики видят вдвое меньше рекламы.
- 3 ноября Bloomberg сообщил, что Twitter начнёт обещанную продажу галочек с 7 ноября, но функцию добавили на день раньше — в качестве теста. 9 ноября Twitter рассказал, что добавит ещё одну пометку верификации — для официальных страниц компаний, политиков, СМИ и звёзд. И в тот же день компания «отобрала» уже выданные галочки у некоторых пользователей.
547 просмотров
Т.е. сразу это было вообще непонятно...
Хотя бы запрашивали документы для подтверждения, что этот аккаунт реально принадлежит этому человеку, а так можно заплатить $8 и выдать себе за другую личность.
Вроде как там происходит проверка по данным кредитки, но ее также можно обойти, если банк позволяет оформлять одноразовые виртуальные карты
А как правильно, синегалочники или синегальцы?
И что теперь делать остальным? ))
правильно будет сказать «илон маск, прекращай»
Когда уже эта клоунада кончится...
когда твитер запустит метаверс
Да уж, было эпично.
))
Учитесь пиару лошары
Открытие сделали!
Почти трагедия.